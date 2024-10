Το τέρας του Λοχ Νες και ο μύθος του «ζουν»: Καπετάνιος υποστηρίζει πως το εντόπισε με σόναρ

Εδώ και δεκαετίες ο μύθος για το τέρας που ζει στη λίμνη του Λοχ Νες, στη βόρεια Σκωτία, συντηρείται παγκοσμίως, παρά τις επιστημονικές διαψεύσεις για τη «Νέσι», όπως αποκαλείται το υποτιθέμενο θαλάσσιο ερπετό.

Το πιο πρόσφατο «επεισόδιο» με τη Νέσι έχει πρωταγωνιστή έναν καπετάνιο που υποστηρίζει πως εντόπισε το τέρας του Λοχ Νες με την βοήθεια του συστήματος σόναρ του πλοίου του. Ο 30χρονος Σον Σλόγκι, εποχικός καπετάνιος σκάφους αναψυχής στη λίμνη, δήλωσε πως κατά την διάρκεια μιας βόλτας στη λίμνη παρατήρησε ένα μυστηριώδες σήμα στο σόναρ.

Ο 30χρονος ανέφερε πως ποτέ δεν είχε δει κάτι τέτοιο στο παρελθόν. «Η παραδοξότητα του ήταν ανατριχιαστική. Είναι το είδος του πράγματος που σε αφήνει άφωνο», δήλωσε ο 30χρονος και πρόσθεσε πως το «μεγάλο αντικείμενο» εντοπίστηκε σε βάθος 98 μέτρων.

Στις 22 Σεπτεμβρίου, ο Σλόγκι μαζί με τον 29χρονο συνεργάτη του Λίαμ ΜακΚένζι ετοιμαζόντουσαν για την άφιξη ενός άλλου σκάφους, όταν είδαν το σόναρ να αναβοσβήνει. Σύμφωνα με την ένδειξη στο σόναρ, ένα μεγάλο αντικείμενο βρισκόταν σε βάθος περίπου 98 μέτρων. «Είναι το μεγαλύτερο πράγμα που είδα ποτέ. Έχουμε δει όλων των ειδών τα ψάρια που δεν θα έπρεπε να είναι εδώ, αλλά αυτό; Αυτό ήταν διαφορετικό. Δεν είμαστε ειδικοί στα σόναρ, αλλά δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο», δήλωσε ο 30χρονος καπετάνιος.

Ο ίδιος υποστήριξε πως όταν επέστρεψε στο ίδιο μέρος της λίμνης για να ερευνήσει το γεγονός, το μυστηριώδες «αντικείμενο» είχε εξαφανιστεί από το σόναρ, αφήνοντας όλους άφωνους. Ακριβώς πριν τέσσερα χρόνια, στις 24 Σεπτεμβρίου του 2020, το σόναρ άλλου πλοίου είχε εντοπίσει στη λίμνη Λοχ Νες ένα μεγάλο «αντικείμενο».

Λίγες ημέρες νωρίτερα από τον ισχυρισμό του 30χρονου καπετάνιου πως εντόπισε το μυθικό τέρας, μια φωτογράφος δήλωσε πως έχει στην κατοχή της «ενδιαφέρουσες» φωτογραφίες με το τέρας του Λοχ Νες τις οποίες κρατούσε κρυφές επί πέντε χρόνια. Η 52χρονη φωτογράφος Τσι Κέλι υποστηρίζει πως φωτογράφισε τη Νέσι πριν πέντε χρόνια αλλά δεν έδωσε τις φωτογραφίες στη δημοσιότητα επειδή φοβήθηκε πως θα την κοροϊδέψουν.

Οι πρώτες 15 φωτογραφίες αποκαλύφθηκαν πέρυσι και τώρα το podcast «The Cryptid Factor» έδωσε στη δημοσιότητα και ανέλυσε και τα 71 καρέ με την ελπίδα πως οι φωτογραφίες που τράβηξε η Κέλι, η οποία εργάζεται ως μεταφράστρια, θα προκαλούσαν συζήτηση στους ερευνητές σε όλο τον κόσμο. Οι φωτογραφίες της Κέλι έχουν τεθεί σε ένα βίντεο και φαίνεται να δείχνουν κάτι που κινείται κατά μήκος της λίμνης στα Χάιλαντς.

Η διευθύντρια ξενοδοχείου που «είδε» ένα «πλάσμα» και η τοπική εφημερίδα που μετέτρεψε το πλάσμα σε «τέρας»

Ο μύθος για το τέρας του Λοχ Νες συντηρεί την τουριστική βιομηχανία της περιοχής με εκατοντάδες τουρίστες να συρρέουν κάθε χρόνο με την ελπίδα να δουν την Νέσι. Όλα ξεκίνησαν όταν τον Απρίλιο του 1933 η Άλντι ΜακΚέι, διευθύντρια ξενοδοχείου της περιοχής, ανέφερε ότι είδε ένα πλάσμα που έμοιαζε με φάλαινα στη λίμνη. Η τοπική εφημερίδα «Inverness Courier» έγραψε την είδηση και ο εκδότης της Έβαν Μπάρον πρότεινε το «πλάσμα» να περιγραφεί ως «τέρας».



Τον Απρίλιο του 1934 εμφανίστηκε μια φωτογραφία της Νέσι, γνωστή και ως η «φωτογραφία του χειρουργού», δημιούργημα του χειρουργού Ρόμπερτ Γουίλσον. Αποτελεί μέχρι σήμερα την πιο δημοφιλή -υποτιθέμενη- απεικόνιση του τέρατος, που εμφανίζεται με μακρύ λαιμό και μικρό κεφάλι, έχοντας παρόμοια χαρακτηριστικά με έναν πλησιόσαυρο (θαλάσσιο ερπετό που εξαφανίστηκε πριν από 65 εκατομμύρια χρόνια). Ο γιος του Γουίλσον παραδέχτηκε την πλαστότητα της εικόνας εκείνης, κατί που αποδείχθηκε και επιστημονικά το 1995 από μια ομάδα ερευνητών.

Το 2003 το BBC χρηματοδότησε μια έρευνα στη λίμνη χρησιμοποιώντας 600 δέσμες σόναρ και δορυφορική παρακολούθηση. Δεν εντοπίστηκε κανένα ίχνος από ζώο σημαντικού μεγέθους και, παρά τις αναφερόμενες ελπίδες τους, οι εμπλεκόμενοι επιστήμονες παραδέχθηκαν ότι αυτό απέδειξε πως το τέρας του Λοχ Νες ήταν μόνο ένας μύθος. Το ντοκιμαντέρ «Searching for the Loch Ness Monster» μεταδόθηκε στο BBC One.