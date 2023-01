Qatargate: Δωρητής 600.000 € στη ΜΚΟ του Παντσέρι θέλει πίσω τα χρήματά του

Την απώλεια ενός σημαντικού δωρητή φαίνεται πως έχει να αντιμετωπίσει η ΜΚΟ του Πιερ Αντόνιο Παντσέρι, μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου Qatargate.

Όπως αναφέρει το Politico, το Ίδρυμα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, (HRF) θέλει να πάρει πίσω το ποσό των 600.000 ευρώ που έδωσε στο Fight Impunity, τη ΜΚΟ που διευθύνεται από τον πρώην ευρωβουλευτή που εμπλέκεται στο σκάνδαλο.

Ο Thor Halvorssen, CEO κα ιδρυτής του Ιδρύματος, έστειλε ένα ενημερωτικό σημείωμα στο προσωπικό του στις 14 Ιανουαρίου, όπου παραθέτει την θέση του οργανισμού και την ανταπόκρισή του, δεδομένου ότι είναι βασικός χορηγός του Fight Impunity του Παντσέρι.

Το ίδρυμα έδωσε επίσης 1 εκατ. ευρώ σε μία άλλη ΜΚΟ, την No Peace Without Justice, της οποίας ο γενικός γραμματέας, Νικολό Φίγκα Ταλαμάνκα έχει ήδη τεθεί υπό κράτηση από τις διωκτικές αρχές του Βελγίου στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας για διαφθορά.

Ο Halvorssen, παρείχε στο Politico το εν λόγω σημείωμα.

Τι αναφέρει το επίμαχο σημείωμα

«Οι επιχορηγήσεις του HRF δόθηκαν καλή τη πίστη, με προσυπογεγραμμένες συμφωνίες επιχορήγησης, οι οποίες τηρούσαν τα υψηλότερα πρότυπα» αναφέρει το σημείωμα.

Προς το προσωπικό του αναφέρει ακόμα ότι «Στις 16 Δεκεμβρίου 2022, αναστείλαμε τις συνεργασίες μας μαζί τους εν αναμονή του αποτελέσματος της νομικής έρευνας».

Οι Παντσέρι και Ταλαμάνκα είναι μεταξύ των υπόπτων στην έρευνα των βελγικών αρχών για καταγγελίες για διαφθορά, ξέπλυμα χρήματος και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Την Τρίτη ανακοινώθηκε ότι ο Πάντσερι συμφώνησε με τον εισαγγελέα της υπόθεσης να συνεργαστεί, γεγονός που σημαίνει ότι θα δώσει πληροφορίες για άλλους, προκειμένου να επιτύχει μείωση της ποινής του.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι οι ΜΚΟ ως οντότητες έχουν εμπλακεί σε αδικοπραγίες.

Η προσπάθεια του HRF να αποστασιοποιηθεί από τους υπόπτους για το σκάνδαλο, Παντσέρι και Ταλαμάνκα, έρχεται μετά από ανάλογες κινήσεις και άλλων Ευρωπαίων αξιωματούχων, όπως τονίζει το Politico.

Από τον πρώην επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο και την Έμα Μπονίνο μέχρι την Φεντερίκα Μογκερίνι, αρκετοί παραιτήθηκαν από επίτιμα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Fight Impunity του Παντσέρι, μετά την πρώτη εμφάνιση των καταγγελιών τον Δεκέμβριο.

Το σημείωμα του Halvorssen αναφέρει ακόμα ότι μέρος του λόγου για τον οποίο ένωσε τις δυνάμεις του με την Fight Impunity ήταν τα υψηλού προφίλ μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΜΚΟ, που όριζε σύμφωνα με τον ίδιο το «who’s who» των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η ταινία- αφιέρωμα στον Κασόγκι

Σύμφωνα με το σημείωμά, η εργασιακή σχέση του Halvorssen με τη ΜΚΟ του Παντσέρι ξεκίνησε αφότου πρώτα ο πρώην ευρωβουλευτής φιλοξένησε την προβολή μιας ταινία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα τέλη του 2020, με τίτλο «The Dissident», της οποίας ήταν παραγωγός ο Halvorssen.

Το HRF τότε έκανε δωρεά στην ΜΚΟ του Παντσέρι προκειμένου να προωθήσει την ταινία- ντοκιμαντέρ, που αφορούσε στη δολοφονία του δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι από Σαουδάραβες πράκτορες.

Η ταινία κατηγορεί τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν για ενορχήστρωση και προσπάθεια συγκάλυψης της δολοφονίας Κασόγκι, στην Κωνσταντινούπολη, το 2018, μέσα στην πρεσβεία της Σαουδικής Αραβίας.

Το HRF έκανε τρεις χορηγίες στο Fight Impunity: 150.000 € το 2020, 200.000 € το 2021 και 250.000 € το 2022.

Έδωσε δε, τα συγκεκριμένα ποσά, στο Fight Impunity, όχι μόνο για την προώθηση του «The Disident», αλλά και για ευρύτερη εργασία πάνω στην καταπολέμηση των δικτατοριών, συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης συνεδρίων και έκδοσης ακαδημαϊκού περιοδικού.

Ο Halvorssen είπε ότι το προσωπικό του Fight Impunity του επιβεβαίωσε ότι ένα «σημαντικό μέρος» αυτών των κεφαλαίων βρίσκεται ακόμα στον τραπεζικό λογαριασμό της ΜΚΟ.

