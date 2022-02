Αίμα αμάχων

ΠΟΛΕΜΟΣ-ΑΣΤΡΑΠΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ;

Πρόκειται για μεγάλης κλίμακας εισβολή τύπου blitzkrieg («πόλεμος-αστραπή»).

Οι ρωσικές δυνάμεις κινούνται εντός της Ουκρανίας από τα βόρεια, ανατολικά και νότια του Κιέβου.

Τέτοιας έκτασης επιχείρηση δείχνει ότι καταρχήν ο Πούτιν δεν περιορίζει τις βλέψεις του στην ευρύτερη περιοχή του Ντονμπάς. Το Κίεβο είναι ορατός στόχος προκειμένου να επιβληθεί γρήγορα πλήρης συνθηκολόγηση. Είναι εξίσου ευλογοφανής είναι η επιδίωξη να εξασφαλίσει χερσαία δίοδο προς την Κριμαία, και πιθανόν να αποκόψει πλήρως την Ουκρανία από τη Μαύρη Θάλασσα.

Ωστόσο, σύμβουλος στο ουκρανικό προεδρικό γραφείο δήλωσε ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο, και δεν θα υπάρξει blitzkrieg.

Είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποτιμηθεί η κατάσταση με τις μέχρι τούδε πληροφορίες, και τη μεγάλη παραπληροφόρηση.

Σημειωτέον, τα κρατικά μέσα στη Μόσχα εστιάζονται αποκλειστικά στις επιχειρήσεις στο Ντονμπάς, αγνοώντας τις επιθέσεις σε άλλες περιοχές της χώρας.

Η εικόνα αυτή εστάλη στο CNN από το ουκρανικό προεδρικό γραφείο στο Κίεβο.

• • •

Η ΑΝΥΠΟΛΗΠΤΗ ΤΕΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Μετά τον σάλο που προκάλεσε η χθεσινή δημοσίευση ενός ηχογραφημένου ντοκουμέντου τού επιχειρηματία Ανδρέα Βγενόπουλου, η πρώην πρόεδρος του Αρείου Πάγου, Βασιλική Θάνου, απάντησε ότι το όνομά της χρησιμοποιείται από κάποιους για να αποπροσανατολίσουν τους πολίτες από τα σοβαρά καθημερινά τους προβλήματα».

Ακόμη κι αν δεχθούμε ότι έχει βάση το επιχείρημά της, ουδείς μπορεί να προσπεράσει τον βόρβορο που αναδίνει η ηχογραφημένη συνομιλία. Ούτε μπορεί να πειστεί από τα λεγόμενά της. Η ίδια φρόντισε να υποσκάψει την αξιοπιστία της και να στιγμαστεί εξαιτίας δύο τουλάχιστον περιπτώσεων.

Καταρχάς, τόλμησε να μηνύσει τον αείμνηστο καθηγητή, Σταύρο Τσακυράκη, του οποίου τόσο οι αγώνες για τη Δημοκρατία όσο και το επιστημονικό κύρος ήταν πολύ, πάρα πολύ μεγάλα για το μπόι της.

Επιπλέον, ως εν ενεργεία Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, επεδίωξε να εκδοθεί απόφαση ώστε να παραμείνει Πρόεδρος του ΑΠ και μετά το όριο των 67 ετών που ρητά ορίζει το Σύνταγμα.

Και στις δύο περιπτώσεις, η απομόνωσή της υπήρξε καθολική. Υπάρχουν και άλλες παρεμβάσεις της, ίσως πιο σοβαρές. Αλλά αυτές οι δύο, η πρώτη θεσμικά άτοπη και ηθικά απαράδεκτη, και η δεύτερη συνταγματικά αδιανόητη και εξόχως ιδιοτελής είναι υπεραρκετές για να καταδείξουν την εξουσιαστική βουλιμία και την ανυποληψία της πρώην προέδρου του ΑΠ.

• • •

Η ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΚΡΙΑ

Μικρή είναι η υποστήριξη των Αμερικανών όσον αφορά την ανάληψη μείζονος ρόλου των ΗΠΑ στη ρωσο-ουκρανική σύγκρουση: Μόνον το 26% υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να έχουν μείζονα ρόλο, το 52% ελάσσονα, και το 20% κανέναν απολύτως.

Αυτό προκύπτει από νέα δημοσκόπηση του The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research που διεξήχθη από τις 18 έως 21 Φεβρουαρίου.

