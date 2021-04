Η κορωνοχτυπημένη γάτα του Σρέντινγκερ

Η ΚΟΡΩΝΟΧΤΥΠΗΜΕΝΗ ΓΑΤΑ ΤΟΥ ΣΡΕΝΤΙΝΓΚΕΡ

11 Μαρτίου 2021: «Η χρήση των ΜΜΜ εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους διάδοσης του κορωνoϊού Covid-19» (σε τροπολογία του υπουργού Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή).

31 Μαρτίου: «Πουθενά δεν έχει αποδειχθεί σε καμία μελέτη ότι τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς είναι εστίες υπερμετάδοσης, είναι εστίες απλής μετάδοσης» (δήλωση του υπουργού Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή).

Επειδή ένα «υπέρ» δεν σώζει την κατάσταση, το ορθότερο είναι να μιλάμε για την εκδοχή κορωνοχτυπημένης γάτας του Σρέντινγκερ.

• • •

ΒΑΘΑΙΝΕΙ Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΒΡΑΖΙΛΙΑ

Μετά την παραίτηση του «χειρότερου υπουργού Εξωτερικών που είχε ποτέ η Βραζιλία», Ερνέστο Αραούχο, την απόλυση του υπουργού Άμυνας, Φερνάντο Αζεβέδο ε Σίλβα, και τις παραιτήσεις των αρχηγών των τριών όπλων που ακολούθησαν, η κρίση στη Βραζιλία του ακροδεξιού Ζαΐρ Μπολσονάρο τείνει να πάρει κατακλυσμιαίες διαστάσεις.

Η αντιπολίτευση κατηγορεί τον Μπολσονάρο ότι επιχειρεί να ελέγξει τον στρατό, καθώς η υγειονομική κρίση είναι πλέον εκτός ελέγχου, και ζητάει την παραίτησή του. Πάνω από 66.000 θάνατοι από κορωνοϊό καταγράφηκαν τον Μάρτιο, ρεκόρ του πιο θανατηφόρου μήνα από την έναρξη της πανδημίας.

Βαθαίνει η πολιτική κρίση στη Βραζιλία του Μπολσονάρο.

• • •

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ VOLTSWAGEN

Τα ειδησεογραφικά πρακτορεία, μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα, γνωστές εφημερίδες δίστασαν στην αρχή να μεταδώσουν την ανακοίνωση της Voltswagen ότι, από τις 21 Μαΐου, θα ονομάζεται στις ΗΠΑ Voltswagen προκειμένου να δείξει τη δέσμευση της εταιρείας στην ηλεκτροκίνηση.

Μολονότι η ανακοίνωση και το σχετικό ποστ κυκλοφόρησαν την Τρίτη 30 Μαρτίου θεώρησαν ότι πρόκειται για πρωταπριλιάτικο αστείο. Ωστόσο, αναπαρήγαγαν την είδηση, επειδή η ανακοίνωση ήταν επίσημη και προερχόταν από εταιρεία-κολοσσό, και επειδή ανακοινώθηκε δύο μέρες πριν από την πρωταπριλιά.

Τελικά, η εταιρεία διευκρίνισε, χθες Τετάρτη 31 Μαρτίου, ότι επρόκειτο για πρόωρο πρωταπριλιάτικο αστείο.

Έγκλημα και τιμωρία: η VW εισέπραξε αμέσως τις συνέπειες του υποτιθέμενου πετυχημένου της μάρκετινγκ. Πολλοί θεώρησαν το ψέμα της θλιβερό, και το συνέδεσαν με τα ψεύδη της στο σκάνδαλο του 2015 για τις εκπομπές των αυτοκινήτων της, που της κόστισαν κάπου 35 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ύστερα από ώρες, η εταιρεία από την έδρα της εξέδωσε νέα ανακοίνωση στην οποία λέει ότι «Λυπούμαστε αν φάνηκε σε κάποιους ότι ξεπεράσαμε το όριο της καμπάνιας μας».

Είναι η δεύτερη μεγάλη διαφημιστική γκάφα της εταιρείας σε μικρό χρονικό διάστημα. Πέρυσι, ξεσηκώθηκε θύελλα διαμαρτυριών, εξαιτίας ενός ρατσιστικού χαρακτήρα βιντεοκλίπ που έδειχνε ένα γιγάντιο λευκό χέρι να ελέγχει έναν μαύρο.

• • •

Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΙΑΣ ΠΟΛΗΣ

Ο φωτογράφος του Reuters, Carlos Barria, φωτογράφισε τη Σαγκάη το 2013 από την ίδια οπτική γωνία που είχε φωτογραφηθεί το 1987.

Η διαφορά μέσα σε 26 χρόνια είναι εντυπωσιακή για την τότε ταχύτερα αναπτυσσόμενη πόλη του κόσμου, που σχεδόν είχε διπλασιάσει τον πληθυσμό της από το 1987.

