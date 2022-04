Νεκροί δημοσιογράφοι στο μέτωπο

ΚΑΤΑΠΑΥΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ ΔΙΧΩΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Πολλαπλασιάζονται οι ενδείξεις για διαφορετικές προσεγγίσεις στο ζήτημα των διαπραγματεύσων μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Times, ανώτερη κυβερνητική πηγή του Ηνωμένου Βασιλείου είπε πως η Βρετανία ανησυχεί ότι οι ΗΠΑ, η Γαλλία και η Γερμανία είναι «υπερβολικά πρόθυμες» και θα πιέσουν την Ουκρανία να «συμβιβαστεί» σε μια ειρηνευτική συμφωνία. Λίγο αργότερα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ διέψευσε αυτούς τους ισχυρισμούς.

Ο Πολωνός αναπληρωτής πρωθυπουργός, Γιάροσλαβ Κατσίνσκι, ο οποίος θεωρείται ο ισχυρός άνδρας της εξουσίας στη Βαρσοβία, κατηγόρησε προχθές τη Γαλλία και τη Γερμανία ότι βρίσκονται πολύ κοντά στη Ρωσία στο πλαίσιο του πολέμου στην Ουκρανία. Επιπλέον, ο Ουκρανός πρέσβης στη Γερμανία κατήγγειλε τον ομοσπονδιακό Πρόεδρο, Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, για «πολιτική συγγένεια» με τη Ρωσία.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ουκρανίας, Νταβίντ Αραχάμια, δήλωσε στα ουκρανικά τηλεοπτικά κανάλια: «Η Ρωσική Ομοσπονδία έχει δώσει επίσημη απάντηση σε όλες τις θέσεις, δηλαδή ότι αποδέχεται την (ουκρανική) θέση, εκτός από το θέμα της Κριμαίας (που προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014)», αλλά δεν υπάρχει «επίσημη γραπτή επιβεβαίωση», η ρωσική πλευρά το είπε «προφορικά».

Ο Αραχάμια είπε επίσης ότι η Μόσχα συμφώνησε στις συνομιλίες ότι ένα δημοψήφισμα για το ουδέτερο καθεστώς της Ουκρανίας «θα είναι η μόνη διέξοδος από αυτή την κατάσταση». Ερωτηθείς τι θα συνέβαινε αν οι Ουκρανοί ψήφιζαν κατά του ουδέτερου καθεστώτος της χώρας, ο Αραχάμια είπε ότι «είτε θα επιστρέψουμε σε κατάσταση πολέμου, ίσως, είτε θα επιστρέψουμε σε νέες διαπραγματεύσεις».

Απεναντίας, ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας, Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, δήλωσε ότι η ρωσική θέση για την Κριμαία και το Ντονμπάς δεν άλλαξε, και ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες δεν προχώρησαν αρκετά για να υπάρξει συνάντηση των ηγετών.

Η καθηγήτρια και αρθρογράφος, Αν Απλμπάουμ, τουίταρε σήμερα (με πολύ μεγάλη απήχηση) το εξής: «Όλοι όσοι ζητούν τώρα από τον Ζελένσκι να κάνει ‘εδαφικές παραχωρήσεις’ με αντάλλαγμα την κατάπαυση του πυρός θα πρέπει να θυμούνται τι θα σημαίνει αυτό στην πραγματικότητα: δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες Ουκρανοί θα πεθάνουν».

Φαίνεται πως υπάρχουν δύο απόψεις εντός και εκτός της Ουκρανίας. Η πρώτη και σαφής υποστηρίζει: κανένας συμβιβασμός, πλήρης αποχώρηση των Ρώσων, ενίσχυση με όπλα της Ουκρανίας. Η δεύτερη, ασαφής και διστακτική δημοσίως, επείγεται να σταματήσει ο πόλεμος και δίνει έμφαση στις διαπραγματεύσεις.

Γνωρίζουμε από την Ιστορία ότι όσο περισσότερο κρατάει ένας πόλεμος τόσο αυξάνονται οι ωμότητες, άρα η οργή, και συνεπώς μειώνονται οι πιθανότητες παραχωρήσεων για την επίτευξη ειρήνης. Αν ισχύουν αυτά, το καλύτερο στο οποίο μπορούμε να προσδοκούμε σήμερα είναι η κατάπαυση του πυρός δίχως (οριστική) συμφωνία.

• • •

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Ο ρωσικός στρατός κατέστρεψε το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου της χώρας, στο Κρεμεντσούκ της Κεντρικής Ουκρανίας, σύμφωνα με την The Kyiv Independant. Η δυναμικότητα του διυλιστηρίου, συνιδιοκτησία του κράτους και των ολιγαρχών Ihor Kolomoisky και Oleksandr Yaroslavsky, ήταν 18,6 εκατομμύρια τόνοι ετησίως.

Τις πρωινές ώρες της Κυριακής, οι Ρώσοι κατέστρεψαν επίσης με πυραύλους ένα διυλιστήριο πετρελαίου και τρεις εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων στην Οδησσό. Λέγεται πως αυτή είναι η μεγαλύτερη εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στην Ουκρανία.

Η κατάσταση με τα καύσιμα των Ουκρανών επιδεινώνεται διαρκώς. Είχαν προηγηθεί αρκετές επιθέσεις σε αποθηκευτικές δεξαμένες σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Το 2020, η Ουκρανία εισήγαγε επεξεργασμένο πετρέλαιο αξίας 3,59 δισ. δολαρίων από τις εξής κυρίως χώρες: Ρωσία (1,36 δισ. δολ.), Λευκορωσία (1,24 δισ. δολ.), Λιθουανία (381 εκατ. δολ.), Τουρκία ($208 εκατ. δολ.), και Ελλάδα (99,3 εκατ. δολ.).

