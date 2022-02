«Pam & Tommy»: Μια συναρπαστική σειρά πέρα από κάθε προσδοκία

ΕΝΑ ΕΚΚΩΦΑΝΤΙΚΟ «ΓΙΑΤΙ;» γεμάτο απορία και ματαιότητα θα ήταν μια λογική αντίδραση στην πληροφορία ότι η υπόθεση του περιβόητου (κάποτε) κλεμμένου sex tape της Πάμελα Άντερσον και του Τόμι Λι, που κατέληξε να δει αργά ή γρήγορα ο μισός, τουλάχιστον, πλανήτης, έγινε μια υψηλής παραγωγής τηλεοπτική σειρά διάρκειας οχτώ ωριαίων επεισοδίων.

Οχτώ ώρες σύγχρονης ακριβοπληρωμένης μυθοπλασίας για μια υποσημείωση της δεκαετίας του ’90, όσο γαργαλιστική κι αν είναι, όσο κι αν ήταν ο πρώτος, ο αρχέγονος κρίκος μιας αλυσίδας που επεκτείνεται από την Πάρις Χίλτον ως την Κιμ Καρντάσιαν, μοιάζει κάπως με υπερβολή.

Κι όμως, η αυτοτελής σειρά Pam & Tommy –με τη Λίλι Τζέιμς και τον Σεμπάστιαν Σταμ να επιχειρούν κάποια εντυπωσιακά ερμηνευτικά ακροβατικά στους κεντρικούς ρόλους– που προβάλλεται αυτόν τον καιρό ανά εβδομάδα στην πλατφόρμα Hulu (υπάρχουν διαθέσιμα τα τρία από τα οχτώ επεισόδια), καταδεικνύει με τον πιο ψυχαγωγικό αλλά και εμβριθή τρόπο πόσο «κομβική» ήταν η υπόθεση εκείνη για τα σύγχρονα ήθη, όπως διαμορφώθηκαν από την εξάπλωση του ίντερνετ και της τεχνολογικής κουλτούρας.

Και όταν λέμε «ψυχαγωγικό» εννοούμε χωρίς ντροπές κι αναστολές, όπως φερ’ ειπείν όταν ο Τόμι Λι συνομιλεί με το εμβληματικά μεγαλοπρεπές όργανό του (κάτι που ο υπερκινητικός ντράμερ των Mötley Crüe έκανε και στην αυτοβιογραφία του, που είχε τίτλο «Tommyland») ή όταν γνωρίζει για πρώτη φορά την Πάμελα Άντερσον σ΄ ένα κλαμπ και, ενθυμούμενος την ελληνική εκ μητρός καταγωγή του, εκσφενδονίζει το σφηνοπότηρό του στον τοίχο και αναφωνεί μπροστά της «Όπα!». «I’m Greek», της συστήνεται. «I’m Pam», απαντά εκείνη.

H Λίλι Τζέιμς στον ρόλο της Πάμελα Άντερσον.

Η σειρά όμως δεν έχει δύο, αλλά τρεις κεντρικούς χαρακτήρες. Ο τρίτος, τον οποίο υποδύεται ο Σεθ Ρόγκαν, είναι ο ηλεκτρολόγος (και πρώην ηθοποιός πορνό σε «δεύτερους» ρόλους) Ραντ Γκουτιέ, ο άνθρωπος που έκλεψε την Hi8 κασέτα με το ιδιωτικό βίντεο που τράβηξε το νιόπαντρο ζεύγος στο ταξίδι του μέλιτος, χωρίς να γνωρίζει αρχικά το περιεχόμενό της.

Ο Γκουτιέ κατάλαβε γρήγορα ότι ο μόνος τρόπος να εμπορευτεί τη φοβερή του ανακάλυψη ήταν η ανωνυμία του νεοσύστατου τότε «παγκόσμιου ιστού». Η κατάσταση όμως ξέφυγε γρήγορα από τα χέρια του, όπως ήταν περίπου αναμενόμενο να συμβεί με την αναπόφευκτη ανάμιξη παραγωγών, διανομέων και μαφιόζων, ενώ το ιδιωτικό υλικό έκανε τον γύρο του κόσμου, φτάνοντας μέχρι τα ράφια όλων των βίντεο κλαμπ του πλανήτη.

Η σειρά είναι βασισμένη στο πολύ ωραίο και εξαιρετικά «διαβαστερό» ερευνητικό άρθρο της Amanda Chicago Lewis «Pam and Tommy: The Untold Story of the World's Most Infamous Sex Tape» που δημοσιεύτηκε στο Rolling Stone το 2014, και αναφέρει σε κάποιο σημείο:

«Όταν την άνοιξη και το καλοκαίρι του 1995, η Πάμελα Άντερσον και ο Τόμι Λι βιντεοσκοπούσαν τους εαυτούς τους, το έκαναν για τους ίδιους, χωρίς να γνωρίζουν αν θα το δει άλλος κανείς ποτέ το υλικό, με αποτέλεσμα το βίντεο αυτό να μην έχει τίποτα από την αμήχανη πόζα των τηλεοπτικών ριάλιτι και των social media. Δεν υπάρχει περίπτωση να δεις ποτέ κάποιον celebrity να δείχνει δημοσίως ένα χαμόγελο τόσο γνήσιο όσο αυτό που σκάει ο Τόμι Λι μερικές στιγμές αφότου έχει τελειώσει στο στήθος της συζύγου του, κατόπιν αιτήματός της…».