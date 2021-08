Ταλιμπάν με smartphone

ΣΤΟΙΒΑΓΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

Το Αμερικανικό Globemaster ΙΙΙ C17, στοιβαγμένο με 640 Αφγανούς, ήταν από τις πιο εντυπωσιακές φωτογραφίες των ημερών που ήρθαν από το Αφγανιστάν. Με πενταπλάσιους επιβάτες από το προβλεπόμενο όριο, το αεροπλάνο πέταξε από την Καμπούλ στο Κατάρ όπου προσγειώθηκε στη βάση Al Udeid.

Το επόμενο βίντεο δίνει μια εικόνα των επιβατών του C17.

Δεν ήταν η μοναδική πτήση ενός C17 με υπεράριθμο αριθμό επιβατών. Ούτε έχει το ρεκόρ επιβατών. Το 2013, ένα C17 μετέφερε 670 άτομο για να γλυτώσουν από έναν τυφώνα στις Φιλιππίνες. Στις περιπτώσεις αυτές, η διαδικασία είναι γνωστή ως «floor loading»: οι επιβάτες κρατιούνται από ιμάντες που στερεώνονται στα δύο τοιχώματα της ατράκτου.

Εξ όσων γνωρίζω, πάντως, η πιο εντυπωσιακή εκκένωση ήταν η «Επιχείρηση Σολομών» που ξεκίνησε στις 24 Μαΐου 1991.

Με περικυκλωμένη την Αντίς Αμπέμπα από τους αντάρτες, οι Ισραηλινοί έπρεπε να μεταφέρουν εντός δύο ημερών στο Ισραήλ πάνω από 14.000 Αιθίοπες Εβραίους. Με συνεχείς πτήσεις, 35 αεροπλάνα τούς μετέφεραν ασφαλείς μέσα σε 36 ώρες.

Πέραν των άλλων, επετεύχθη ένα ασύλληπτο παγκόσμιο ρεκόρ: σε μία και μόνον πτήση, ένα 747 μετέφερε 1.122 άτομα.

Πηγή: Defense One

• • •

Η ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ ΤΟΥ ΛΙΘΙΟΥ

Βλέποντας τον χάρτη της Κεντρικής Ασίας δύσκολα κανείς διακρίνει ότι το Αφγανιστάν συνορεύει με την Κίνα. Δικαιολογημένα, διότι τα σύνορα μεταξύ των χωρών είναι μόλις περίπου 80 χιλιόμετρα, στο ανατολικό άκρο του λεγόμενου «Διαδρόμου Wakhan».

Ωστόσο, ο στενός αυτός διάδρομος μήκους 350 χιλιομέτρων υπήρξε μια από τις διαδρομές του Δρόμου του Μεταξιού επί εκατοντάδες χρόνια, καθώς επίσης και της μεταφοράς οπίου από το Αφγανιστάν στην Κίνα.

Πέραν αυτού, ο Διάδρομος Wakhan δίνει στην επαρχία Σιντσιάνγκ (ή ανατολικό Τουρκιστάν) όπου ζει το μεγαλύτερο μέρος των Ουιγούρων που βρίσκονται υπό διωγμό στην Κίνα.

Το πρώτο μέλημα του Πεκίνου είναι η ασφάλεια, δηλαδή το Αφγανιστάν των Ταλιμπάν να μην αποτελέσει βάση εθνικιστικών και θρησκευτικών τρομοκρατικών ομάδων συνδεδεμένων με τους Ουιγούρους. Οι Κινέζοι φαίνεται ότι εξασφάλισαν τις διαβεβαιώσεις των Ταλιμπάν ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί, στην επίσημη συνάντηση του Μπαραντάρ με τον Κινέζο υπουργό Εξωτερικών πριν από τρεις βδομάδες.

Έχοντας καταρχάς λύσει το πρόβλημα της ασφάλειας, οι Κινέζοι μπορούν να εντάξουν το Αφγανιστάν στον σχεδιασμό του νέου «Δρόμου του Μεταξιού», ο οποίος θα αποτελούσε επίσης διέξοδο για το απομονωμένο καθεστώς των Ταλιμπάν.

Το ισχυρότερο, πάντως, κίνητρο για την κινεζική διείσδυση στο Αφγανιστάν είναι τα κοιτάσματα λιθίου αξίας τουλάχιστον 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων, και άλλων μεταλλευμάτων (χαλκός, κοβάλτιο, κ.ά.). Το 2010, εσωτερικό έγγραφο του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ χαρακτήρισε το Αφγανιστάν «Σαουδική Αραβία του λιθίου». Το λίθιο είναι απαραίτητο για τα ηλεκτρικά οχήματα και τις μπαταρίες, η δε ζήτησή του το 2040 εκτιμάται ότι θα είναι 40 φορές μεγαλύτερη από το τρέχον επίπεδό της.