Πλην της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη ξηρά, όλες οι πηγές τροφοδοσίας με καύσιμα έχουν αποκλειστεί.

Πηγή: The Kyiv Independent, ΑΡ, The Observatory of Economic Complexity (OEC)

• • •

ΤΕΤΑΡΤΗ ΦΟΡΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΟΡΜΠΑΝ

Με καταμετρημένο σχεδόν το 86% των ψήφων στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία, το κυβερνών κόμμα Fidesz του Βίκτορ Όρμπαν προηγείται με 53,7% έναντι 34,4% της συμμαχίας έξι κομμάτων της αντιπολίτευσης, κερδίζοντας 135 από τις 199 έδρες του κοινοβουλίου.

Η νίκη του είναι αδιαμφισβήτητη, παρότι ευνοήθηκε σημαντικά από την πλήρη κυριαρχία του στα μέσα ενημέρωσης και το εκλογικό σύστημα που επέβαλε.

Μένει να δούμε πώς θα συμβιώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Ουγγαρία του Όρμπαν, ο οποίος δεν δίστασε να καταφερθεί και εναντίον του Ζελένσκι, υπό τα γέλια του συγκεντρωμένου πλήθους: «Αυτή η νίκη θα μείνει αξέχαστη, ίσως και για το υπόλοιπο της ζωής μας, επειδή είχαμε τη μεγαλύτερη [γκάμα αντιπάλων να] εξουδετερώσουμε. Την Αριστερά στην πατρίδα, τη διεθνή Αριστερά, τους γραφειοκράτες στις Βρυξέλλες, τα χρήματα της αυτοκρατορίας του Σόρος, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ακόμη και τον Ουκρανό πρόεδρο στο τέλος».

Πηγή: The Guardian, AP

Ο Βίκτορ Όρμπαν θα είναι για τέταρτη συνεχή φορά πρωθυπουργός μετά τη χθεσινή νίκη του στις εκλογές της Ουγγαρίας. Φωτ.: ΕΡΑ

• • •

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΡΒΙΑ

Η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή της Σερβίας ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι δεν θα δημοσιεύσει προκαταρκτικά αποτελέσματα μέχρι σήμερα στις 8 π.μ.

Αυτό έχει να συμβεί από την ψηφοφορία του 2000, όταν η αντιπολίτευση εκθρόνισε τον τότε πρόεδρο Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς. Πιθανόν οφείλεται στις φήμες για εκτεταμένη νοθεία.

Ανεξαρτήτως αυτών, ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, φαίνεται πως επανεκλέγεται και μάλιστα από τον πρώτο γύρο, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις των εταιρειών Ipsos και CeSID που του δίνουν ποσοστό σχεδόν 60% των ψήφων.

Σημειωτέον, ο Βούτσιτς δήλωσε ότι «θα διατηρήσουμε την πολιτική που είναι σημαντική για τους Ευρωπαίους, Ρώσους και Αμερικανούς, και αυτή είναι... στρατιωτική ουδετερότητα». Μολονότι τάχθηκε κατά της εισβολής, η Σερβία δεν συμμετέχει στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Πηγή: Reuters

• • •

Η ΙΝΔΙΑ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΡΟΥΠΙ ΠΙΣΩ

Αν υποχρεωτικά θα έπρεπε να πούμε ένα από τα σημαντικά γεγονότα στη διεθνή πολιτική σκηνή, αν όχι το σημαντικότερο, η απάντηση είναι η επίσκεψη του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, στην Ινδία.

Παρά τις μεγάλες πιέσεις, η Ινδία δεν έκανε ρούπι πίσω ούτε από τη θέση τη μη καταδίκης της ρωσικής εισβολής — ο Τζο Μπάιντεν είχε χαρακτηρίσει «διστακτική» τη θέση της — ούτε να πληρώνει στη βάση της ισοτιμίας ρουπίας-ρουβλίου.

Αν επιπλέον συμφωνούμε ότι η πολιτική είναι διαχείριση συμβόλων, τότε η συνάντηση του πρωθυπουργού, Ναρέντρα Μόντι, με τον Λαβρόφ έχει μεγάλη συμβολική σημασία. Πόσο μάλλον, όταν αγνόησε την υπουργό Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Λιζ Τρας, που βρέθηκε μία μέρα πριν στο Νέο Δελχί, και τον κινέζο υπουργό Εξωτερικών, Ουάνγκ Γι.

Πηγή: Le Monde, Reuters

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, συναντήθηκε με τον Σεργκέι Λαβρόφ.

• • •

ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Διότι εν καιρώ μεν ειρήνης και ευημερίας και αι πόλεις και οι ιδιώται διαπνέονται από ευγενέστερα αισθήματα, καθόσον δεν περιπίπτουν υπό την πίεσιν αναποτρέπτων αναγκών. Αλλ' ο πόλεμος, αφαιρών ολίγον κατ' ολίγον από τους ανθρώπους την καθημερινήν ευημερίαν, γίνεται διδάσκαλος βίαιος και τείνει ν' αφομοιώση τας διαθέσεις των πολλών προς την παρούσαν αυτών κατάστασιν.

— Θουκυδίδου, «Ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου», Γ.82 (μετάφραση Ελευθερίου Βενιζέλου)