Ο Μπρους Σπρίνγκστιν πούλησε τα πνευματικά δικαιώματα της μουσικής του για μισό δισεκατομμύριο $

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν πούλησε τις περισσότερες ηχογραφήσεις του και τα δικαιώματα δημοσίευσης του καλλιτεχνικού του έργου μέχρι σήμερα στη Sony με αντίτιμο 500 εκατομμύρια δολάρια.

Η συμφωνία δίνει στη Sony την ιδιοκτησία των 20 άλμπουμ του, συμπεριλαμβανομένων κλασικών επιτυχιών όπως το «Born To Run», το «The River» και το «Born In The USA».

Σημειώνεται ότι έχοντας κερδίσει 20 Grammy, η μουσική του Σπρίνγκστιν απέφερε πέρσι περίπου 15 εκατομμύρια δολάρια σε έσοδα.

Η εν λόγω συμφωνία έρχεται μετά από παρόμοιες πωλήσεις πνευματικών δικαιωμάτων της μουσικής του Μπομπ Ντίλαν αλλά και του Ντέιβιντ Μπόουι.

Συγκεκριμένα, η Warner Music αγόρασε τα δικαιώματα για τη μουσική του Μπόουι τον περασμένο Σεπτέμβριο και ο Ντίλαν πούλησε έναν κατάλογό με περισσότερα από 600 τραγούδια τον Δεκέμβριο του 2020 στην Universal Music Group για 300 εκατομμύρια δολάρια.

Οι συμφωνίες παρέχουν άμεση οικονομική ασφάλεια στους καλλιτέχνες και τις περιουσίες τους, ενώ οι εταιρείες-κάτοχοι των δικαιωμάτων ελπίζουν να επωφεληθούν δημιουργώντας νέες ροές εσόδων για τη μουσική μέσω παραχώρησης της μουσικής σε ταινίες την τηλεόραση αλλά και διασκευές.

Με πληροφορίες από BBC