«Το X προωθεί μίσος και αντισημιτισμό»: Εβραϊκές ομάδες εγκαταλείπουν το Twitter λόγω Έλον Μασκ

Ένας συνασπισμός εβραϊκών ομάδων σε ΗΠΑ και Καναδά εγκαταλείπει το X, λόγω της «τοξικότητας στην πλατφόρμα» και του ιδιοκτήτη της, Έλον Μασκ, που αναδημοσιεύει «αντισημιτικό και ξενοφοβικό περιεχόμενο».

Η ανακοίνωση έγινε, χθες Δευτέρα, που έχει οριστεί ως Διεθνής Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα του Ολοκαυτώματος. Ο συνασπισμός αποτελείται από 15 ομάδες που προχώρησαν σε κοινή δήλωση, επισημαίνοντας ότι θα σταματήσουν να δημοσιεύουν στο X λόγω της αυξημένης ρητορικής μίσους στο συγκεκριμένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Union for Reform Judaism, American Conference of Cantors, Central Conference of American Rabbins, Reform Jewish Community of Canada και Shalom Center είναι μεταξύ των ομάδων που υπέγραψαν τη δήλωση.

«Μετά από αρκετές συζητήσεις, το X έχει γίνει μια πλατφόρμα που προωθεί το μίσος, τον αντισημιτισμό και τον κοινωνικό διχασμό», αναφέρουν στην κοινή δήλωση. «Υπό την ηγεσία του Έλον Μασκ, το Χ έχει μειώσει τον έλεγχο του περιεχομένου, αναδεικνύοντας όσους υποστηρίζουν θεωρίες συνωμοσίας».

Ο συνασπισμός εβραϊκών ομάδων σε ΗΠΑ και Καναδά κατηγόρησαν επίσης τον Έλον Μασκ για τον ρόλο του στην αναδημοσίευση περιεχομένου μίσους και κατά των μεταναστών.

Οι εκπρόσωποι του Χ δεν απάντησαν στο αίτημα της ιστοσελίδας Axios για κάποιο σχόλιο.

Έλον Μασκ: Ο «ναζιστικός χαιρετισμός» και η απάντησή του

Η απόφαση αυτή έρχεται επίσης, μερικές ημέρες μετά τον «ναζιστικό χαιρετισμό» του Έλον Μασκ κατά τη διάρκεια ομιλίας του για τον εορτασμό της ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μασκ ευχαρίστησε το κοινό για το «ότι το έκανε πραγματικότητα» πριν τοποθετήσει το δεξί του χέρι πάνω από την καρδιά του και στη συνέχεια εκτείνει το ίδιο χέρι ευθεία μπροστά. Έπειτα, στράφηκε και επανέλαβε την κίνηση για όσους κάθονταν πίσω του.

Πολλοί χρήστες στο X, την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που ανήκει στον ίδιο, συνέκριναν τη χειρονομία με τον ναζιστικό χαιρετισμό. Σε απάντηση, ο Μασκ ανάρτησε στο X: «Ειλικρινά, χρειάζονται καλύτερα βρώμικα κόλπα. Η επίθεση "όλοι είναι Χίτλερ" είναι τόσο μπαγιάτικη».

Με πληροφορίες από Axios