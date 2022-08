Πέθανε ο Joe E. Tata, ο τηλεοπτικός Νατ του «Beverly Hills, 90210»

Ο Joe E. Tata, ο ηθοποιός που έγινε γνωστός για τον ρόλο του ως Νat, ιδιοκτήτης του Peach Pit, στο «Beverly Hills, 90210», πέθανε σε ηλικία 85 ετών.

Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσε ο συμπρωταγωνιστής του στην σειρά Ian Ziering.

«Τους τελευταίους μήνες χάσαμε την Jessica Klein, μια από τις πιο παραγωγικές συγγραφείς και παραγωγούς του 90210, την Denise Douse που έπαιζε την κυρία Teasley, και τώρα είμαι πολύ λυπημένος με τον θάνατο του Joe E Tata», έγραψε ο Zeiring.

«Ήταν συχνά ένας από τους κακούς του παρασκηνίου στην αρχική σειρά του Batman. Ένας από τους πιο ευτυχισμένους ανθρώπους με τους οποίους έχω δουλέψει ποτέ, ήταν τόσο γενναιόδωρος, με σοφία και καλοσύνη. Αν και το Peach Pit ήταν ένα σετ του 90210, συχνά το αισθανόσουν σαν το σκηνικό της παράστασης του Joe E Tata». έγραψε ο ηθοποιός.

«Μπορεί να ήταν στο πίσω μέρος πολλών σκηνών, αλλά ήταν ηγετική δύναμη, ειδικά για εμάς τα παιδιά, στο πώς να εκτιμήσουμε το δώρο που ήταν το 90210» έγραψε μεταξύ άλλων αποχαιρετώντας τον.

Το 2018, ο Tata διαγνώστηκε με Αλτσχάιμερ, σύμφωνα με την κόρη του, Kelly, η οποία ξεκίνησε έναν λογαριασμό Go Fund Me για να βοηθήσει με τα οικονομικά.

Γεννημένος στη Νέα Υόρκη, η πρώιμη καριέρα του περιελάμβανε ρόλους στο General Hospital, στο The Outer Limits και στο Mister Roberts.

Η καριέρα του στην τηλεόραση άνθισε τις δεκαετίες του '70 και του '80 - εμφανίστηκε σε πολλά αστυνομικά δράματα όπως οι Mannix, Adam-12, The F.B.I. και The Streets of San Francisco αλλά έγινε πραγματικά γνωστός όταν εντάχθηκε στο δυναμικό της εφηβικής σειράς των 90s ως ο αγαπημένος ιδιοκτήτης του Peach Pit. Ήταν στην σειρά για 10 σεζόν.

Ο τελευταίος του ρόλος στην τηλεόραση ήταν στο Mystery Girls του ABC. Τότε ήταν που η υγεία του άρχισε να επιδεινώνεται, έγραψε η κόρη του Kelly στη σελίδα Go Fund Me.

«Ο Nat ήταν μια στοργική πατρική φιγούρα για τα παιδιά του West Beverly High», έγραψε. «Στην πραγματική ζωή, ο μπαμπάς μου, ο Τζόι, είναι ειλικρινής, ευγενικός και ένας πραγματικά απίστευτος πατέρας».

Με πληροφορίες του Deadline