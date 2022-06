Οι Rolling Stones τίμησαν τους Beatles στο Λίβερπουλ με το «I Wanna Be Your Man»

Κατά τη διάρκεια του σόου τους στο Λίβερπουλ οι Rolling Stones τίμησαν μία άλλη θρυλική μπάντα της παγκόσμιας μουσικής, τους Beatles διασκευάζοντας την επιτυχία τους «I Wanna Be Your Man» του 1963.

Το κομμάτι έγραψαν οι Τζον Λένον Και Πολ ΜακΚάρτνεϊ αλλά αυτοί που κυκλοφόρησαν την πρώτη έκδοση του τραγουδιού ήταν οι Stones.

Το κυκλοφόρησαν ως σινγκλ - το δεύτερο τους - την 1η Νοεμβρίου 1963, ακριβώς τρεις εβδομάδες πριν εμφανιστεί η ηχογράφηση των Beatles στο δεύτερο άλμπουμ τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, «With The Beatles».

Η παράσταση της 9ης Ιουνίου ήταν η πρώτη φορά που οι Rolling Stones έπαιξαν το «I Wanna Be Your Man» τα τελευταία 10 χρόνια.

Πριν ξεκινήσει το τραγούδι, ο Μικ Τζάγκερ είπε στο πλήθος ότι οι Stones είχαν αρχικά σχεδιάσει να διασκευάσουν το «You'll Never Walk Alone» των Gerry And The Pacemakers - το οποίο παίζεται πριν από κάθε αγώνα ποδοσφαίρου της Λίβερπουλ στο Anfield Stadium, όπου έγινε η συναυλία.

Αλλά «αποφασίσαμε αντ' αυτού να κάνουμε μία διασκευή ενός τραγουδιού γραμμένο από κάποια άλλα ντόπια παλικάρια» είπε.

Οι Rolling Stones βρίσκονται σε περιοδεία με τον τίτλο «SIXTY» στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο, με επόμενη στάση την Δευτέρα στο Άμστερνταμ.

Όπως υποδηλώνει και το όνομα της περιοδείας, η μπάντα γιορτάζει 60 χρόνια από τότε που σχηματίστηκε επίσημα τον Ιούνιο του 1962. Έναν μήνα αργότερα, έδωσαν την πρώτη τους συναυλία ως The Rolling Stones.

Στην περιοδεία τους μέχρι τώρα, οι Rolling Stones ανοίγουν τις συναυλίες τους με ένα βίντεο αφιέρωμα στον ντράμερ Charlie Watts, ο οποίος πέθανε τον περασμένο Δεκέμβριο σε ηλικία 80 ετών.

Τη θέση του στην περιοδεία έχει ο session drummer Steve Jordan, με τον οποίο η μπάντα θα ηχογραφήσει το επόμενο, 24ο άλμπουμ της.

Με πληροφορίες του Rolling Stone/NME