«Όλοι ανησυχούμε για την Όμικρον. Περιμένουμε με κομμένη την ανάσα»

ΜΕ ΚΟΜΜΕΝΗ ΤΗΝ ΑΝΑΣΑ

Σύντομα θα μάθουμε, αλλά ουδείς γνωρίζει μέχρι σήμερα, τι ακριβώς συμβαίνει με την παραλλαγή Όμικρον.

Υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις ότι η μετάδοσή της είναι γρήγορη. Στη Νότια Αφρική, τα κρούσματα αυξάνονται κάθε 3 ή 4 μέρες. Στη Δανία εντοπίστηκαν περί τα 200 κρούσματα της covid-19 που προκάλεσε αυτή η παραλλαγή. Στο «πάρτι της υπερμετάδοσης» στο Όσλο, από τους 120 διπλοεμβολιασμένους που συμμετείχαν, οι νορβηγικές υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν ότι σε 13 άτομα εντοπίστηκε η Όμικρον, η δε υπόθεση εργασίας τους είναι ότι θα βρεθεί σε περισσότερους από τους μισούς.

Ο κυριότερος λόγος της ταχύτητας μετάδοσης φαίνεται ότι είναι η ικανότητα της Όμικρον να αποφεύγει προηγούμενη ανοσία, το οποίο σημαίνει ότι ο κίνδυνος επαναλοίμωξης εμβολιασμένων ατόμων είναι πολύ μεγαλύτερος από τη Δέλτα. Για παράδειγμα, από τα 11 μέχρι τώρα κρούσματα της Όμικρον στο ισραήλ, τα 6 είναι τριπλοεμβολιασμένα άτομα.

Παρά τα αντιθέτως λεγόμενα, είναι άγνωστο αν η Όμικρον προκαλεί ήπιες ή σοβαρές νοσήσεις και θανάτους. Την κατάσταση συνόψισε ο καθηγητής στο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, Άρης Κατζουράκης. Αφού εξέφρασε την απαισιοδοξία του ότι η παραλλαγή θα προκαλεί λιγότερο σοβαρά κρούσματα, υπογράμμισε ότι είναι πολύ νωρίς για συμπεράσματα: «Όλοι ανησυχούμε. Περιμένουμε με κομμένη την ανάσα».

Πηγή: New Scientist

ΛΟΥΤΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΜΙΑΝΜΑΡ

Χθες Δευτέρα 6 Νοεμβρίου, η εκδιωχθείσα από τη χούντα ηγέτις της Μιανμάρ, Άουνγκ Σαν Σου Κι, καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης, στην πρώτη από μία σειρά ποινών που ίσως την καταδικάσουν σε δια βίου κάθειρξη.

Την προηγουμένη αυτής της παρωδίας δίκης, η χούντα δολοφόνησε τουλάχιστον τέσσερα άτομα, όταν στρατιώτες άνοιξαν πυρ σε διαδηλωτές και στρατιωτικά οχήματα έπεσαν πάνω τους.

Παρά το, εδώ και έναν χρόνο, λουτρό αίματος, η αντίσταση των πολιτών κατά της χούντας δεν λέει να κοπάσει. Πρέπει να μπει τέλος στην απάνθρωπη κατάσταση, και αυτό θα γίνει μόνον αν η διεθνής κοινότητα πάρει πιο δραστικά μέτρα κατά του στρατοκρατικού καθεστώτος.

ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Στην εποχή μας που κατακλύζεται από θεωρίες συνωμοσίας και παραλογισμούς παντός τύπου, κάθε υπεράσπιση της ορθολογικότητας είναι ευπρόσδεκτη.

Το τελευταίο βιβλίο του καθηγητή γνωσιακής ψυχολογίας, Στίβεν Πίνκερ, για την ορθολογικότητα.

