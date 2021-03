ΟΙ «ΔΙΚΟΙ ΜΑΣ» ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ

Όταν λέμε (πρέπει να) εμπιστευόμαστε τους ειδικούς, ποιους από αυτούς εννοούμε; Αν, λόγου χάριν, όταν κάποιος εμπειρογνώμονας λέει Α (π.χ. να ανοίξουν τα σχολεία) και άλλος το αντίθετο του Α (να μην ανοίξουν τα σχολεία), τι σημαίνει το «εμπιστευόμαστε τους ειδικούς»;

Εμπειρογνώμονες, και μάλιστα υψηλού επιπέδου, ήταν εκείνοι που πρότειναν την ανοσία αγέλης στη Μεγάλη Βρετανία και τη Σουηδία. Παρομοίως, υψηλού επιπέδου ήταν εκείνοι που υποστήριξαν ότι ο κορονοϊός δεν μεταδίδεται με τη Θεία Μετάληψη ή ότι πρόκειται για κάτι σαν «απλή γρίπη». Οι περιπτώσεις αυτές αντιμετωπίστηκαν με την επιστημονική αντιπαράθεση (και πολεμική) και, δυστυχώς, με την κραυγαλέα αποτυχία τους στην πράξη.

Απεναντίας, καμιά αντιπαράθεση δεν χρειάστηκε ούτε όταν ταυτοποιήθηκε ο ιός ούτε όταν ανακοινώθηκαν τα εμβόλια. Το μόνο ζήτημα που τέθηκε ήταν αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Αυτά ήταν «hard» δεδομένα, εναντίον των οποίων μόνον ασυναρτησίες ακούστηκαν.

Τα πράγματα, όμως, περιπλέκονται όταν πρόκειται για πολιτικές αντιμετώπισης της πανδημίας πέρα από τα εμβόλια. Η παροιμιώδης πλέον κακοφωνία των ειδικών, εντός και εκτός της επιτροπής των λοιμωξιολόγων, στα τηλεπαράθυρα υπονομεύει εδώ και καιρό κάθε προσπάθεια πειθαρχίας των πολιτών. Το κακό είναι διπλό: υπονομεύεται το κύρος των ίδιων των επιστημόνων και εισάγεται πλαγίως η πολιτική στα λεγόμενά τους.

Όταν κάποιος ασθενήσει σχετικά σοβαρά, φιλικά του πρόσωπα τού υποδεικνύουν κατά κανόνα «πάρε και μια δεύτερη γνώμη», εκτός από αυτή του πρώτου γιατρού που συμβουλεύτηκε. Με άλλα λόγια, δύο επιστήμονες που διαβάζουν τα ίδια δεδομένα, που ακολουθούν αυστηρή επιστημονική μεθοδολογία κ.λπ. δεν είναι υποχρεωτικό να συμφωνήσουν ούτε στη διάγνωση ούτε κυρίως στη θεραπευτική αγωγή. Ειδάλλως, από το περιγραφικό (ποια είναι η κατάσταση) θα παραγόταν αυτομάτως το δεοντολογικό, το τι πρέπει να γίνει. Κοντολογίς, δεν υπάρχει αλγόριθμος που να οδηγεί από τη διάγνωση στο τι πρέπει να γίνει.

Αν ισχύει αυτό για μεμονωμένα άτομα, κατά μείζονα λόγο ισχύει για τα μέτρα που πρέπει να επιβληθούν σε ολόκληρες κοινωνίες. Το στρεβλό αποτέλεσμα είναι ότι πολλοί επιλέγουν ποιους εμπιστεύονται βάσει της, γνωστής ή υποτιθέμενης, πολιτικής τοποθέτησης των ειδικών, προικίζοντας όχι σπάνια με μεταφυσικές ικανότητες τους «δικούς τους» εμπειρογνώμονες.

Εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα, μάλλον θα απαλλαγούμε από αυτή την κακοφωνία μόνον όταν απαλλαγούμε από την πανδημία. Έως τότε, ένα κριτήριο σχετικά με τον ποιον εμπειρογνώμονα πρέπει να εμπιστευόμαστε θα μπορούσε να είναι και το πόσο φειδωλός σε δηλώσεις είναι.

• • •

ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΒΔΟΜΑΔΑ

Την περασμένη βδομάδα, η NRA–ILA (The National Rifle Association of America – Institute for Legislative Action) πανηγύριζε την ακύρωση της απαγόρευσης επιθετικών όπλων, όπως τα οπλοπολυβόλα AR-15 και μεγάλης χωρητικότητας γεμιστήρες, στην πόλη Μπόλντερ της πολιτείας Κολοράντο των ΗΠΑ.

Χθες Δευτέρα, 10 άνθρωποι δολοφονήθηκαν μέσα σε σούπερ μάρκετ, στην ίδια πόλη από παρόμοιο όπλο.

Φαίνεται ότι εκτός από την covid-19, οι ΗΠΑ θα πρέπει να αντιμετωπίσουν και την πανδημία της οπλοκατοχής.

