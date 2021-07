The Owl House: Η δημοφιλής σειρά της Ντίσνεϊ παρουσίασε τον πρώτο της non binary χαρακτήρα

Τον πρώτο της non binary χαρακτήρα που ντουμπλάρει non binary ηθοποιός παρουσίασε στο κοινό της η αγαπημένη σειρά της Ντίσνεϊ The Owl House.

Η σειρά που μεταδίδεται από το κανάλι της Ντίσνεϊ ακολουθεί τις περιπέτειες της Λους, ενός 14χρονου Αμερικανο-δομινικανού κοριτσιού που πέφτει από ένα πόρταλ σε άλλο κόσμο.

Στη δεύτερη σεζόν που ξεκίνησε αυτόν τον μήνα, οι τηλε-θαυμαστές της σειράς είχαν τη χαρά να γνωρίσουν έναν ολοκαίνουργιο χαρακτήρα, τ@ Ρέιν Γουίσπερς.

Τ@ Ρέιν ντουμπλάρει στη σειρά @ Avi Roque, non-binary ηθοποιός λατινοαμεριακανικής καταγωγής.

«Όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Συμμετέχω ως Ρέιν Γουίσπερς, ευφυής και δουλευταράς αρχιμάγος του Bard Coven, στο νέο επεισόδιο του The Owl House…» έγραψε στο Twitter.

Οι φαν της σειράς υποδέχτηκαν τη νέα προσθήκη με ενθουσιασμό στα social media.

Με πληροφορίες από PinkNews