Οι Κινέζοι έχουν ένα πλεονέκτημα σε σχέση με τους δυτικούς. Δεν ενδιαφέρονται να υποδείξουν την πολιτική τους στις χώρες με τις οποίες συνεργάζονται, ενόσω αυτές σέβονται τις οικονομικές συμβάσεις που έχουν υπογράψει, και συνεπώς το πιθανότερο είναι να κλείσουν τα μάτια τους σε ό,τι θα συμβαίνει στο εσωτερικό του Αφγανιστάν.

Πηγή: Franceinfo, Quartz

• • •

ΕΝΑΣ ΤΑΛΙΜΠΑΝ ΞΕΣΠΑΕΙ ΣΤΑ ΓΕΛΙΑ

Το επόμενο βίντεο προέρχεται από το VICE Season 2 (2021).

Ένας Ταλιμπάν ξεσπάει στα γέλια, και μαζί του και οι άλλοι δύο παρευρισκόμενοι Ταλιμπάν, όταν η δημοσιογράφος τον ρωτάει αν οι γυναίκες θα μπορούν να εκλέγουν και να εκλέγονται. «Με κάνει να γελώ», λέει, και ζητά να σταματήσει η βιντεοσκόπηση.

• • •

ΤΟ ΠΙΟ ΦΟΒΕΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΛΑΜΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Πριν τριάντα χρόνια, τον Ιούλιο και Αύγουστο του 1988, εκτελέστηκαν με φετφά του Χομεϊνί και συνοπτικές διαδικασίες χιλιάδες (ορισμένοι κάνουν λόγο για 30.000) φυλακισμένοι ― αριστεροί, κυρίως μέλη και συμπαθούντες της Οργάνωσης των Μουτζαχεντίν του Λαού του Ιράν, ανάμεσά τους γυναίκες ηλικίας 70 ετών και κορίτσια 13 ετών. Οι περισσότεροι από τους εκτελεσθέντες, ακόμη και όσοι είχαν εκτίσει τις ποινές τους, θανατώθηκαν, επειδή διένειμαν προκηρύξεις ή προμήθευσαν με τρόφιμα ή άλλα αναγκαία αντιπάλους του θεοκρατικού καθεστώτος του Χομεϊνί, που πέρασαν στην παρανομία .

Γνωστή από καιρό στη Δύση (ο Καναδάς τη χαρακτήρισε ήδη ως έγκλημα κατά της ανθρωπότητας), η σφαγή επανήλθε στο προσκήνιο στις 9 Αυγούστου 2017, όταν ο γιός του Αγιατολάχ Χουσεΐν-Αλή Μονταζερί ανέβασε στα κοινωνικά μέσα ένα ηχητικό ντοκουμέντο, στο οποίο, συνομιλώντας με τρία μέλη της «επιτροπής του θανάτου» στις 15.08.1989, ο Μονταζερί ακούγεται να λέει: «Διαπράξατε το πιο φοβερό έγκλημα που έκανε η Ισλαμική Δημοκρατία, για το οποίο η Ιστορία θα σας καταγράψει ως εγκληματίες (…) Σε 50 χρόνια, ο Χομεϊνί θα κριθεί ως αιμοσταγής και βάρβαρος».

Για την ιστορία αναφέρω ένα απόσπασμα από τη σχετική φετφά του Χομεϊνί: «Όλοι όσοι φυλακίστηκαν στη χώρα και επιμένουν να υποκρίνονται καταδικάζονται σε θάνατο διότι πολεμούν εναντίον του Θεού. Θα ήταν αφελές να είναι κάποιος φιλεύσπλαχνος προς εκείνους που κήρυξαν τον πόλεμο εναντίον τού Θεού. Η αδιαλλαξία του Ισλάμ απέναντι στους εχθρούς τού Θεού ανήκει στις άυλες αρχές του ισλαμικού καθεστώτος. Ελπίζω ότι η οργή σας και το επαναστατικό σας μίσος εναντίον των εχθρών του Ισλάμ θα ικανοποιήσουν τον Θεό. Οι Αξιωματούχοι που επιφορτίστηκαν με τις αποφάσεις, ας μη δείξουν τον παραμικρό δισταγμό, ούτε αμφιβολίες, ούτε αναβλητικότητα. Οφείλουν με όλες τους τις δυνάμεις να τσακίσουν τους άπιστους με τη μεγαλύτερη βία».

Tελευταία διαδήλωση των γυναικών εναντίον του νόμου για το χιτζάμπ το 1979. Φωτ.: Courtesy of Hengameh Golestan and Archaeology of the Final Decade