• • •

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ

Βουλευτικές εκλογές σήμερα στο Ισραήλ, οι τέταρτες τα τελευταία δύο χρόνια.

Το κόμμα του Μπενιαμίν Νετανιάχου, Λικούντ, αναμένεται να πάρει 30-32 έδρες, θα είναι μεν πρώτο, αλλά μακριά από την απαιτούμενη πλειοψηφία. Ο Νετανιάχου ανέπτυξε μια νέα στρατηγική φιλικής προσέγγισης των Ισραηλινο-παλαιστινίων προκειμένου να κερδίσει τις ψήφους τους, η οποία πάντως δεν φαίνεται ότι ήταν ιδιαιτέρως πειστική.

Τα μικρά κόμματα δείχνουν ότι περνούν το κατώτερο απαιτούμενο ποσοστό ψήφων για να εισέλθουν στη Βουλή.

Ένα ανησυχητικό γεγονός είναι η αύξηση της δύναμης του ακροδεξιού κόμματος και πιθανού κυβερνητικού εταίρου του Λικούντ, «Θρησκευτικός Σιωνισμός». Με αντι-ΛΟΑΤΚΙ θέσεις και δηλωμένη πρόθεση να εκδιώξει τους άπιστους Άραβες από το Ισραήλ, το κόμμα αυτό δείχνει ότι ο φονταμενταλισμός κερδίζει έδαφος σε κύριους τομείς του Ισραήλ, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Anshel Pfeffer της εφημερίδας Haaretz.

Χιλιάδες Ισραηλινοί συγκεντρώθηκαν το περασμένο Σάββατο έξω από την κατοικία του Μπενιαμίν Νετανιάχου για να διαδηλώσουν την αντίθεσή τους στην πολιτική και την εμπλοκή του σε σκάνδαλα διαφθοράς. Φωτ.: Mostafa Alkharouf/Anadolu Agency via Getty Images/Ideal Image

• • •

ΚΑΙ «ΒΕΛΓΙΚΗ» ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ

Μια νέα μετάλλαξη του κορονοϊού εντοπίστηκε στο Βέλγιο, ονόματι «B.1.214» ή "Spike Insertion", η οποία παρουσιάζει «μια μετάλλαξη που σχεδόν ουδέποτε είχε παρατηρηθεί».

Ήδη αντιπροσωπεύει το 4% των μολύνσεων στη χώρα, ήτοι όσες και η νοτιο-αφρικανική και βραζιλιάνικη μετάλλαξη. Στη βρετανική μετάλλαξη οφείλεται άνω του 70% των κρουσμάτων.

Σύμφωνα με τον καθηγητή ανθρώπινης γενετικής στο πανεπιστήμιο της Λιέγης, Βινσέντ Μπουρ, η μετάλλαξη πιθανόν προέρχεται από την υποσαχάρια Αφρική, απ’ όπου μεταφέρθηκε με ταξιδιώτες στο Βέλγιο.

Προς το παρόν, αυτή η «βελγική» μετάλλαξη δεν έχει ταξινομηθεί στις ανησυχητικές, διότι κανένας από τους ασθενείς στους οποίους εντοπίστηκε δεν χρειάστηκε να εισαχθεί σε ΜΕΘ.

Η νέα «βελγική» μετάλλαξη του κορωνοϊού δεν έχει ταξινομηθεί προς το παρόν στις ανησυχητικές

• • •

ΠΟΙΟΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΟΝ ΜΟΡΙΣ ΧΙΛΜΑΝ;

Εξαιρώντας τους γιατρούς, ελάχιστοι γνωρίζουν τον Μορίς Χίλμαν (1919-2005).

Ο Χίλμαν ανέπτυξε περισσότερα από 40 εμβόλια, εκ των οποίων τα 8 από τα 14 που χρησιμοποιούνται σήμερα: ιλαρά, παρωτίτιδα, ερυθρά, ηπατίτιδα Α, ηπατίτιδα Β, μηνιγγίτιδα, πνευμονία και αιμόφιλος της ινφλουέντσας.

Δεν υπάρχει ίσως άλλος άνθρωπος που έσωσε και σώζει τόσες ανθρώπινες ζωές και συγχρόνως τόσο άγνωστος. Δεν χωράει στη ζωή μας, την έχουν κατακλύσει οι σελέμπριτις...

«Αν πρέπει να ονομάσω κάποιον που έκανε τα περισσότερα για να ωφελήσει την ανθρώπινη υγεία, με τη μικρότερη αναγνώριση από οποιονδήποτε άλλον, αυτός θα έπρεπε να είναι ο Μορίς Χίλμαν. Ο Μορίς θα έπρεπε να αναγνωριστεί ως ο πιο επιτυχημένος εμβολιολόγος στην ιστορία».(Robert Gallo, ένας από αυτούς που ανακάλυψαν τον HIV, τον ιό που προκαλεί το AIDS).

Ο Μορίς Χίλμαν (1919-2005) ανέπτυξε περισσότερα από 40 εμβόλια, εκ των οποίων τα 8 από τα 14 που χρησιμοποιούνται σήμερα.