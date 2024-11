Τσάντες διαφυγής, διαβατήρια, μετρητά: Πρώην συνεργάτες και επικριτές του Τραμπ προετοιμάζονται για τα αντίποινα

Ορισμένοι επικριτές του Ντόναλντ Τραμπ και όσοι πιθανώς βρίσκονται στη λίστα των «σαμποτέρ του βαθέος κράτους» παίρνουν στα σοβαρά τον όρκο του για αντίποινα. Από τη Λιζ Τσένι μέχρι τον Τζακ Σμιθ και τον Μαρκ Μίλεϊ, ο Τραμπ έχει έναν μακρύ κατάλογο ανθρώπων που έχει δεσμευτεί να τιμωρήσει.

Ένας συνταξιούχος αξιωματικός του αμερικανικού στρατού, ο οποίος συγκρούστηκε με ανώτερους αξιωματούχους του Λευκού Οίκου στην πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, εξέτασε το ενδεχόμενο να αποκτήσει την ιταλική υπηκοότητα ενόψει εκλογών, αλλά δεν ήταν επιλέξιμος και αντ' αυτού ετοίμασε μια «τσάντα διαφυγής» με μετρητά και έναν κατάλογο με αριθμούς έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση που χρειαστεί να φύγει από τις ΗΠΑ.

Ένα μέλος της πρώτης κυβέρνησης Τραμπ που τον κατήγγειλε δημοσίως, έχει κάνει αίτηση για ξένη υπηκοότητα και ζυγίζει αν θα παρακολουθήσει και θα περιμένει ή θα εγκαταλείψει τις ΗΠΑ πριν την ορκωμοσία της 20ής Ιανουαρίου.

Ένας πρώην αξιωματούχος που υπέγραψε την περιβόητη επιστολή του Οκτωβρίου του 2020 με την οποία πρότεινε ότι τα email που υποτίθεται ότι ελήφθησαν από φορητό υπολογιστή του Χάντερ Μπάιντεν θα μπορούσαν να είναι ρωσική παραπληροφόρηση, ζητά διαβατήριο από ευρωπαϊκή χώρα, αβέβαιος για το αν θα αποδειχθεί απαραίτητο να εγκαταλείψει τις ΗΠΑ, αλλά καταλήγοντας: "Δεν θέλετε να χρειαστεί να ταλαιπωρηθείτε".

Όλοι τους μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας για να μην υπονομεύσουν τις προετοιμασίες τους. Ο σχεδιασμός, αναγνωρίζουν, ανταποκρίνεται στο χειρότερο υποθετικό σενάριο κατά το οποίο δεύτερη προεδρία Τραμπ εγκαινιάζει τη συστηματική καταστολή της ελευθερίας του λόγου και την ποινικοποίηση της διαφωνίας. Η νίκη του Τραμπ και μόνο έχει σημάνει συναγερμό σε ορισμένους από τους πιο ειλικρινείς επικριτές του, καθώς και σε τμήματα της κοινότητας των μυστικών υπηρεσιών και της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ που ο ίδιος κατήγγειλε ως «βαθύ κράτος» και κατηγόρησε για υπονόμευση της ατζέντας του.

Το άγχος τους έχει ενταθεί εν μέσω του τυμπανοκρουσμού των επιλογών για κρίσιμες θέσεις στο υπουργικό συμβούλιο. Ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι θα κάνει τον βουλευτή Ματ Γκέιτζ, τον Ρεπουμπλικανό θερμόαιμο από τη Φλόριντα, γενικό εισαγγελέα του και την Τούλσι Γκάμπαρντ -την πρώην βουλευτή των Δημοκρατικών από τη Χαβάη και σφοδρή επικρίτρια του κατεστημένου της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ που είπε στους ηγέτες του κόσμου να «αγκαλιάσουν το πνεύμα της αλόχα» μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022- επικεφαλής της CIA.

«Αισθάνομαι σαν να έχω περάσει μέσα από καθρέφτη» δήλωσε ο συνταξιούχος αξιωματικός του αμερικανικού στρατού που σκέφτηκε να πάρει την ιταλική υπηκοότητα.

Σε αντίθεση με τους απλούς Αμερικανούς που αστειεύονται σε κάθε εκλογική αναμέτρηση ότι θα εγκαταλείψουν τις ΗΠΑ αν χάσει ο υποψήφιος της προτίμησής τους, ορισμένοι πρώην αξιωματούχοι που έχουν ασκήσει σκληρή κριτική στον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο κλήθηκαν από μέλη του Κογκρέσου που πρόσκεινται στον Τραμπ. Άλλοι τοποθετήθηκαν σε λίστες παρακολούθησης που συνέταξαν «ακτιβιστές» υπέρ του Τραμπ.

