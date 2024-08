Τζίμι Κάρτερ: Γίνεται 100 χρονών και το γιορτάζει με ένα πάρτι γεμάτο αστέρες της μουσικής

Σε μία υπερπαραγωγή συναυλία - αφιέρωμα αναμένεται να γιορτάσει τα 100α του γενέθλια ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζίμι Κάρτερ.

Το Κέντρο Κάρτερ ετοιμάζει την ειδική αυτή συναυλία στην οποία θα συμμετέχουν διάσημοι αστέρες της μουσικής βιομηχανίας για τα γενέθλιά του πρώην προέδρου και θα φιλοξενηθεί στο Fox Theatre, στην Ατλάντα της Τζόρτζια. Η εκδήλωση «Jimmy Carter 100: A Celebration in Song» διοργανώνεται στις 17 Σεπτεμβρίου με τραγούδια από τους Chuck Leavell, D-Nice, Drive-By Truckers, Eric Church, GROUPLOVE, Maren Morris, The War And Treaty και τη Χορωδία Δωματίου της Συμφωνικής Ορχήστρας της Ατλάντα.

Θα συμμετάσχουν επίσης οι Σον Πεν, Ντέιλ Μέρφι και ο ράπερ από την Ατλάντα Killer Mike, με μουσική σκηνοθετημένη από τον Rickey Minor. «Είτε στο πικάπ του, ή στην προεκλογική εκστρατεία, ή στους κήπους του Λευκού Οίκου, η μουσική ήταν –και συνεχίζει να είναι– πηγή χαράς, άνεσης και έμπνευσης για τον παππού μου. Δεν μπορώ να σκεφτώ καλύτερο τρόπο για να τιμήσω τον ίδιο και τα 100α γενέθλιά του από μια βραδιά με μουσική» ανέφερε ο εγγονός του πρώην προέδρου.





Ο Τζίμι Κάρτερ είναι σε όλη του τη ζωή θαυμαστής της μουσικής, έκανε προεκλογική εκστρατεία έχοντας μαζί του τους The Allman Brothers Band, δημιούργησε στενή φιλία με τον Γουίλι Νέλσον και διοργάνωσε μια θρυλική συναυλία τζαζ στον Λευκό Οίκο το 1978. «Την εποχή που ο Τζίμι Κάρτερ ήταν υποψήφιος πρόεδρος, οι Allman Brothers παίζαμε σε συναυλίες για την εκστρατεία του επειδή πιστεύαμε στο όραμά του για ελπίδα και αλλαγή για την Αμερική. Δεν μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε πόσο θετικό αντίκτυπο θα είχε σε ολόκληρο τον κόσμο.

»Είναι τιμή να παίζεις στα 100α γενέθλιά του και να τιμάς έναν άνθρωπο η κληρονομιά του οποίου σίγουρα θα συνεχίσει να εμπνέει τις μελλοντικές γενιές», δήλωσε ο Τσακ Λίβελ κιμπορντίστας των συγκροτημάτων The Allman Brothers Band και The Rolling Stones.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