Ρότζερ Γουότερς: Ο Ζούκερμπεργκ είναι ένας από τους πιο ισχυρούς ηλίθιους στον κόσμο [ΒΙΝΤΕΟ]

«Κι όμως αυτός είναι ένας από τους πιο ισχυρούς ηλίθιους του κόσμου» είπε ο Ρότζερ Γουότερς των Pink Floyd αναφερόμενος στον Μαρκ Ζούκερμπεργκ.

Ο Γουότερς παραβρέθηκε σε ένα δημόσιο φόρουμ και αποκάλυψε την προσφορά που του έγινε από τον ιδρυτή του Facebook, προκειμένου να χρησιμοποιήσει τη μουσική του «Another Brick in The Wall». Και κάπου εκεί στην εξιστόρηση ο Γουότερς τα είπε όλα.

«Δεν θα είμαι μέρος αυτής της μ@@@κίας, Ζούκερμπεργκ», είπε ο Ρότζερ Γουότερς. «Σκεφτείτε λοιπόν πώς αυτό το μικρό κάθαρμα- που ξεκίνησε λέγοντας, "α! είναι όμορφη, θα της δώσω βαθμολογία τέσσερα στα πέντε, α! αυτή είναι άσχημη θα της δώσω ένα" - πώς στο διάολο κατάφερε να έχει τέτοια εξουσία στο οτιδήποτε; Και όμως, αυτός είναι ένας από τους πιο ισχυρούς ηλίθιους στον κόσμο».

Ο δημιουργός των Pink Floyd εμφανίστηκε σε μια ειδική εκδήλωση που ήταν μέρος μιας εκστρατείας για την απελευθέρωση του ιδρυτή του WikiLeaks, Τζούλιαν Ασάνζ, ο οποίος συνελήφθη το 2019 μετά την ανάκληση του ασύλου του από την κυβέρνηση του Εκουαδόρ.

Καθώς ο Γουότερς καθόταν με το πάνελ στη σκηνή, παρουσίασε έναν φάκελο που περιείχε μια επιστολή από τον ιδρυτή του Facebook, Μαρκ Ζούκερμπεργκ. Σε αυτή του ζήτησε να χρησιμοποιήσει το τραγούδι των Pink Floyd «Another Brick in the Wall» σε μια ταινία που θα προωθούσε το Instagram.

Ο Γουότερς δεν κρατήθηκε, λέγοντας στο κοινό, «Λοιπόν, είναι μία επιστολή από τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ προς μένα. Έφτασε σήμερα το πρωί, με μια προσφορά ενός τεράστιου χρηματικού ποσού, και η απάντηση είναι - «Άντε γα@@@ σου! No f@@@ing way».

Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής δήλωσε ότι ένιωθε πως το αίτημα αυτό ήταν ένα ακόμη παράδειγμα «μιας ύπουλης κίνησης από εκείνους, που παίρνουν τελικά τα πάντα».

Διαβάζοντας ένα μέρος της επιστολής προς το κοινό, ο Γουότερς είπε: «Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που εξετάσατε αυτό το project. Πιστεύουμε ότι το βασικό συναίσθημα αυτού του τραγουδιού είναι ακόμα τόσο διαδεδομένο και απαραίτητο σήμερα, που ειλικρινά μιλάει για το πόσο διαχρονικό είναι πραγματικά το έργο σας».



Ο Γουότερς δεν στάθηκε εκεί και συνέχισε λέγοντας πως «Και όμως θέλουν να το χρησιμοποιήσουν για να κάνουν το Facebook και το Instagram ακόμη μεγαλύτερα και ισχυρότερα από ό, τι είναι ήδη. Έτσι μπορεί να συνεχίσει να λογοκρίνει όλους μας σε αυτό το δωμάτιο και να αποτρέψει την αποκάλυψη αυτής της ιστορίας για τον Τζούλιαν Ασάνζ. Έτσι ώστε το κοινό να πει «Τι; Όχι! Όχι άλλο!» »

«Δεν θα είμαι μέρος σε αυτήν την μα@@@κία, Ζούκερμπεργκ».

Το «Another Brick in the Wall» εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο άλμπουμ των Pink Floyd το 1979, The Wall, ως σύνθεση τριών μερών. Το δεύτερο μέρος κυκλοφόρησε ως single και έφτασε στην κορυφή του Billboard Hot 100 πριν τελικά πιστοποιηθεί ως single platinum στις ΗΠΑ.