• • •

ΚΟΚΟΡΟΜΑΧΙΕΣ

Τον τελευταίο καιρό στη Γαλλία, πολλές μηνύσεις γειτόνων για διατάραξη της κοινής ησυχίας από θορύβους της υπαίθρου κατέληξαν στα δικαστήρια. Κοινό χαρακτηριστικό τους ήταν όλες αφορούσαν κατοίκους της υπαίθρου.

Για πρώτη φορά, ωστόσο, παρόμοια αντιδικία εξελίσσεται μεταξύ δύο κατοίκων σε συνοικία του Μπορντό. Ο μηνυτής ισχυρίζεται ότι η ζωή του έχει γίνει κόλαση, διότι οι κόκορες του γείτονά του αποπροσανατολίζονται πλήρως από τα φώτα της πόλης και λαλούν από τις 3 τη νύχτα μέχρι τις 7 το πρωί.

Ο ιδιοκτήτης των κοκόρων αρνήθηκε να κάνει ένα κοτέτσι. «Οι κότες και οι κοκόροι μου είναι ευτυχισμένοι έτσι», δήλωσε, προσθέτοντας «αυτή η ράτσα δεν θα άντεχε να κλειστεί σε κοτέτσι».

Τον τελευταίο λόγο θα τον έχει το δικαστήριο, δεδομένου ότι όλες οι προσπάθειες μεσολάβησης απέτυχαν.

Πηγή: France Bleu

Οι «κοκορομαχίες» μεταφέρθηκαν από την ύπαιθρο στις πόλεις στη Γαλλία.

• • •

Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΩΓΜΟΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ

Στις 31 Μαρτίου 1492, ο βασιλιάς Φερδινάνδος και η βασίλισσα Ισαβέλλα υπέγραψαν το περιώνυμο «Διάταγμα της Αλάμπρα» με το οποίο διέταζαν τους «Εβραίους και Εβραίες των βασιλείων μας να αναχωρήσουν και να μην επιστρέψουν ποτέ».

Με μια υπογραφή, έθεσαν τέλος στη μεγαλύτερη και πιο διακεκριμένη εβραϊκή κοινότητα του κόσμου. Με προγόνους αριστοκρατικές οικογένειες της Ιερουσαλήμ, οι Εβραίοι καλωσόρισαν το περιοριστικό μεν, αλλά ανεκτικό, καθεστώς των dhimmi που τους παραχώρησαν οι Άραβες κατακτητές, με αποτέλεσμα να συρρεύσουν στην Ισπανία Εβραίοι από πολλές χώρες. Λέγεται πως κάποια περίοδο το 90% των Εβραίων ζούσε στην ιβηρική χερσόνησο.

Emilio Sala Frances, O βασιλιάς Φερδινάνδος και η βασίλισσα Ισαβέλλα ακροάζονται έναν Εβραίο μετά την υπογραφή του Διατάγματος της Αλάμπρα, 1889.

Ο διωγμός είχε προετοιμαστεί τα προηγούμενα χρόνια. Στις 14 Μαρτίου 1473, το παπικό διάταγμα «Exigit sinceras devotionis affectus» («ειλικρινής λατρεία απαιτείται») νομιμοποιούσε τον κατατρεγμό των «conversos», όσων δηλαδή είχαν ασπαστεί τον Χριστιανισμό. Μια δεκαετία μετά, το 1484, ο Μέγας Ιεροεξεταστής, Τόμας ντε Τορκουεμάντα, δημοσίευσε τα «28 άρθρα», με τα οποία επιτρέπονταν επισήμως οι ανακρίσεις και τα βασανιστήρια σε υπόπτους μη ειλικρινούς μεταστροφής.

Περισσότεροι από 200.000 Εβραίοι θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν την Ισπανία στους επόμενους 4 μήνες, αναγκασμένοι να πουλήσουν τις περιουσίες τους σε εξευτελιστικές τιμές. Τα βάσανά τους δεν είχαν τελειωμό, αφού οι καπετάνιοι των πλοίων τους χρέωναν με υπερβολικά μεγάλα ποσά, και ληστές τους άνοιγαν το στομάχι, διότι κυκλοφορούσαν φήμες ότι είχαν καταπιεί χρυσό και διαμάντια.

Οι πρόσφυγες θα εγκατασταθούν σε πολλές χώρες, πολλοί στη γειτονική Πορτογαλία, απ’ όπου θα εκδιωχθούν σε λίγα χρόνια, και επίσης πολλοί στην οθωμανική αυτοκρατορία, στην οποία οι Σεφαραδίτες Εβραίοι θα δημιουργήσουν και την ακμάζουσα κοινότητα της Θεσσαλονίκης.

Ένα μήνα μετά, ο Κολόμβος «θα αρμενίσει στον γαλάζιο ωκεανό», έχοντας στο πλήρωμά του πολλούς conversos που ταξίδεψαν μαζί του για να γλυτώσουν από την Ιερά Εξέταση.

Πηγή: The Times of Israel, The Jerusalem Post

Μετακινήσεις των Εβραίων μετά τον διωγμό τους από την Ισπανία.