«Μας λένε, ότι το Fight Impunity θα επιστρέψει τα χρήματά μας μόλις το επιτρέψουν οι βελγικές δικαστικές αρχές», όπως αναφέρει ο ίδιος, σύμφωνα με το Politico.

Το Ίδρυμα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κατά τον Halvorssen, έλαβε επίσης από το Fight Impunity τις απαραίτητες διαβεβαιώσεις ότι οι δωρεές του χρησιμοποιήθηκαν «κατάλληλα για τους σκοπούς για τους οποίους έγιναν οι χορηγίες».

Ωστόσο, είπε ότι ζήτησε «πλήρη ανάλυση» του τρόπου με τον οποίο η ΜΚΟ του Παντσέρι ξόδεψε τα κεφάλαια της χρηματοδότησης.

Παράλληλα, όπως αναφέρεται το HRF προσέλαβε την κόρη του Παντσέρι, Σίλβια, ως μεταφράστρια, από τον Ιούλιο του 2021 μέχρι και το τέλος του 2022, με απολαβές 3.000 ευρώ το μήνα.

Διευκρινίζεται ότι και η κόρη του Παντσέρι βρίσκεται υπό την έρευνα των βελγικών αρχών για το σκάνδαλο Qatargate. Οι βελγικές αρχές έχουν ήδη ζητήσει την έκδοσή της ενώ ο δικηγόρος της έχει αρνηθεί ότι εκείνη είχε οποιαδήποτε γνώση για τις φερόμενες εγκληματικές δραστηριότητες του πατέρα της.

1 εκατ. ευρώ και στην No Peace Without Justice

Το HRF είχε επίσης κάνει δύο δωρεές ύψους 500.000 ευρώ στη ΜΚΟ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, No Peace Without Justice (NPWJ). Μία το 2021 και την άλλη το 2022.

Το NPWJ διαφέρει από το Fight Impunity όχι μόνο επειδή είναι ένας πολύ μεγαλύτερος οργανισμός που απασχολεί περισσότερο προσωπικό, αλλά και επειδή έχει πολύ μεγαλύτερη ιστορία.

Χρονολογείται από τη δεκαετία του 1990, και έχει καταβολές σε ένα αριστερό ιταλικό πολιτικό κίνημα που ονομάζεται, Διεθνικό Ριζοσπαστικό Κόμμα.

Ο Γενικός Γραμματέας του No Peace Without Justice ωστόσο είναι ο Νικολό Φίγκα Ταλαμάνκα, ο οποίος παραιτήθηκε όταν άρχισε να αποκαλύπτεται το σκάνδαλο για το Qatargate. Ο ίδιος μαζί με τους υπόλοιπους υπόπτους, βρίσκεται προφυλακισμένος αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και δωροδοκία μεταξύ άλλων.

Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες εναντίον του.

Όπως και με το Fight Impunity, το HRF χρηματοδότησε το No Peace Without Justice για να προωθήσει την ταινία του Halvorssen «The Dissident» και επίσης να κάνει ένα ευρύτερο έργο για τα ανθρώπινα δικαιώματα παγκοσμίως, ιδιαίτερα σε μια εκστρατεία που διεξήγαγε το NPWJ με τίτλο «Justice for Jamal (Khashoggi).

Σημειώνεται δε, οτι No Peace Without Justice και Fight Impunity μοιράζονται τα ίδια γραφεία στις Βρυξέλλες.

Εκπρόσωπος του No Peace Without Justice ανέφερε στο Politico, ότι «Από σεβασμό στο έργο των δικαστών, το απόρρητο των ερευνών και την αρχή του τεκμηρίου της αθωότητας, δεν κρίνουμε σκόπιμο να εκδώσουμε δηλώσεις».

Από την πλευρά της η Επιτροπή της ΕΕ δήλωσε τον Δεκέμβριο ότι είχε παγώσει τη χρηματοδότηση προς την No Peace Without Justice.

Επιπλέον, ο Βέλγος δικηγόρος του Αντόνιο Παντσέρι, Μαρκ Ουτεντάλ, με δηλώσεις του σήμερα στο ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Ansa, αναφέρθηκε στην απόφαση του πελάτη του να υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας με τους εισαγγελείς των Βρυξελλών.

«Ο Αντόνιο Παντσέρι είναι έτοιμος να πει όλη την αλήθεια και να συμβάλει στην αποτελεσματικότητα των ερευνών. Υπέγραψε τη συμφωνία συνεργασίας με τη Βελγική Ομοσπονδιακή Εισαγγελία σε κατάσταση πραγματικού ψυχολογικού σοκ», δήλωσε ο δικηγόρος του Ιταλού πρώην ευρωβουλευτή.

«Είναι στη διάθεση των ανακριτών όλη την ημέρα και τη νύχτα για να απαντήσει στις ερωτήσεις τους. Ελπίζει να μην τύχει τίποτα το οδυνηρό στη σύζυγό του και στην κόρη του», είπε ο Ουτεντάλ.

Πρόσθεσε, τέλος, ότι «οι επόμενες ανακρίσεις του Παντσέρι αναμένεται να γίνουν τις επόμενες ημέρες, με μυστικές συναντήσεις».

Σημείωσε ακόμα ότι «πέρα από το ότι η ποινή του θα μειωθεί στον ένα χρόνο φυλάκισης, πέτυχε αυτό που ήθελε, να μην αποκρύψει τίποτα από όλο αυτόν το φάκελο».

Με πληροφορίες του Politico/Ansa/ΑΠΕ