Ανθρωπιστική κρίση στο Αφγανιστάν

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ

Η κατάσταση στο Αφγανιστάν είναι εξαιρετικά δύσκολη. Η πολιτική κατάσταση είναι αβέβαιη, και στην περίπτωση που σχηματιστεί σταθερή κυβέρνηση, θα απαιτηθεί αρκετός χρόνος μέχρι να βρει τον βηματισμό της.

Παράλληλα, η χώρα αντιμετωπίζει ήδη διατροφική ανασφάλεια, η οποία πολύ σύντομα μπορεί να εξελιχθεί σε οξεία κρίση, εξαιτίας της μεγάλης ξηρασίας που πλήττει τη χώρα και τις πολυπληθείς εσωτερικές μετακινήσεις που προκαλούν ελλείψεις τροφίμων σε ορισμένες περιοχές.

Επιτροπές του ΟΗΕ προειδοποιούν ότι, λόγω του κλεισίματος του αεροδρομίου της Καμπούλ, η χώρα ενδέχεται να αντιμετωπίσει από τον επόμενο κιόλας μήνα μεγάλες ελλείψεις σε τρόφιμα και υγειονομικό υλικό, απαραίτητο εκτός των άλλων και για την πανδημία.

Είναι πολύ πιθανό η ξηρασία να οφείλεται στην κλιματική αλλαγή, κατά τον περιβαλλοντολόγο Φαχάντ Σαΐντ: «Το Αφγανιστάν είναι καλό παράδειγμα κλιματικής αδικίας. Ιστορικά, δεν έπαιξε τον παραμικρό ρόλο στην κλιματική αλλαγή, αλλά υφίσταται το μεγαλύτερο πλήγμα εξαιτίας της».

Εύλογα, επίσης, αναρωτιέται κανείς πού πήγαν τα 2,3 τρισεκατομμύρια δολάρια που δαπανήθηκαν τα 20 τελευταία χρόνια. Ο αριθμός των Αφγανών που ζουν σε φτώχεια διπλασιάστηκε, ενώ η γη για την καλλιέργεια παπαρούνας τριπλασιάστηκε.

Μένει να δούμε πώς η κυβέρνηση των Ταλιμπάν θα διαχειριστεί αυτή την επείγουσα κρίση, και τι επιπτώσεις θα έχει στη διακυβέρνησή της. Ανεξαρτήτως αυτών, η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να βοηθήσει έμπρακτα, διότι η δυστυχία που προβλέπεται να πλήξει αυτή την ήδη βασανισμένη χώρα μπορεί να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Επισιτισμού των Ηνωμένων Εθνών προειδοποιεί ότι η ζωή ενός στους τρεις Αφγανούς κινδυνεύει από λιμό. Φωτ.: EPA

ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΕ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΣ

Την 1η Ιουνίου 2014 στο Κατάρ, πέντε Ταλιμπάν κρατούμενοι στο Γκουαντάναμο, οι επονομαζόμενοι «Taliban Five», ανταλλάχτηκαν με έναν Αμερικανό στρατιωτικό αιχμάλωτο των Ταλιμπάν από το 2009.

Στις 24 Οκτωβρίου 2018, ο Αμπντούλ Μπαραντάρ απελευθερώθηκε, ύστερα από 8 χρόνια φυλάκισης στο Πακιστάν, μετά από απαίτηση των ΗΠΑ.

Οι πέντε Ταλιμπάν έχουν περιγραφεί ως «οι πιο σκληροπυρηνικοί του σκληρού πυρήνα», ο δε Μπαραντάρ υπήρξε το νούμερο 2 των Ταλιμπάν και ο αγαπητός σύντροφος του θρυλικού, πρώτου ηγέτη των Ταλιμπάν, Μοχάμεντ Ομάρ.

Αυτοί οι «εξτρεμιστές», «τρομοκράτες» κάθησαν απέναντι από Αμερικανούς διπλωμάτες και στρατηγούς να διαπραγματευθούν μια συμφωνία για να τελειώσει η σύγκρουση στο Αφγανιστάν και να αποσυρθούν τα αμερικανικά στρατεύματα. Όντως, κατέληξαν στη λεγόμενη «συμφωνία της Ντόχα».

Αυτοί, που συγκρότησαν το γραφείο στη Ντόχα και διαπραγματεύτηκαν τη συμφωνία, κατά πως φαίνεται θα αποτελέσουν ισχυρό πόλο στη διακυβέρνηση της χώρας.

Με τη συμφωνία της Ντόχα απέδειξαν ότι δεν στερούνται διπλωματικών δεξιοτήτων και με την αυστηρή εντολή να μην υπάρξουν βιαιοπραγίες έδειξαν ότι τιμούν την υπογραφή τους. Μένει να δούμε, αν οι διαπραγματεύσεις της Ντόχα άφησαν διαύλους επικοινωνίας με τις ΗΠΑ, καθώς και τι κυβέρνηση θα σχηματίσουν. Οι πρώτες ενδείξεις, πάντως, δείχνουν ότι οι νεο-ταλιμπάν είναι πολύ πιο «πολιτικοί» από τους παλαιο-ταλιμπάν.