Το βιβλίο του καθηγητή γνωσιακής ψυχολογίας στο Χάρβαρντ, Στίβεν Πίνκερ, «Rationality: What It Is, Why It Seems Scarce, Why It Matters» (Viking, Σεπτέμβριος 2021) αποτελεί μια άνευ όρων υπεράσπιση του ορθού λόγου: «Ως γνωσιακός επιστήμονας δεν μπορώ να δεχτώ την κυνική άποψη ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι καλάθι αυταπατών... Ένας κατάλογος των τρόπων μέσω των οποίων είμαστε ανόητοι δεν μπορεί να εξηγήσει γιατί είμαστε τόσο έξυπνοι: επαρκώς έξυπνοι για να έχουμε ανακαλύψει τους φυσικούς νόμους, μεταμορφώσει τον πλανήτη, επιμηκύνει και εμπλουτίσει τη ζωή μας, και, όχι το πιο ασήμαντο, διαρθρώσει τους κανόνες της ορθολογικότητας που τόσο συχνά περιφρονούμε».

Για όσους έχουν εντρυφήσει στα ζητήματα της ορθολογικότητας το βιβλίο δεν έχει να προσφέρει πολλά πράγματα. Πρόκειται ουσιαστικά για εγχειρίδιο, βασισμένου σε προπτυχιακό μάθημά του, που συστηματοποιεί συσσωρευμένη γνώση των τελευταίων 60-70 ετών.

Απεναντίας, και εξαιτίας της συστηματικότητάς του, αποτελεί πολύτιμο βοήθημα για όσους θέλουν να κατανοήσουν το εξαιρετικά πολύπλοκο θέμα της ορθολογικότητας. Όπως παντού, στη χώρα μας υπάρχουν διαπρύσιοι κήρυκες της ορθολογικότητας, που ούτε αίσθηση των ορίων της ορθολογικότητας έχουν ούτε συνείδηση των σφαλμάτων στα οποία υποπίπτουν.

ΑΠΙΘΑΝΟ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΑΔΥΝΑΤΟ

Αν ρίξετε δύο ζάρια, το πιο πιθανό άθροισμά τους είναι 7 (η πιθανότητα ισούται με 6/36, διότι 6 είναι οι συνδυασμοί που δίνουν άθροισμα 7).

Στις 23 Μαΐου 2009, η 70χρονη Patricia Demauro έπαιζε ζάρια στο ξενοδοχείο Borgata του Ατλάντικ Σίτι. Η Demauro έριξε 154 συνεχόμενες φορές τα ζάρια δίχως να φέρει άθροισμα 7.

Η πιθανότητα να συμβεί αυτό είναι περίπου 1 στο 1,56 τρισεκατομμύρια ή 0,00000000006%.

Απίθανο, αλλά όχι αδύνατο.

Η Demauro αποχώρησε από το καζίνο με παγκόσμιο ρεκόρ, που δεν έχει καταρριφθεί μέχρι σήμερα, και γεμάτο το πορτοφόλι της.

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ Ο ΦΩΝΟΓΡΑΦΟΣ;

Τέτοιες μέρες πριν από 144 χρόνια, ένας νεαρός έκανε επίδειξη ενός μηχανήματός του. Η ομήγυρη εντυπωσιάστηκε, αλλά αναρωτιέμαι αν κάποιοι διαισθάνθηκαν τι θα συνέβαινε τις επόμενες δεκαετίες με αυτή τη μηχανή.

«Τον Δεκέμβριο του 1877, ένας νεαρός εισήλθε στα γραφεία της Scientific American, και τοποθέτησε μπροστά στους συντάκτες μια μικρή, απλή μηχανή για την οποία έδωσε πολύ λίγες προκαταρκτικές εξηγήσεις. Ο επισκέπτης δίχως καμιά επισημότητα γύρισε τη μανιβέλα, και προς έκπληξη όλων των παρισταμένων η μηχανή είπε: ‘Καλημέρα. Πώς είστε; Σας αρέσει ο φωνόγραφος;’. Η μηχανή λοιπόν μίλησε για τον εαυτό της, και κατέστησε γνωστό το γεγονός ότι ήταν ο φωνόγραφος»...

— Scientific American, 25 Ιουλίου 1896