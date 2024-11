Πανικός στις ΗΠΑ μετά την εκλογή Τραμπ: Γυναίκες αποθηκεύουν μαζικά χάπια αμβλώσεων

Οι γυναίκες αναζητούν φάρμακα για την άμβλωση σε μεγαλύτερους από το συνηθισμένους αριθμούς ενόψει της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ, κατά την οποία φοβούνται ότι θα μπορούσε να περιοριστεί σοβαρά η πρόσβαση στην αναπαραγωγική φροντίδα.

Η Aid Access, ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές χαπιών για την άμβλωση, ανέφερε ότι έλαβε 10.000 αιτήματα για το φάρμακο τις 24 ώρες μετά τη λήξη των εκλογών περίπου 17 φορές πάνω από τα 600 που λαμβάνει συνήθως η οργάνωση σε μια μέρα. Η Just the Pill, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που συνταγογραφεί φάρμακα για την άμβλωση μέσω τηλεϊατρικής, είπε ότι 22 από τις 125 παραγγελίες της από την Τετάρτη έως την Παρασκευή ήταν από άτομα που δεν είναι έγκυες. Συνήθως είναι «σπάνιο» για οποιονδήποτε να ζητήσει αυτό το είδος «προκαταβολής», δήλωσε η Julie Amaon, μεταβατική εκτελεστική διευθύντρια του ομίλου. Και η Plan C, η οποία παρέχει πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση σε φάρμακα για την άμβλωση, ανέφερε ότι έλαβε 82.200 επισκέπτες στον ιστότοπό της την Τετάρτη, σε σύγκριση με περίπου 4.000 ή 4.500 επισκέπτες την ημέρα πριν από τις εκλογές.

Οργανισμοί και εταιρείες αναπαραγωγικής υγείας δήλωσαν επίσης ότι η ζήτηση για χάπια επείγουσας αντισύλληψης - ή «της επόμενης μέρας» - και μακροχρόνιας αντισύλληψης, όπως ενδομήτριες συσκευές και αγγειεκτομή, έχει αυξηθεί, αλλά αρνήθηκαν να δώσουν συγκεκριμένους αριθμούς.

«Οι άνθρωποι κατανοούν ότι η απειλή είναι πολύ πραγματική και η απειλή είναι τρομερή για την πρόσβαση στις αμβλώσεις υπό την κυβέρνηση Τραμπ», δήλωσε η Brittany Fonteno, πρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας Αμβλώσεων, μιας επαγγελματικής ένωσης παρόχων αμβλώσεων. «Και έτσι νομίζω ότι οι άνθρωποι αισθάνονται εξαιρετικά, κατανοητά θορυβημένοι για το αν θα μπορούν να λαμβάνουν τη φροντίδα που χρειάζονται».

Η Karoline Leavitt, εκπρόσωπος της μεταβατικής ομάδας του Τραμπ, δήλωσε: «Ο Πρόεδρος Τραμπ είναι από καιρό συνεπής στην υποστήριξη των δικαιωμάτων των κρατών να λαμβάνουν αποφάσεις για τις αμβλώσεις».

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα αλλάξει θέσεις σχετικά με τις αμβλώσεις, αποκαλώντας τον εαυτό του «τον πιο υπέρ της ζωής πρόεδρος στην ιστορία», αλλά υποσχόμενος να ασκήσει βέτο σε μια ομοσπονδιακή απαγόρευση της διαδικασίας. Διόρισε τρεις δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην πρώτη του θητεία, ανοίγοντας την πόρτα στο δικαστήριο να καταρρίψει το συνταγματικό δικαίωμα στην άμβλωση στην υπόθεση Dobbs v. Jackson Women's Health Organization . Οι γιατροί κατά των αμβλώσεων, εν τω μεταξύ, έχουν κάνει μήνυση για να περιορίσουν την πρόσβαση στη μιφεπριστόνη, ένα από τα δύο φάρμακα που λαμβάνονται σε ένα καθορισμένο διάστημα για να προκαλέσουν άμβλωση. Και ορισμένοι ακροδεξιοί συντηρητικοί συνδύασαν ανακριβώς την επείγουσα αντισύλληψη και τα σπιράλ με τα εκτρωτικά.

Οι γυναίκες με ιδιωτική ασφάλιση υγείας αναζητούσαν επίσης όλο και περισσότερο αναστρέψιμη αντισύλληψη μακράς δράσης, όπως τα σπιράλ, μετά την εκλογή του Τραμπ για πρώτη φορά το 2016.

Η Planned Parenthood είπε ότι την Τετάρτη, τα προγραμματισμένα ραντεβού για αγγειεκτομή αυξήθηκαν κατά 1.200% και τα προγραμματισμένα ραντεβού για σπιράλ αυξήθηκαν περισσότερο από 760% σε σύγκριση με την προηγούμενη ημέρα. Και η Winx Health, η οποία πουλά προϊόντα αναπαραγωγικής υγείας, ανέφερε ότι πούλησε επτά φορές περισσότερη επείγουσα αντισύλληψη την Τετάρτη από ό,τι ολόκληρη την προηγούμενη εβδομάδα. Και οι δύο οργανισμοί αρνήθηκαν να μοιραστούν ακατέργαστους αριθμούς.

Ομάδες κατά των αμβλώσεων έχουν υποστηρίξει ότι ένας νόμος του 1873, ο νόμος Comstock, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την απαγόρευση της αποστολής χαπιών για την άμβλωση μέσω ταχυδρομείου.

Ο Fonteno, ο οργανισμός του οποίου διαχειρίζεται μια τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης για τις αμβλώσεις, είπε ότι πολλοί άνθρωποι που τηλεφώνησαν την περασμένη εβδομάδα εξέφρασαν σύγχυση σχετικά με το εάν η άμβλωση εξακολουθεί να είναι νόμιμη και εάν τα ραντεβού εξακολουθούν να είναι διαθέσιμα. Άλλοι ανησυχούσαν ότι η πρόσβαση στον έλεγχο των γεννήσεων, ειδικά σε μεθόδους μακράς δράσης, μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο.

Αλλά κανείς δεν ξέρει πραγματικά ποιες ενέργειες θα λάβει η κυβέρνηση Τραμπ σχετικά με την αναπαραγωγική υγεία, είπε ο Fonteno. Προς το παρόν, «είναι πολύ νεφελώδες». «Οι άνθρωποι ακούνε, καταλαβαίνουν ότι υπάρχει μια πραγματική απειλή για την πρόσβαση στις αμβλώσεις», είπε. «Φοβούνται, είναι μπερδεμένοι, αλλά θέλουν να είναι προετοιμασμένοι».

Με πληροφορίες από Washington Post