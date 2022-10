«Ο Όζι Όζμπορν έβαψε δωμάτιο ξενοδοχείου με αίμα διαμελισμένου καρχαρία»

Ακραίες ιστορίες με πρωταγωνιστές διάσημους σταρ έρχονται κατά καιρούς στο φως της δημοσιότητας. Αυτή τη φορά στο προσκήνιο βρίσκεται ο Όζι Όζμπορν.

Ο Τόνι Αϊόμι, μέλος των «Black Sabbath», ισχυρίζεται ότι κάποτε ο Όζι Όζμπορν έβαψε τοίχους ξενοδοχείου με το αίμα ενός καρχαρία, καθώς βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών.

Ο 74χρονος Τόνι έκανε αυτή την αποκάλυψη κατά την προώθηση του νέου του βιβλίου με τίτλο Iron Man: My Journey through Heaven and Hell with Black Sabbath.

«Με τα ναρκωτικά, πάντα βαριέσαι, οπότε πρέπει να κάνει κάτι ο ένας στον άλλο. Όπως ο Όζι που μετέφερε έναν καρχαρία από ένα παράθυρο, τον διαμέλισε και γέμισε το δωμάτιό μας στο αίμα».

Πρόσθεσε, δε, ότι κάποτε ο Όζι Όζμπορν, ο οποίος έχει μιλήσει για τον εθισμό του στα ναρκωτικά και το αλκοόλ, ρώτησε τον ντράμερ των Black Sabbath Μπιλ Γουόρντ αν θα μπορούσε να του «βάλει φωτιά» κατά τη διάρκεια μιας άλλης άγριας νύχτας.

«Μπιλ, μπορώ να σου βάλω φωτιά», φέρεται να ρώτησε ο Όζι Όζμπορν. «Έχω δουλειά, οπότε όχι ακόμη», φέρεται να απάντησε εκείνος.

Αργότερα φέρεται να πρόσθεσε: «Πάω σπίτι τώρα, οπότε αν θέλεις, μπορείς να μου βάλεις φωτιά».

Ο Όζι αργότερα «έβαλε φωτιά στον Μπιλ» στο πλαίσιο άγριας φάρσας, είπε o Αϊόμι.

Όζι Όζμπορν: Έκοψε το LSD αφού «συνομίλησε» με άλογο

Παλιότερα, ο Όζι Όζμπορν είχε αποκαλύψει ότι σταμάτησε να παίρνει LSD, καθώς «συνομιλούσε» με ένα άλογο.

«Ζούσαμε μαζί σε ένα σπίτι στο Λος Άντζελες, κάναμε πρόβες εκεί, πήραμε πολλά ναρκωτικά και φτιάξαμε ένα άλμπουμ: απλό», είπε στο Classic Rock. «Ήταν καλές εποχές».

«Εκείνη την εποχή στην Αμερική, οι άνθρωποι λάτρευαν να βάζουν χημικά (LSD) στα ποτά», συνέχισε.

«Δεν με ένοιαζε. Συνήθιζα να καταπίνω χούφτες κάθε φορά. Το τέλος ήρθε όταν επιστρέψαμε στην Αγγλία.

«Πήρα 10 χάπια και μετά πήγα μια βόλτα σε ένα χωράφι. Κατέληξα να στέκομαι εκεί μιλώντας σε αυτό το άλογο για περίπου μια ώρα. Στο τέλος το άλογο γύρισε και μου είπε να πάω να γα@@θώ. Αυτό ήταν για μένα (το τέλος)» όπως αποκάλυψε ο Όζι Όζμπορν.