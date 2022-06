Ξανά στο Κίεβο ο Μπόρις Τζόνσον- Δεύτερη συνάντηση με Ζελένσκι

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, βρέθηκε ξανά στο Κίεβο σήμερα σε μία αιφνιδιαστική επίσκεψή του στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Ο Τζόνσον δήλωσε ότι κατανοεί γιατί ο λαός της Ουκρανίας «δεν μπορεί να κάνει κανένα συμβιβασμό με τον Πούτιν» ενώ σε κοινή συνέντευξη που παραχώρησε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε επίσης ότι «μπορούμε μόνο να χαιρετίσουμε τον ηρωισμό των ουκρανικών δυνάμεων».

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Βρετανό πρωθυπουργό για τη δεύτερη επίσκεψή του στο Κίεβο από την έναρξη της ρωσικής εισβολής και είπε ότι οι δυο τους συζήτησαν όλα όσα απαιτούνται, σε στρατιωτικό επίπεδο για μια ουκρανική νίκη επί της Ρωσίας.

Στο περιθώριο της επίσκεψης, ο Μπόρις Τζόνσον χάρισε στον Ουκρανό Πρόεδρο μια βιογραφία της βασίλισσας Ελισάβετ.

Βίντεο από την ουκρανική κυβέρνηση δείχνει τον Τζόνσον να κρατά το βιβλίο του Ρόμπερτ Χάρντμαν «Queen Of Our Times: The Life Of Elizabeth II».

Το βιβλίο, που δημοσιεύτηκε για να συμπέσει με το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της μονάρχη, περιλαμβάνει πληροφορίες από την οικογένεια, τους φίλους και το προσωπικό της Βασίλισσας, καθώς και συνεντεύξεις με παγκόσμιους ηγέτες και αδημοσίευτες φωτογραφίες και έγγραφα.

Νωρίτερα αυτό το μήνα ο Ζελένσκι συνεχάρη τη Βασίλισσα για το ορόσημο των 70 χρόνων της μέσω Twitter: «Συγχαρητήρια για την πλατινένια επέτειο της βασιλείας της Αυτού Μεγαλειότητας Ελισάβετ Β'. Ευχαριστώ για την υποστήριξη στον αγώνα της Ουκρανίας για την ελευθερία και την ανεξαρτησία μας».

Με πληροφορίες του BBC