Η ΔΕΞΙΑ, ΠΛΗΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ

Μια ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση δημοσίευσε το Pew Research Center στις 29 Ιουλίου 2021 με αντικείμενο ποιοι στο πολιτικό φάσμα δεξιά – αριστερά πιστεύουν ότι θα πρέπει να υπάρχουν λιγότεροι περιορισμοί στην αντιμετώπιση της covid-19.

Η γενική διαπίστωση είναι ότι η ιδεολογική δεξιά πιστεύει περισσότερο πως θα έπρεπε να υπάρχουν λιγότεροι περιορισμοί. Ενδεικτικά (Δ: Δεξιά, Κ: Κέντρο, Α: Αριστερά):

ΗΠΑ: Δ-52%, Κ-19%, Α-7% (Επεξήγηση: το 52% των δεξιών-συντηρητικών πιστεύει ότι θα πρέπει να υπάρχουν λιγότεροι περιορισμοί, όπως και το 7% των liberals)

Γερμανία: Δ-37%, Κ-26%, Α-17%

Ιταλία: Δ-29%, Κ-14%, Α-12%

Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα με αντίθετες τάσεις: Δ-34%, Κ-47%, Α-55%.

Η χώρα με τη μεγαλύτερη πόλωση Δ-Α είναι οι ΗΠΑ (διαφορά +45), τη μικρότερη η Σουηδία (+7), και τη μεγαλύτερη αρνητική η Ελλάδα (-21).

ΚΥΚΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

Το μοναδικό γνωστό βιβλίο της Αναγέννησης με κυκλικό δέσιμο, ηλικίας άνω των 400 ετών, βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου τού Würzburg στη Γερμανία.

Το οικόσημο του πρίγκιπα-επισκόπου και ιδρυτή του πανεπιστημίου, Julius Echter von Mespelbrunn (1545 – 1617), φαίνεται στο επιχρυσωμένο και πολύχρωμα ζωγραφισμένο βιβλίο. Το εξώφυλλο είναι έργο του Gregor Schenk του Νεότερου, ο οποίος εργάστηκε ως βιβλιοδέτης για τον Julius Echter στο Würzburg από το 1572 έως το 1574 και στη συνέχεια ξανά από το 1585 έως το 1588.

Ο ιδιοκτήτης του βιβλίου ήταν άγνωστος από το πρώτο τρίτο του 20ού αιώνα πριν εμφανιστεί ξανά ως μέρος μιας σημαντικής πολιτιστικής–ιστορικής συλλογής στις ΗΠΑ. Το πανεπιστήμιο κατάφερε να αποκτήσει το βιβλίο σε δημοπρασία του οίκου Christie's της Νέας Υόρκης στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Το μοναδικό γνωστό βιβλίο με κυκλικό δέσιμο της Αναγέννησης, ηλικίας άνω των 400 ετών, βρίσκεται στην βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου του Würzburg στη Γερμανία.

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΠΛΑΤΩΝ, Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ ΘΕΟΣ

Δεν ξέρουμε τίποτα γι’ αυτόν τον Βακτριανό αριστοκράτη. Δεν μνημονεύεται σε κείμενα, δεν υπάρχουν ούτε αγάλματα ούτε μνημεία από τη λησμονημένη ζωή του.

Το όνομά του μνημονεύεται άπαξ σε ένα νόμισμα. Παραμονές του δεύτερου Αφγανικού πολέμου, το 1871, εμφανίστηκε ένας πλανόδιος χρυσοχόος με ένα ασημένιο νόμισμα, το οποίο απέκτησε ο αρχαιοπώλης Chandra Mall, και τελικά κατέληξε στο Βρετανικό Μουσείο.

Όλοι είχαν εκπλαγεί από το προερχόμενο από το Αφγανιστάν νόμισμα που έφερε το όνομα και τον τίτλο «Βασιλεύς Πλάτων, ο Εμφανισθείς Θεός».

Τότε περίπου άρχισαν να καταγράφονται από ταξιδιώτες μαρτυρίες ντόπιων που βεβαίωναν ότι τα κατορθώματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου διατηρήθηκαν στη μνήμη των κατοίκων και ότι πρίγκιπες στην περιοχή θεωρούν τον εαυτό τους απόγονό του. Από αυτούς τους θρύλους ο Ράντγιαρντ Κίπλινγκ εμπνεύστηκε την ιστορία του «Ο άνθρωπος που θα γινόταν βασιλιάς».

Θα πρέπει να φθάσει η δεκαετία του ’70, όταν ο Γάλλος αρχαιολόγος Πωλ Μπερνάρντ θα αποκαλύψει μεγάλα τμήματα της πόλης Ai-Khanoum, της «Θεάς Σελήνης», που πιθανόν μετονομάστηκε αργότερα Ευκρατιδεία ― μια από τις σημαντικότερες σύγχρονες αρχαιολογικές ανακαλύψεις κατά τον Frank Holt.

Ούτε οι διηγήσεις ούτε οι ανασκαφές πρόσθεσαν κάτι στον άγνωστο βασιλιά Πλάτωνα. Παραμένει λησμονημένος σαν τον Βασιλιά της Ασίνης του Γ. Σεφέρη.

Σύμφωνα με μελετητές η καυσία (αριστερά), το καπέλο των Μακεδόνων, είναι ο πρόγονος του πακόλ (δεξιά), το αγαπημένο καπέλο και σήμερα στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν.