Ο ράπερ Kidd Creole δολοφόνησε με δύο μαχαιριές έναν άστεγο - Στη φυλακή για 16 χρόνια

Ο ράπερ Kidd Creole, καταδικάστηκε σε 16 χρόνια φυλάκισης για την δολοφονία ενός άστεγου άνδρα, ο οποίος μαχαιρώθηκε δύο φορές στο στήθος με ένα μαχαίρι κρεάτων, σε δρόμο της Νέας Υόρκης.

Ο 62χρονος ράπερ, κατά κόσμον Nathaniel Glover, κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία τον περασμένο μήνα, για τον θάνατο του John Jolly τον Αύγουστο του 2017.

Οι εισαγγελείς κατηγόρησαν τον Glover ότι μαχαίρωσε τον κ. Jolly αφότου «εξοργίστηκε επειδή πίστευε ότι ο κ. Jolly ήταν ομοφυλόφιλος και του την έπεφτε.»

Αφού μαχαίρωσε τον 55χρονο, ο Glover κατευθύνθηκε στον κοντινό χώρο εργασίας του, άλλαξε ρούχα και έπλυνε το μαχαίρι. Συνελήφθη την επόμενη ημέρα.

«Ο θάνατος του κ. Jolly ήταν καταστροφικός για την οικογένειά του και όσους τον γνώριζαν», δήλωσε ο εισαγγελέας του Μανχάταν Alvin Bragg μετά την καταδίκη.

«Κάθε ζωή που χάνουμε από βίαια εγκλήματα επηρεάζει ολόκληρη την πόλη μας και θα συνεχίσουμε να διασφαλίζουμε ότι όλοι στη συνοικία μας μπορούν να ζήσουν τη ζωή τους με την αίσθηση ασφάλειας και προστασίας που τους αξίζει».



Οι New York Times ανέφεραν ότι η δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου της πολιτείας του Μανχάταν, Michele Rodney, φάνηκε να διαφωνεί με τα επιχειρήματα του δικηγόρου του Glover, Scottie Celestin, ο οποίος δήλωσε κατά τη διάρκεια της δίκης ότι ο Glover ένιωσε να απειλείται εν μέρει επειδή ο κ. Jolly ήταν άστεγος.

«Μια ζωή είναι μια ζωή», είπε η κ. Ρόντνεϊ, προσθέτοντας καθώς καταδίκαζε τον Glover, ότι η δολοφονία δεν ήταν καθ' οιονδήποτε τρόπο δικαιολογημένη επειδή το άτομο είναι άστεγος.

Ο συνήγορός του δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης.

Ο ράπερ ήταν ιδρυτικό μέλος των Grandmaster Flash and The Furious Five που σχηματίστηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1970 στο Μπρονξ. Το πιο γνωστό τραγούδι του συγκροτήματος ήταν το The Message από το 1982. Μπήκαν στο Rock and Roll Hall of Fame το 2007, το πρώτο ραπ συγκρότημα που συμπεριλήφθηκε.