Παρόλο που κανένας δεν έχει δηλώσει πως η απόφαση να εγκαταλείψει τις ΗΠΑ είναι οριστική, δεν αποσιωπούν τις απειλές περί εκδίκησης ενόσω παρακολουθούν τα πρόσωπα που επιλέγει ο Τραμπ σε σημαίνουσες κυβερνητικά πόστα. Μετά την επιλογή του Γκέιτζ να ηγηθεί του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, πολλοί περιμένουν τι θα γίνει με τον Κας Πατέλ -ένας πιστός στον Trump, ο οποίος το 2023 επισύναψε μια λίστα με το «βαθύ κράτος» στο βιβλίο του «Government Gangsters: The Deep State, the Truth, and the Battle for Our Democracy» (Κυβερνητικοί γκάνκστερς: Το βαθύ κράτος, η αλήθεια και η μάχη για τη δημοκρατία μας)- και αν θα αναλάβει ρόλο στο FBI.

Οι άνθρωποι στη λίστα του Κας Πατέλ και σε άλλους καταλόγους ανταγωνιστών του Trump έχουν λάβει προφυλάξεις που κυμαίνονται από το δραματικό έως το τετριμμένο. Περιλαμβάνουν τον προσδιορισμό του κατά πόσον είναι επιλέξιμοι για ξένη υπηκοότητα, την εξέταση της δυνατότητας αγοράς ακινήτων στο εξωτερικό και το ενδεχόμενο να μεταφέρουν χρήματα σε τράπεζες του εξωτερικού. Τα βήματα καταδεικνύουν πόσο σοβαρά παίρνουν κάποιοι πιθανοί στόχοι των αντιποίνων του Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο ότι ο ίδιος ή οι σύμμαχοί του θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το νομικό σύστημα των ΗΠΑ εναντίον τους ή ότι οι αυτοδικητές θα μπορούσαν να πάρουν τη δικαιοσύνη στα χέρια τους.

«Παρακολουθούμε ποια θα είναι τα πιθανά μέλη του υπουργικού συμβουλίου και το βασικό προσωπικό, καθώς συμβουλεύουμε τους ανθρώπους» δήλωσε ο Μαρκ Ζέιντ, δικηγόρος εθνικής ασφάλειας που έχει εκπροσωπήσει πληροφοριοδότες της κυβέρνησης των ΗΠΑ και έχει συμβουλεύσει πελάτες σχετικά με τα βήματα που θα μπορούσαν να ακολουθήσουν τώρα που εξελέγη ο Ντόναλντ Τραμπ. «Η πραγματικότητα είναι ότι, ευτυχώς, αυτή δεν είναι η δεκαετία του 1930- έχουμε χρόνο για να πάρουμε αποφάσεις σχετικά με το τι θα γίνει και πού μπορούν να πάνε οι άνθρωποι» δήλωσε στη Washington Post.

Στη νικητήρια ομιλία του μετά το εκλογικό αποτέλεσμα, ο Τραμπ υποσχέθηκε να «κάνει την Αμερική μεγάλη ξανά για όλους τους Αμερικανούς» και δήλωσε: «Ήρθε η ώρα να ενωθούμε και θα προσπαθήσουμε. Θα προσπαθήσουμε. Πρέπει να προσπαθήσουμε». Όμως προεκλογικά, ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε τους εγχώριους αντιπάλους του ως «εσωτερικό εχθρό» και υποστήριξε ότι οι θα πρέπει να αντιμετωπίσουν την τιμωρία τους, συμπεριλαμβανομένης τόσο της νομικής δίωξης όσο και της εξωδικαστικής δράσης.

Οι συνταξιούχοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι θα μπορούσαν να χάσουν τις άδειες ασφαλείας τους, συχνά σημαντικές για την εργασία στον ιδιωτικό τομέα, ή να αντιμετωπίσουν επαχθείς φορολογικούς ελέγχους. Αυτοί οι κίνδυνοι έχουν έρθει στο προσκήνιο καθώς οι πιστοί του Τραμπ καταρτίζουν καταλόγους των «εχθρών» που περιλαμβάνουν όχι μόνο κυβερνητικούς αξιωματούχους και μέλη του Κογκρέσου αλλά και μέλη των οικογενειών τους.

*Με πληροφορίες από Washington Post