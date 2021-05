Τα «επί μακρόν παραμεληθέντα δικαιώματα των Παλαιστινίων» και το ντε φάκτο απαρχάιντ

ΙΣΡΑΗΛ – ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ: ΚΑΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ

Η διοίκηση Μπάιντεν ακολούθησε την πεπατημένη στον τέταρτο πόλεμο στη Γάζα. Ξεκίνησε μιλώντας για το δικαίωμα της αυτοάμυνα του Ισραήλ και συνέχισε μπλοκάροντας συστηματικά τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας. Όταν τα πράγματα έφθασαν σε αδιέξοδο, και Ισραήλ και Χαμάς έψαχναν να απεμπλακούν από τις εχθροπραξίες, οι Αμερικανοί ανέβασαν τους τόνους προκειμένου να «επιβάλλουν» την κατάπαυση του πυρός. Παρόμοια, πάνω-κάτω ήταν η στάση των ευρωπαϊκών χωρών, με εξαίρεση την Ελλάδα που έγκαιρα κράτησε ισορροπημένη στάση.

Παρά ταύτα κάτι δείχνει να αλλάζει.

Ήδη πριν από την τωρινή σύγκρουση, δύο σημαντικές ΜΚΟ υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων — η Ισραηλινή B’Tselem και η αμερικανική Human Rights Watch — αποφάσισαν να χρησιμοποιούν τον όρο «(ντε φάκτο) απαρχάιντ», προκειμένου να χαρακτηρίσουν το σύστημα αντιμετώπισης των Παλαιστινίων από τους Ισραηλινούς.

Σύμφωνα με τον εκτελεστικό διευθυντή του B'Tselem, Hagai El-Ad, «ο λόγος για τον οποίο φαίνεται σαν απαρχάιντ είναι απλώς επειδή είναι απαρχάιντ». Παρομοίως, ο εκτελεστικός διευθυντής για τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική του HRW, Eric Goldstein, επισημαίνει: «Για να επέλθει πραγματική αλλαγή, πρέπει να ονομάζουμε την κατάσταση όπως είναι: ένα σύστημα καταπίεσης και διακρίσεων που δεν δείχνει σημάδια ότι φεύγει, και το οποίο ανταποκρίνεται στον νομικό ορισμό του απαρχάιντ».

Σε πρόσφατο δημοσίευμα του Carnegie Endowment for International Peace (19 Απριλίου 2021) διαβάζουμε ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στα δικαιώματα των Παλαιστινίων και Ισραηλινών προκειμένου να διατηρηθεί μια ειρηνική διαδικασία και να επιχειρηθούν βραχυπρόθεσμες διορθώσεις: «Πρέπει να επαναβεβαιωθούν και να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των Ισραηλινών στην ασφάλεια και ειρήνη, ενώ θα δίνεται εξίσου προσοχή στα επί μακρόν παραμεληθέντα δικαιώματα των Παλαιστινίων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων της μετακίνησης και της ελευθερίας από τη βία, της στέρησης περιουσίας, τις διακρίσεις, και την κατοχή — είτε στη Δυτική Όχθη, την Ανατολική Ιερουσαλήμ, τη Γάζα, ή, σε ειδικές περιστάσεις εντός του Ισραήλ». Σημειωτέον, το δημοσίευμα θεωρεί ότι μια τέτοια προσέγγιση είναι συνεπής προς τη στάση της διοίκησης Μπάιντεν όσον αφορά την όλη εξωτερική πολιτική.

Το Center for a New American Security (02.12.2018) υποδεικνύει, επίσης, ότι η πολιτική των ΗΠΑ για τη Γάζα θα πρέπει να ακολουθήσει δύο κεντρικούς στόχους. Πρώτον, σταθεροποίηση της Γάζας, με αντιμετώπιση των επιτακτικών ανθρωπιστικών και οικονομικών συνθηκών· και, δεύτερον, πολιτική και φυσική επανένωση της Γάζας και της Δυτικής Όχθης με τρόπο ώστε να προωθείται η λύση των δύο κρατών.

