Οι ατάκες της χρονιάς του Γέιλ: Από το «άτεκνη κυρία με γάτες» στο «Η Google κάνει μονοπώλιο»

Τις ατάκες της χρονιάς που φεύγει ξεχώρισε το αμερικανικό Πανεπιστήμιο Γέιλ, με κριτήριο το κατά πόσον επηρέασαν την κοινή σκέψη ή σηματοδότησαν ένα γεγονός, τη στιγμή που ειπώθηκαν.

Από το "Childless Cat Lady" δηλαδή το «άτεκνη κυρία με γάτες», που χρησιμοποίησε ως υπογραφή στη δήλωση στήριξης στην Κάμαλα Χάρις η Τέιλορ Σουίφτ μέχρι το «Τρώνε τις γάτες» («They're eating the cats") που ξεστόμισε ο τότε υποψήφιος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, η λίστα του Πανεπιστημίου Yale με τις πιο αξιοσημείωτες φράσεις του 2024 εμβαθύνει στους κόσμους της πολιτικής, της ψυχαγωγίας και των θεωριών συνωμοσίας, ενώ συμπεριλαμβάνει και αθλήματα, επιχειρήσεις και διαμαρτυρίες κατά του πολέμου στη Γάζα.

Η σούπερ σταρ της ποπ Τέιλορ Σουίφτ βρέθηκε στην κορυφή της φετινής λίστας, όταν υπέγραψε την ανάρτηση στήριξης της Χάρις για την προεδρία, στο Instagram ως «Τέιλορ Σουίφτ, άτεκνη κυρία με γάτες». Επρόκειτο για μία σαφής αναφορά σε προηγούμενο σχόλιο του Τζέι Ντι Βανς, εκλεγμένος Ρεπουμπλικανός αντιπρόεδρος, που περιέγραφε τους Δημοκρατικούς ως υπόχρεους σε «ένα σωρό άτεκνες κυρίες με γάτες που είναι άθλιες για τη ζωή τους και τις επιλογές τους και έτσι θέλουν να κάνουν και την υπόλοιπη χώρα μίζερη».

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατατάχθηκαν στις δύο επόμενες θέσεις στη λίστα. Ο Μπάιντεν ήρθε στο Νο. 2 με την πρόσφατη ανακοίνωσή του ότι δίνει χάρη στον γιο του Χάντερ: «Σήμερα, υπέγραψα χάρη για τον γιο μου, Χάντερ», είχε πει ο Μπάιντεν, παραβαίνοντας την υπόσχεσή του στους Αμερικανούς.

Ο Τραμπ ακολούθησε με τον ψευδή ισχυρισμό του ότι, «Στο Σπρίνγκφιλντ, τρώνε τα σκυλιά, οι άνθρωποι που μπήκαν μέσα. Τρώνε τις γάτες», είπε κατά τη διάρκεια του debate κόντρα στη Χάρις τον Σεπτέμβριο, εννοώντας ότι οι μετανάστες από την Αϊτή τρώνε τα κατοικίδια στο Οχάιο.

Ο Τραμπ βρίσκεται και στο Νο. 5 με το «Fight! Fight! Fight!» μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του στο Μπάτλερ της Πενσυλβάνια.

Η λίστα με τις ατάκες καταρτίζεται κάθε χρόνο από τον Φρεντ Σαπίρο, αναπληρωτή διευθυντή στη Νομική Βιβλιοθήκη του Γέιλ, και αποτελει συμπλήρωμα στο The New Yale Book of Quotations, το οποίο επιμελείται ο Σαπίρο και εκδίδεται από το Yale University Press.

«Παρακαλώ σημειώστε ότι τα στοιχεία αυτής της λίστας δεν είναι απαραίτητα εύγλωττα ή αξιοθαύμαστα αποσπάσματα, αλλά έχουν επιλεγεί επειδή είναι διάσημα ή σημαντικά ή ιδιαίτερα αποκαλυπτικά του πνεύματος της εποχής μας», είπε ο Shapiro.

Στη λίστα βρίσκεται η απόφαση του δικαστηρίου που καταδίκασε τη Google για μονοπώλιο, αλλά και η ανάρτηση της εκπροσώπου της αμερικανικής δεξιάς, Marjorie Taylor Greene, τον περασμένο Οκτώβριο που ισχυριζόταν ψευδώς «Ναι, μπορούν να ελέγξουν τον καιρό», υποστηρίζοντας έτσι μια θεωρία συνωμοσίας που ισχυρίζεται ότι η κυβέρνηση χρησιμοποιεί τεχνολογία για να ελέγχει τον καιρό και να στοχεύσει με τον τυφώνα Helene τους Ρεπουμπλικάνους ψηφοφόρους της Φλόριντα.

Υπάρχει ακόμη η ατάκα του παίκτη του αμερικάνικου φούτμπολ, Χάρις Μπάτκερ από τους Kansas City Chiefs, όπου είπε ότι οι γυναίκες «μπορεί να συνεχίσουν να κάνουν επιτυχημένες καριέρες σε όλο τον κόσμο, αλλά θα τολμούσα να μαντέψω ότι η πλειοψηφία από εσάς είναι πιο ενθουσιασμένη με τον γάμο σας και τα παιδιά που θα φέρετε σε αυτόν τον κόσμο» - ξεσηκώνοντας θύελλα αντιδράσεων από τον γυναικείο (και όχι μόνο) πληθυσμό.

Με πληροφορίες από Associated Press