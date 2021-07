Ολυμπιακοί δίχως θεατές

ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ

Το 83% των νέων κρουσμάτων στις ΗΠΑ οφείλονται πλέον στην ταχύτατα μεταδιδόμενη μετάλλαξη Δέλτα, ενώ τουλάχιστον το 99% από όσους πέθαναν από την covid τούς έξι τελευταίους μήνες ήταν ανεμβολίαστοι.

Ωστόσο, ο ρυθμός εμβολιασμού έχει μειωθεί στη χώρα, ιδίως σε συντηρητικές περιοχές του νότου.

Η γιατρός σε νοσοκομείο της Αλαμπάμα, Brytney Cobia, περιέγραψε τη δραματική κατάσταση των ασθενών: «Δέχομαι νέους, υγιείς ανθρώπους στο νοσοκομείο με πολύ σοβαρές μολύνσεις covid. Ένα από τα τελευταία πράγματα που κάνουν πριν διασωληθούν είναι να με εκλιπαρούν να εμβολιαστούν. Τους κρατώ το χέρι και τους λέω ότι λυπάμαι, αλλά είναι πολύ αργά».

Πηγή: The Guardian

• • •

ΓΕΛΟΙΟ ΚΑΙ ΕΞΟΡΓΙΣΤΙΚΟ

Ο βουλευτής του Συντηρητικού κόμματος στην Αγγλία, Ντάμιαν Γκριν, χαρακτήρισε «γελοίο» το μπόνους των 550.900 λιρών στον επικεφαλής της εταιρείας Southern Water, Ian McAulay, μετά το πρόστιμο 90.000.000 λιρών που επεβλήθη στην εταιρεία.

Το πρόστιμο επεβλήθη, διότι η εταιρεία διοχέτευσε στη θάλασσα 21 δισεκατομμύρια λίτρα ακατέργαστων λυμάτων σε προστατευόμενες περιοχές μεταξύ 2015 και 2019.

Σημειωτέον, η ετήσια αμοιβή του Ian McAulay είναι πάνω από 1.000.000 λίρες.

Γελοίο, εξοργιστικό, και διόλου σπάνιο. Στον πιο κραυγαλέο ευτελισμό κάθε έννοιας αξιολόγησης, διευθύνοντες σύμβουλοι, που καταβαράθρωσαν τις επιχειρήσεις τους στη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, ανταμείφθηκαν πλουσιοπάροχα και συνέχισαν να ανταμείβονται πλουσιοπάροχα ακόμη κι όταν οι εταιρείες τους σώθηκαν με δημόσιο χρήμα.

Η πρώτη αντίδραση ορισμένων είναι να καταγγέλλεται ως «λαϊκισμός» κάθε απόπειρα να θιγεί το θέμα των αποδοχών των διευθυντικών στελεχών μεγάλων επιχειρήσεων. Αυτό το πασπαρτού επιχείρημα είναι εντελώς ήσσονος σημασίας, διότι οι μεγάλες και αυξανόμενες αμοιβές των υψηλόβαθμων στελεχών, αφενός, διευρύνουν τις ανισότητες και έχουν καταστεί για τους εργαζόμενους το πιο ορατό σημάδι της ανισοκατανομής του παραγόμενου πλούτου. και, αφετέρου, καταδεικνύουν αναποτελεσματική κατανομή των πόρων.

Πηγή: BBC, Chichester Observer

Το λιμάνι του Τσίτσεστερ.

• • •

ΔΙΕΥΡΥΝΕΤΑΙ Η ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

Σύμφωνα με την πρόσφατη ετήσια έκθεση της AFL–CIO (The American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations, η διαφορά ανάμεσα στη μέση αμοιβή των CEO και των εργαζομένων αυξήθηκε το 2020, παρά την πανδημία και τα τρέχοντα πακέτα στήριξης.

Η μέση αμοιβή των CEO των εταιρειών του S&P 500 (συνολική αμοιβή 15,5 εκατ. δολάρια) ήταν 299 φορές μεγαλύτερη από τη μέση αμοιβή των εργαζομένων (43.512 δολάρια). Η αμοιβή των CEO αυξήθηκε, την προηγούμενη δεκαετία, κατά περισσότερο από 260.000 δολάρια ετησίως.

Ο λόγος της αμοιβής CEO-προς-εργαζόμενο αυξήθηκε από 264:1 το 2019 σε 299:1 το 2020.

Η πιο στρεβλή σχέση ανήκει στην Aptiv, που έχει λόγο 5.294:1. Η αμοιβή του CEO της εταιρείας ήταν μεγαλύτερη από 31 εκατ. δολάρια το 2020, ενώ η μέση αμοιβή των εργαζομένων 5.906.

Η σημασία του λόγου της αμοιβής CEO-προς-εργαζόμενο είναι σημαντική. Υψηλότερος λόγος δείχνει ότι στην εταιρεία επικρατεί φιλοσοφία στην οποία οι διευθύνοντες παίρνουν τη μερίδα του λέοντος, ενώ χαμηλότερος ότι η εταιρεία επενδύει σε υψηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας και στους εργαζόμενους της για μακροπρόθεσμη υγεία της εταιρείας.

Πηγή: AFL–CIO

• • •

Η ΧΟΥΝΤΑ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕ ΤΟ '73;

Σαν σήμερα, στις 23 Ιουλίου 1974 έπεσε η δικτατορία.

Αν όσοι φωνάζουν το γελοίο σύνθημα «Η χούντα δεν τελείωσε το ’73» μπορούσαν να ζήσουν για λίγο τη χαρά, τη συγκίνηση και τον ενθουσιασμό των Ελλήνων εκείνης της ημέρας, θα αισθάνονταν τελείως ανόητοι.

Ενθουσιασμός στους δρόμους της Αθήνας για την πτώση της δικτατορίας στις 23 Ιουλίου 1974.

• • •

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Χαΐμ Σουτίν (1893 – 1943), «Ζαχαροπλάστης», 1923.