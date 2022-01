100 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων σε χωματερές

ΤΟ ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΤΗΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλ. Τσίπρας, σε χθεσινή του ανάρτηση έγραψε ότι «ύστερα από 5 μέρες νόσησης, με βάση τον ΕΟΔΥ, θα μπορούσα να πάω σήμερα στη Βουλή και να κολλήσω συναδέλφους, αφού το τεστ μου βγαίνει ακόμα θετικό», αλλά δεν θα το κάνει σημειώνοντας ότι «πολλοί άλλοι στην ίδια θέση είναι υποχρεωμένοι να επιστρέψουν στη δουλειά τους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται».

Το υπουργείο απάντησε ότι «Το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ βασίζεται στις επιστημονικές οδηγίες του CDC και τις ακολουθεί πιστά» και ότι «μετά την 5η μέρα, χωρίς συμπτώματα και με τη χρήση μάσκας υψηλής προστασίας σε όλες τις επαφές, δεν υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης». Αυτή είναι όντως η οδηγία, την οποία η διευθύντρια του CDC, Rochelle Walensky, υπερασπίστηκε λέγοντας ότι «κάποιος είναι μεταδοτικός κυρίως μία ή δύο μέρες πριν από τα συμπτώματα και 2 με 3 μέρες μετά».

Ωστόσο, μελέτη του Οργανισμού Διασφάλισης Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA), εκτιμά ότι το 31% παραμένει μεταδοτικό μετά την πέμπτη μέρα από την έναρξη των συμπτωμάτων ή το θετικό τεστ. Παρομοίως, πρόσφατη μικρή μελέτη (21 περιπτώσεις) του Ιαπωνικού Ινστιτούτου Λοιμωδών Ασθενειών έδειξε ότι τα επίπεδα του ιού φορτίου παρέμεναν υψηλά σε όλους τους ασθενείς μεταξύ των ημερών 7-9, ορισμένοι δε είχαν σημαντικά επίπεδα ακόμη και δύο βδομάδες μετά την αρχική διάγνωση.

Πολλοί επιστήμονες, συμπεριλαμβανομένου του Άντονι Φάουτσι, πίεζαν το CDC να προσθέσει στην οδηγία του ένα αρνητικό τεστ στην πέμπτη μέρα, αλλά τελικώς δεν εισακούστηκαν.

Οι μελέτες αυτές υποδεικνύουν ότι ένα αρνητικό τεστ θα έπρεπε να συνιστάται ως προαπαιτούμενο προκειμένου να τεθεί τέλος στην απομόνωση. Πάντως, οι πιθανότητες να αλλάξουν οι υφιστάμενες οδηγίες του CDC θεωρούνται μηδαμινές, δεδομένου ότι η μια χώρα μετά την άλλη κατεβάζουν τη διάρκεια της απομόνωσης στις 5 μέρες. Ο λόγος, που δεν στερείται λογικής, είναι η εκτίμηση ότι θα προκληθούν σοβαρές δυσλειτουργίες σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.

Πηγή: The Guardian, Forbes

• • •

ΤΑ ΒΡΕΦΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Άρθρο στο περιοδικό Nature («The COVID generation: how is the pandemic affecting kids’ brains?», 12.01.2022) περιγράφει, μεταξύ άλλων, τα εντυπωσιακά ευρήματα της επίκουρης καθηγήτριας, παιδιάτρου Dani Dumitriu, και της ομάδας της σχετικά με την επίδραση της πανδημίας σε βρέφη.

Η Dumitriu συνέκρινε τα δεδομένα της νευροανάπτυξης βρεφών ηλικίας μέχρι έξι μηνών που γεννήθηκαν πριν και μέσα την πανδημία.

