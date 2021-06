Τα 5 βιβλία που προτείνει ο Μπιλ Γκέιτς για το καλοκαίρι- Ο Ομπάμα και η κόντρα του ανθρώπου με τη φύση

«Αυτά τα βιβλία μου έδωσαν κάτι να σκεφτώ, ελπίζω να κάνουν το ίδιο για εσάς». Με αυτό το σκεπτικό, ο Μπιλ Γκέιτς προτείνει πέντε βιβλία για αυτό το καλοκαίρι.

Ο δισεκατομμυριούχος συχνά καταρτίζει λίστες με βιβλία που τον εντυπωσίασαν και τα οποία προτείνει σε άλλους.

Τελευταία, γράφει στο blog του, διαπιστώνει πως στρέφεται σε βιβλία για την περίπλοκη σχέση ανάμεσα στην ανθρωπότητα και τη φύση. «Ίσως αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι ζωές όλων ανατράπηκαν εξαιτίας ενός ιού. Ή ίσως είναι επειδή έχω περάσει τόσο πολύ καιρό φέτος μιλώντας για το τι πρέπει να κάνουμε για να αποφύγουμε μια κλιματική καταστροφή», συμπληρώνει.

Όποιος κι αν είναι ο λόγος, συνεχίζει, τα περισσότερα βιβλία στην καλοκαιρινή λίστα του θίγουν το τι συμβαίνει όταν οι άνθρωποι έρχονται σε σύγκρουση με τον κόσμο γύρω τους.





Ανάμεσα σε αυτά που προτείνει στον κόσμο να διαβάσουν είναι και τα απομνημονεύματα του Μπαράκ Ομπάμα, όπως και ένα μυθιστόρημα, το οποίο χαρακτήρισε το πιο ασυνήθιστο που έχει διαβάσει εδώ και χρόνια.

«Έχω συμπεριλάβει μία ματιά για το πώς οι ερευνητές προσπαθούν να ανατρέψουν τη ζημιά που κάνουν στον πλανήτη οι άνθρωποι, μια έρευνα σε βάθος για το πώς το σώμα σε κρατά ασφαλή από τους μικροσκοπικούς εισβολείς, τα απομνημονεύματα ενός προέδρου που αναφέρεται στον αντίκτυπο μιας πετρελαιοκηλίδας και ένα μυθιστόρημα για μία ομάδα συνηθισμένων ανθρώπων που μάχονται για να σώσουν τα δέντρα», αναφέρει κάνοντας μια σύνοψη των προτάσεών του.

Τα 5 βιβλία που προτείνει ο Μπιλ Γκέιτς για το καλοκαίρι και γιατί

«Lights Out: Pride, Delusion, and the Fall of General Electric», των Τόμας Γκρίτα και Τεντ Μαν

«Πώς μπορεί μια εταιρεία τόσο μεγάλη και επιτυχημένη όπως η GE να αποτύχει; Το σκεφτόμουν αυτό για αρκετά χρόνια και το Lights Out επιτέλους μου έδωσε πολλές από τις απαντήσεις που αναζητούσα. Οι συγγραφείς δίνουν μια εικόνα για τα λάθη και τα παραστρατήματα που έκανε η ηγεσία της GE. Αν έχετε οποιουδήποτε είδους ηγετικό ρόλο- σε εταιρεία, μη κερδοσκοπική οργάνωση ή οπουδήποτε αλλού- υπάρχουν πολλά που μπορείτε να μάθετε από αυτό».

«Under a White Sky: The Nature of the Future», της Ελίζαμπεθ Κόλμπερτ

«Είναι η πιο ντόμπρα εξέταση του “η ανθρωπότητα εναντίον της φύσης” σε αυτή τη λίστα. Η Κόλμπερτ το περιγράφει ως “ένα βιβλίο για ανθρώπους που προσπαθούν να λύσουν προβλήματα από ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να λύσουν προβλήματα”. Γράφει για αρκετούς τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι παρεμβαίνουν στη φύση, συμπεριλαμβανομένης της γονιδιωματικής καθοδήγησης και της γεωμηχανικής, δύο θέματα για τα οποία ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα. Όπως όλα τα βιβλία της, είναι ένα απολαυστικό ανάγνωσμα».

«A Promised Land», του Μπαράκ Ομπάμα

«Σχεδόν πάντα με ενδιαφέρουν βιβλία για τους Αμερικανούς προέδρους και λάτρεψα ιδιαίτερα το A Promised Land. Τα απομνημονεύματα καλύπτουν τις αρχές της σταδιοδρομίας του έως την αποστολή που σκότωσε τον Οσάμα μπιν Λάντεν το 2011. Ο πρόεδρος Ομπάμα είναι ασυνήθιστα ειλικρινής για την εμπειρία του στον Λευκό Οίκο, συμπεριλαμβανομένου το πόσο απομονώνεται ο άνθρωπος που τελικά παίρνει τις αποφάσεις. Είναι μια συναρπαστική ματιά στο πώς είναι να καθοδηγείς τη χώρα σε δύσκολες εποχές».

«The Overstory», του Ρίτσαρντ Πάουερς

«Είναι ένα από τα πιο ασυνήθιστα μυθιστορήματα που έχω διαβάσει εδώ και χρόνια. Ακολουθεί τις ζωές εννέα ανθρώπων και εξετάζει τη σχέση τους με τα δέντρα. Κάποιοι από τους χαρακτήρες συνασπίζονται στην πορεία του βιβλίου, ενώ άλλοι παραμένουν μόνοι. Παρότι το βιβλίο αποτελεί μια σχετικά ακραία άποψη για την ανάγκη της προστασίας των δασών, με συγκίνησε το πάθος του κάθε χαρακτήρα για τον σκοπό του και τελείωσα το βιβλίο ανυπομονώντας να μάθω περισσότερα για τα δέντρα».

«An Elegant Defense: The Extraordinary New Science of the Immune System: A Tale in Four Lives», του Ματ Ρίχτελ

«Ο Ρίχτελ έγραψε το βιβλίο του πριν από την πανδημία, ωστόσο αυτή η εξερεύνηση του ανθρώπινου ανοσοποιητικού συστήματος είναι ένα πολύτιμο ανάγνωσμα που θα σας βοηθήσει να καταλάβετε τι χρειάζεται για να σταματήσουμε τον Covid-19. Κρατά το θέμα προσιτό, επικεντρώνοντας σε τέσσερις ασθενείς, που αναγκάζονται να διαχειριστούν το ανοσοποιητικό σύστημά τους με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Οι ιστορίες τους αποτελούν μια σούπερ ενδιαφέρουσα ματιά στην επιστήμη της ανοσίας».