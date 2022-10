Πέθανε η Λορέτα Λιν, θρύλος της κάντρι μουσικής

Η Λορέτα Λιν, θρυλική τραγουδίστρια της κάντρι μουσικής, πέθανε σε ηλικία 90 ετών, στο σπίτι της στο Τενεσί.

«Η λατρεμένη μαμά μας, Λορέτα Λιν, πέθανε ήσυχα σήμερα το πρωί, 4 Οκτωβρίου, στον ύπνο της στο σπίτι της στο αγαπημένο της ράντσο στο Hurricane Mills», ανέφερε η οικογένειά της σε ανακοίνωση.

Στην καριέρα της, που διήρκεσε έξι δεκαετίες, έφτασε να κερδίσει τέσσερις φορές το βραβείο Grammy, ξεκινώντας από το αγροτικό Κεντάκι, όπου την μεγάλωσε πατέρας ανθρακωρύχος.

Το 1971 έγινε παγκοσμίως διάσημη με το τραγούδι «Coal Miner’s Daughter».

Αργότερα χρησιμοποίησε την παιδική της ηλικία στα Απαλάχια Όρη, που μαστιζόταν από τη φτώχεια, ως βάση για δεκάδες άλλα τραγούδια που σημείωσαν επιτυχία.

Έγραψε επίσης άφοβα για το σεξ και τον έρωτα, τους άπιστους συζύγους, το διαζύγιο και τον έλεγχο γεννήσεων - και μερικές φορές αντιμετώπιζε προβλήματα με τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς για υλικό, το οποίο κάποτε απέφευγαν ακόμη και ροκ καλλιτέχνες.

Τα «You Ain’t Woman Enough, «The Pill», «Don’t Come Home a Drinkin’ (With Lovin’ on Your Mind)», «Rated X» και «You’re Looking at Country», είναι μερικά από αυτά.

Τον Απρίλιο, είχε γιορτάσει τα 90ά γενέθλιά της με ευχές από μουσικούς σε όλο τον κόσμο. «Για εμάς, είσαι πάντα διαχρονική και αγέραστη και πάντα θα είσαι», είχε πει τότε ο Tim McGraw.

Είχε νοσηλευτεί στο Νάσβιλ του Τενεσί το 2017, μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη στο σπίτι της. Η τραγουδίστρια της κάντρι είχε επίσης νοσηλευτεί αρκετές φορές στη ζωή της για εξάντληση και πνευμονία - ενώ συνέχιζε να περιοδεύει σε συναυλιακούς χώρους και να υποδέχεται επισκέπτες στο ράντσο της στο Hurricane Mills.