Αλλαγές καταγράφονται και στις ατομικές απόψεις. Πρόσφατη έρευνα του Pew Research Center (11.05.2021) βρήκε ότι το ενδιαφέρον για το Ισραήλ είναι πιο κεντρικής σημασίας για τους ηλικιωμένους Εβραίους (ηλικίας 50 και άνω) παρά για τους ενήλικες Εβραίους κάτω των 30 ετών.

Μεγάλες μεταβολές φαίνεται να συμβαίνουν στο Δημοκρατικό κόμμα, στο οποίο ένας αυξανόμενος αριθμός υποστηρίζει τα δικαιώματα των Παλαιστινίων. Σήμερα, περισσότερα από 500 στελέχη που εργάστηκαν στην προεκλογική καμπάνια του του προέδρου Τζο Μπάιντεν δημοσιοποίησαν επιστολή τους με την οποία τον καλούν να κρατήσει σκληρότερη στάση απέναντι στο Ισραήλ και να καταστήσει την Ιερουσαλήμ «υπόλογη για τις ενέργειές της» (The Times of Israel).

Ο Τζο Μπάιντεν την Παρασκευή δήλωσε με έμφαση ότι τα δύο κράτη (με κοινή πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ) είναι «η μόνη απάντηση». Δεν ξέρω πόσο εφικτή είναι αυτή η λύση, μετά τους εποικισμούς των Ισραηλινών. Απεναντίας, η προώθηση των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων και η ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα είναι εκ των ων ουκ άνευ για οποιαδήποτε λύση. Όντως, κάτι φαίνεται να αλλάζει παγκοσμίως όσον αφορά τις απόψεις για την κατάσταση στο Ισραήλ, και σίγουρα πολλά πρέπει να αλλάξουν στην υφιστάμενη κατάσταση.

Στη Γάζα μετά την εκεχειρία.

• • •

ΜΙΑ ΠΑΝΕΜΟΡΦΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

«Όλα όσα ένας αληθινός άνθρωπος χρειάζεται στη ζωή είναι ένας κήπος και μια βιβλιοθήκη» είπε (στα λατινικά) ο Κικέρων.

Αν μάλιστα η βιβλιοθήκη του είναι τόσο όμορφη όσο η Δημοτική Νομική βιβλιοθήκη του Μονάχου, ακόμη καλύτερα.

Η Δημοτική Νομική βιβλιοθήκη του Μονάχου.

• • •

ΜΠΙΡΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Η ζυθοποιία Guinness είναι διάσημη για την ωραία μαύρη μπίρα της.

Σε όσους έκαναν κάποιο μάθημα στατιστικής είναι επίσης γνωστή από την κατανομή Student (ή t-κατανομή).

Το 1908, ένας στατιστικολόγος ονόματι William Gosset, που εργαζόταν στην Guinness, δημοσίευσε μια επιστημονική εργασία στην οποία περιέγραφε την κατανομή Student.

Λέγεται πως ο ιδιοκτήτης της ζυθοποιίας προτιμούσε οι εργαζόμενοι να δημοσιεύουν τις εργασίες του με ψευδώνυμο, ούτως ώστε στην προκειμένη περίπτωση οι ανταγωνιστές να μη χρησιμοποιούν το t-test στον έλεγχο της ποιότητας.

O Gosset διάλεξε το ψευδώνυμο «Student», και έτσι έμεινε στα βιβλία της στατιστικής.

• • •

ΕΝΑΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

Κάλυψε 5 πολέμους.

Σκοτώθηκε στο «πεδίο της μάχης», πατώντας σε νάρκη στην Ινδοκίνα.

Ο Ρόμπερτ Κάπα (22.10.1913 – 25.05.1954) ήταν μόλις 40 ετών.

Ρόμπερτ Κάπα, Αμερικανός στρατιώτης σκοτωμένος λίγα λεπτά πριν από Γερμανό ελεύθερο σκοπευτή, Λειψία, 18 Απριλίου 1945.