Οι υποστηρικτές των Δημοκρατικών υποστηρίζουν περισσότερο από τους Ρεπουμπλικάνους ότι ο ρόλος των ΗΠΑ θα πρέπει να είναι μείζων με 32% έναντι 22%.

«Η υπεράσπιση της ελευθερίας θα έχει κόστος και για εμάς επίσης», δήλωσε προχθές ο πρόεδρος Μπάιντεν. «Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς ως προς αυτό».

Ωστόσο, οι προτεραιότητες των Αμερικανών φαίνεται πως είναι άλλες: Ο πληθωρισμός, οι τιμές των καυσίμων, η covid-19, διασφάλιση της τάξης και της ασφάλειας. Φυσικά, η αμερικανική διοίκηση δεν θα καθορίσει τη στάση της βάσει των δημοσκοπήσεων. Ωστόσο, δεν είναι και εύκολο να τις αγνοήσει εντελώς.

Πηγή: AP News

• • •

ΝΑΙ, ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΣΚΥΛΟΙ

Μια μεγάλη δημοσιογραφική αποκάλυψη της Libération σκόρπισε ευφορία στους Γάλλους.

Ήταν γνωστό ότι συνέβησαν διάφορα «περίεργα» στις προκριματικές εκλογές του κόμματος «Οι Ρεπουμπλικάνοι» (LR, Les Républicains) για την ανάδειξη του υποψηφίου στις προσεχείς προεδρικές εκλογές.

Η Libération, όμως, κατάφερε να αποκτήσει το αρχείο των μελών του LR. Η έρευνα έδειξε ότι γράφτηκαν στους καταλόγους και ψήφισαν πεθαμένοι, ανύπαρκτα άτομα, ή άτομα που δεν γνώριζαν καν την ύπαρξη του κόμματος. Σημειωτέον, τα μέλη αυξήθηκαν από 80.000 σε 148.862 από τα τέλη Σεπτεμβρίου μέχρι τις εκλογές στις 17 Νοεμβρίου.

Αλλά την παράσταση έκλεψε ο σκύλος ονόματι Douglas, κατά κόσμον Clovis. Ο ιδιοκτήτης του, φανατικός οπαδός του υποψηφίου Ερίκ Σιοτί, δήλωσε ότι έγραψε τον σκύλο και ψήφισε για λογαριασμό του, διότι ήθελε «να ελέγξει, να δει αν ήταν εφικτό».

Μετά άρχισαν ατέλειωτοι αστεϊσμοί και καλαμπούρια στα κοινωνικά μέσα, τα οποία αποκορυφώθηκαν όταν ο γερουσιαστής Φιλίπ Μπα των Ρεπουμπλικάνων και πρόεδρος Ελέγχου του Συνεδρίου δήλωσε: «Ο σκύλος δεν μπόρεσε να ψηφίσει, διότι ο σκύλος δεν ξέρει να διαβάσει τον αριθμό του κωδικού που εστάλη με SMS στο κινητό του».

Πηγή: Libération, L’OBS, Marianne

Φωτογραφία του σκύλου Douglas που ανέβασε ο ιδιοκτήτης του στον ψευδολογαριασμό «Douglas» του Twitter με το συνοδευτικό σχόλιο: «Για τις κακές γλώσσες που έλεγαν ότι δεν είμαι στην ομιλία της Πρεκρές»...

• • •

ΕΠΕΣΤΡΑΦΗΣΑΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

Επεστράφησαν στη χώρα μας δεκάδες αρχαιότητες που είχε στην κατοχή του ο Michael Steinhardt, ανακοίνωσε η Εισαγγελία της Νέας Υόρκης χθες Τετάρτη.

Η επιστροφή των αρχαιοτήτων, μεταξύ των οποίων ένας κορμός κούρου αξίας 14 εκατ. δολαρίων, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ της Εισαγγελίας και του Steinhardt τον περασμένο Δεκέμβριο να παραδώσει τα αρχαία αντικείμενα που απέκτησε παράνομα από τη χώρα μας.

To Γραφείο της Εισαγγελίας του Μανχάταν στη Νέα Υόρκη είχε κατηγορήσει τον Steinhardt ότι βασίστηκε σε ευρύ δίκτυο αρχαιοκαπηλείας, τυμβωρυχίας και ξεπλύματος χρήματος για να φτιάξει τη συλλογή του.

Ο δισεκατομμυριούχος και συνιδρυτής του προγράμματος Birthright Israel, Michael Steinhardt, δεν πρόκειται να διωχθεί, αλλά του επεβλήθη διά βίου απαγόρευση απόκτησης αρχαιοτήτων.

Πηγή: AP News