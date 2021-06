Οι μεγάλες οικονομικές προκλήσεις του κόσμου

ΜΕΤΑΚΙΝΕΙΤΑΙ ΤΟ ΑΓΑΛΜΑ ΤΟΥ ΘΙΟΝΤΟΡ ΡΟΥΣΒΕΛΤ

Έναν χρόνο μετά την ανακοίνωση του δημάρχου της Νέας Υόρκης, Μπιλ ντε Μπλάζιο, οριστικοποιήθηκε η μετακίνηση του αγάλματος του Θίοντορ Ρούσβελτ από την είσοδο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας σε χώρο που δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη.

Το ρατσιστικών υποδηλώσεων άγαλμα αναπαριστάνει έφιππο τον Ρούσβελτ, ενώ τον συνοδεύουν υποτακτικά ένας ιθαγενής και ένας μαύρος.

Η μετακίνηση, που ψηφίστηκε ομόφωνα, αποτελεί αναμφισβήτητα νίκη των ακτιβιστών και πολιτών που τη ζητούσαν επί σειρά ετών. Το άγαλμα είχε βανδαλιστεί πολλάκις στο παρελθόν.

Πηγή: Observer, Hyperallergic

ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Δημοσιεύτηκε χθες η έκθεση «Οι μεγάλες οικονομικές προκλήσεις» την οποία είχε ζητήσει ο Γάλλος πρόεδρος τον Μάιο 2020. Ο Εμ. Μακρόν είχε ορίσει επικεφαλής της επιτροπής τον Ολιβιέ Μπλανσάρ, ομότιμο καθηγητή του ΜΙΤ, και τον Ζαν Τιρόλ, επίτιμο πρόεδρο της Οικονομικής Σχολής της Τουλούζης.

Η σύνθεση της επιτροπής ήταν σκοπίμως διεθνής: ένα τρίτο Αμερικανοί, ένα τρίτο Γάλλοι και ένα τρίτο από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τα μέλη της επιτροπής είναι υψηλού επιπέδου οικονομολόγοι.

Παρά τη σημασία βραχυπρόθεσμα των επιπτώσεων της πανδημίας, οι πριν την covid-19 δομικές δυσκολίες είναι παρούσες και συχνά έχουν μάλιστα έχουν επιδεινωθεί από αυτή, σημειώνεται στην έκθεση. Γι’ αυτόν τον λόγο και σε συμφωνία με τον Γάλλο πρόεδρο, η επιτροπή εστιάστηκε σε τρεις μακροπρόθεσμες δομικές προκλήσεις: κλιματική αλλαγή, οικονομικές ανισότητες και δημογραφική πρόκληση (γήρανση του πληθυσμού). Και στις τρεις περιπτώσεις, η τεχνολογική εξέλιξη είναι κεντρικό ζήτημα, συγχρόνως μέρος του προβλήματος και μέρος της λύσης του.

Οι τρεις αυτές προκλήσεις εγείρουν θεμελιώδη ζητήματα διαγενεακής και ενδογενεακής δικαιοκατανομής. Επιπλέον, είναι ωρολογιακές βόμβες: οι άμεσες επιπτώσεις τους είναι πολύ πιο ασθενείς από τις μακροπρόθεσμες, πράγμα που ωθεί τους αποφασίζοντες να χρονοτριβούν. Ωστόσο, το κόστος της απάντησης σε αυτές αυξάνεται με το πέρασμα του χρόνου. Τέλος, εγείρουν πολύπλοκα τεχνικά και οικονομικά ζητήματα, ορισμένες δε αποφάσεις πρέπει να ληφθούν σε περιβάλλον μεγάλης αβεβαιότητας.

ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΣΣΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ

Η ετήσια μετανάστευση της όμορφης πεταλούδας Painted Lady (Belle-Dame, Vanessa cardui) διανύοντας απόσταση 12 – 14.000 χιλιόμετρα αλέ ρετούρ μεταξύ της τροπικής Δυτικής Αφρικής και Σκανδιναβίας είναι το, μέχρι σήμερα γνωστό, μακρύτερο κανονικό μεταναστευτικό κύκλωμα.

Η καλύτερη βλάστηση τον χειμώνα στην υποσαχάρια Αφρική, η καλύτερη βλάστηση την άνοιξη στο Μαγκρέμπ, και οι συχνοί ευνοϊκοί άνεμοι αποτελούν τις κύριες αιτίες που προσδιορίζουν το μεταναστευτικό μέγεθος προς τη Δυτική Ευρώπη.

Αυτό αναφέρεται σε μελέτη, που δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2021 στο επιστημονικό περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences, στην οποία επίσης σημειώνεται ότι η ταχύτητα της μετακινούμενης πεταλούδας μπορεί να φτάσει τα 25 - 30 χιλιόμετρα την ώρα, και να ταξιδέψει μέχρι 500 χιλιόμετρα σε μία μέρα. Οι πεταλούδες έχουν επαρκές σωματικό λίπος για να πετάξουν 40 ώρες δίχως διακοπή, το κρατούν δε σε υψηλά επίπεδα τρεφόμενες με νέκταρ όπου είναι δυνατόν προκειμένου να διασχίσουν τη Σαχάρα.

«Οι ελλείψεις τροφής στην Ανατολική Αφρική μας θυμίζουν ότι οι επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής μπορεί να είναι πολύ πιο δραματικές από λίγους βαθμούς υπερθέρμανσης όπως αρχικά θα φαινόταν», επισημαίνει ο καθηγητής του πανεπιστημίου του Ρέντινγκ και συν-συγγραφέας της μελέτης, Τομ Όλιβερ.

Πηγή: PNAS, Press Release University of Reading

Πεταλούδες διασχίζουν τη Σαχάρα διανύοντας τη μακρύτερη γνωστή διαδρομή μετακινούμενων εντόμων.

Η ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ

Η κινηματογραφική ταινία «The Battle at Lake Changjin» με τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό παραγωγής στην ιστορία της Κίνας οδεύει προς την αγορά των Καννών του 2021.

Η ταινία αναφέρεται στη μάχη στη λίμνη Changjin, το 1950, στον πόλεμο της Κορέας, που έληξε με νίκη των Κινέζων.

H ταινία είναι αξιοσημείωτη λόγω του προϋπολογισμού των 200 εκατ. δολαρίων — πολύ περισσότερα από τα 150 εκατ. δολάρια της «Δουνκέρκης» του Κρίστοφερ Νόλαν, καθώς και της συνεργασίας στη σκηνοθεσία των τριών διασημότερων Κινέζων σκηνοθετών, Chen Kaige, Hark Tsui και Dante Lam.

Η πρεμιέρα της θα γίνει το τέταρτο τρίμηνο του 2021, πιθανόν στην εθνική εορτή τής 1ης Οκτωβρίου.

Πηγή: The Hollywood Reporter

Το νέο πόστερ της κινεζικής ταινίας «The Battle at Lake Changjin».

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΙΤΑΛΙΚΟ ΝΤΙΖΑΪΝ

Μια επιλογή του βιομηχανικού ιταλικού ντιζάιν για συλλέκτες θα εκτεθεί στη Βαρέν στις 29 και 30 Ιουνίου 2021.

Μεταξύ άλλων, θα υπάρχουν δημιουργίες του Carlo Mollino, του Max Ingrand, διευθυντή καλλιτεχνικής δημιουργίας της Fontana Arte, του Gaetano Pesce, ενός από τους ιδρυτές του Gruppo N, του Gio Ponti και του Ettore Sottsass.

Πηγή: Barnebys