Τα βρέφη που γεννήθηκαν μέσα στην πανδημία τα κατάφερναν χειρότερα, κατά μέσο όρο, στις κινητικές και επικοινωνιακές δεξιότητες από εκείνα που γεννήθηκαν πριν από αυτή. Η διαπίστωση ήταν ανεξάρτητη από το αν οι γονείς είχαν μολυνθεί ή όχι, πράγμα που υπεδείκνυε ότι η αιτία θα έπρεπε να αναζητηθεί στο περιβάλλον της πανδημίας.

Στην προδημοσίευσή τους στο περιοδικό JAMA Pediatrics, η Dumitriu και οι συνεργάτες της γράφουν ότι «το σχετιζόμενο με την covid-19 στρες θα πρέπει να θεωρηθεί ως δυνητικός υποκείμενος μηχανισμός». Στις στρεσογόνες αιτίες συμπεριλαμβάνονται η απώλεια της εργασίας, η ανασφάλεια διατροφής και ο φόβος απώλειας της κατοικίας.

Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι «αυτά τα ευρήματα υποδεικνύουν το ενδεχόμενο μιας δημόσιας κρίσης υγείας για τη γενιά που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας covid-19, η οποία απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση», προκειμένου να περιοριστούν ουσιαστικές επιπλοκές.

Σημειωτέον, οι πρώτες 1.000 μέρες θεωρούνται σημαντικές για τη νευροανάπτυξη των βρεφών, και ήδη αναρίθμητος αριθμός πέρασε τις πρώτες 650 σε συνθήκες πανδημίας.

Ανεξαρτήτως των αμφισβητήσεων που ενδεχομένως θα προκαλέσει, η μελέτη αυτή και πολλές άλλες αναδεικνύουν ένα σημαντικό γεγονός. Με όλα τα κακά της, η πανδημία είναι παράλληλα «περίοδος διαφωτισμού» για την επιστήμη.

Πηγή: Nature, JAMA Pediatrics

• • •

ΡΕΚΟΡ 40ΕΤΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟ

Ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ το 2021 σημείωσε με 7% τη μεγαλύτερη αύξηση από το 1982.

Ο φόβος ενός σπιράλ αυξήσεων των μισθών και αυξήσεων των τιμών είναι βάσιμος. Ο πληθωρισμός ροκανίζει το εισόδημα των εργαζομένων που θα απαιτήσουν αυξήσεις στους μισθούς, και οι αυξήσεις θα υποχρεώσουν τις επιχειρήσεις να αυξήσουν τις τιμές για να καλύψουν τις μεγαλύτερες απολαβές. Πάντως, φαίνεται ότι μέχρι τώρα η αύξηση των τιμών δεν οφείλεται σε αυξήσεις των μισθών.

Όλα δείχνουν, και το επιβεβαίωσε ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Τζερόμ Πάουελ, στο Κογκρέσο, ότι θα ακολουθηθεί επιθετική πολιτική για την περιστολή του πληθωρισμού, με αύξηση των επιτοκίων πιθανόν από τον Μάρτιο.

Σημειωτέον, ότι ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη για το 2021 αγγίζει το 5%, το οποίο επίσης αποτελεί σοβαρό πρόβλημα, και αντίστοιχες αυξήσεις των επιτοκίων μάλλον θα πρέπει να αναμένονται και σε αυτή.

Πηγή: AP News, Reuters

• • •

ΜΝΗΜΗ ΤΖΕΪΜΣ ΤΖΟΪΣ

«yes and his heart was going like mad and yes I said yes I will Yes».

— Τζέιμς Τζόις (02.02.1882 - 13.01.1941), «Οδυσσέας» (οι τελευταίες λέξεις)

Τζέιμς Τζόις (02.02.1882 - 13.01.1941)

• • •

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Ο Ρόμπερτ Μακγκίνες (γενν. 1926) έκανε εκατοντάδες εξώφυλλα βιβλίων και δεκάδες κινηματογραφικές αφίσες, μεταξύ των οποίων τo «Πρόγευμα στο Τίφανις» και πολλές ταινίες Τζέιμς Μποντ.