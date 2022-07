Πέθανε ο μπασίστας των Happy Mondays, Paul Ryder σε ηλικία 58 ετών

Πέθανε ο Paul Ryder, ο μπασίστας των Happy Mondays, σε ηλικία 58 ετών, όπως γίνεται γνωστό από επίσημη ανακοίνωση του αδελφού του Shaun.

Η οικογένειά του και το συγκρότημα εκφράζουν «τη βαθιά τους λύπη και το σοκ για τον θάνατό του σήμερα το πρωί», ανέφερε στο μήνυμά του ο τραγουδιστής της μπάντας.

Έκαναν λόγο για έναν «πραγματικό πρωτοπόρο και θρύλο» συμπληρώνοντας πως «θα μάς λείπει για πάντα».

Το συγκρότημα είχε γίνει γνωστό στα τέλη της δεκαετίας του '80 και στις αρχές της δεκαετίας του '90 με επιτυχίες όπως το Step On και το Kinky Afro. Έγιναν το «πρόσωπο» της acid house σκηνής της πόλης, με ένα μείγμα funky rock και χορευτικούς ρυθμούς που απευθυνόταν τόσο στους clubbers όσο και στους indie fans.

Ο Paul Ryder έπαιξε, επίσης, σε ταινίες όπως το The Ghosts Of Oxford Street και το Losing It, ενώ έκανε και μια μικρή εμφάνιση ως γκάνγκστερ στην ταινία 24 Hour Party People, που αναφέρεται στη μουσική σκηνή του Μάντσεστερ - και πήρε το όνομά της από ένα τραγούδι των Happy Mondays.

Ο Ian Brown, ο frontman των The Stone Roses, ενός από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα της εποχής, ήταν μεταξύ αυτών που αποχαιρέτησαν τον Ryder.

«Αναπαύσου εν ειρήνη Ryder. Ένας καλός φίλος, καταπληκτικός μουσικός».

Ο πρώην κιθαρίστας των Oasis, Paul "Bonehead" Arthurs, χαρακτήρισε την είδηση του θανάτου του, «θλιβερή».

Με πληροφορίες από BBC