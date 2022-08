Ο Neil Patrick Harris απαντά για την "d–k pic" στο Uncoupled και γιατί δυσκολεύτηκε στα γυρίσματα

Για τον Νιλ Πάτρικ Χάρις, τα γυρίσματα της σειράς «Uncoupled» του Netflix δεν ήταν εύκολη υπόθεση.

Ο 49χρονος ηθοποιός υποδύεται έναν κτηματομεσίτη στη Νέα Υόρκη, του οποίου η ζωή ανατρέπεται όταν ο σύντροφός του τον εγκαταλείπει ξαφνικά μετά από 17 χρόνια.

Ο χαρακτήρας του, Michael Lawson, αναγκάζεται στη συνέχεια να περιηγηθεί στον τρομακτικό κόσμο του online dating, όπου καλείται να εξοικειωθεί με εφαρμογές όπως το Grindr και το κόνσεπτ των «d–k pic», λέγοντας στο Page Six, πως ασχολήθηκε προσωπικά με την φωτογραφία του πέους του χαρακτήρα του Μάικλ.

«Όχι μόνο πήρα έγκριση, αλλά μου ζητήθηκε να επιλέξω το εν λόγω πέος, το οποίο είναι πιο δύσκολο απ' ό,τι νομίζετε και δεν κάνω πλάκα», είπε.

Όπως εξήγησε, η αναζήτηση της κατάλληλης «d–k pic» ήταν δύσκολη.

«Αρχίσαμε να ψάχνουμε εικόνες ανθρώπων που έχουν βγάλει φωτογραφίες με το πέος τους σε αποδυτήρια. Και έπρεπε να βρεις τη σωστή γωνία, την περίμετρο... Και νομίζω ότι βρήκαμε τον σωστό συνδυασμό. Είμαι περήφανος», πρόσθεσε.

Μιλώντας στο The Jess Cagle Show του SiriusXM, ο πρωταγωνιστής του How I Met Your Mother παραδέχθηκε ότι τα γυρίσματα της σειράς ήταν «παράξενα» και «καθαρτικά».

«Ένιωσα πολύ κοντά στο ρόλο με περίεργους τρόπους, επειδή έπρεπε να κάνω σκηνές όπου μιλούσα για τον μακροχρόνιο σύντροφο/φίλο μου που με εγκαταλείπει και αυτό δεν είναι μέρος της ιστορίας μου, αλλά θα μπορούσε να συμβεί», δήλωσε.

«Ήταν μεγάλο πλήγμα για τον Μάικλ, γιατί νόμιζε ότι όλα ήταν μια χαρά», συνέχισε, προσθέτοντας: «Το να σου τραβήξουν το χαλί κάτω από τα πόδια είναι πάντα μια πιθανότητα στις σχέσεις».

Όπως εξήγησε, έπρεπε να παίξει «μια περίεργη εκδοχή του πώς θα ήταν η ζωή» αν ο σύζυγός του, David Burtka, τον εγκατέλειπε.

«Με έναν καθαρτικό τρόπο, έζησα τα βήματα ενός γεγονότος που δεν συνέβη στη ζωή μου, αλλά είναι μια πιθανότητα με κάποιο τρόπο. Ήταν μια ευλογία, αλλά ήταν παράξενο», λέει.

Ο David Burtka αποκάλυψε πρόσφατα στο Page Six ότι ήταν «δύσκολο» να παρακολουθεί το Uncoupled.

«Δεν μπορώ να φανταστώ να με ρίχνουν σε αυτή τη λίμνη των ραντεβού πλέον. Δεν θα ήθελα να βάλω τον εαυτό μου εκεί έξω», είπε.

«Γνωρίζοντας από νεότερους φίλους μου, δεν θα ήθελα... Είμαι πολύ ικανοποιημένος, πολύ ευτυχισμένος στη σχέση μου με τον σύζυγό μου», πρόσθεσε.