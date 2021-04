Ο Άντονι Χόπκινς χορεύει με τη Σάλμα Χάγιεκ για τη νίκη του στα Όσκαρ

Ο Άντονι Χόπκινς μπορεί να μην παρέλαβε αυτοπροσώπως το δεύτερο βραβείο Όσκαρ του, αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε να γιορτάσει τη νίκη του.

Ο 83χρονος ηθοποιός διασκέδασε με την φίλη του, Σάλμα Χάγιεκ, στο σπίτι του στην Ουαλία και δημοσίευσαν ένα βίντεο να χορεύουν μαζί.

«Γιορτάζοντας με τον βασιλιά Άντονι Χόπκινς το δεύτερο Όσκαρ του για την μοναδική ερμηνεία του στο "The Father"», έγραψε η ηθοποιός, που πόσταρε το βίντεο στο Instagram.

Στο βίντεο, ο Χόπκινς χορεύει το τραγούδι «Dance Me to the End of Love» του Λέοναρτν Κοέν μόνος του πριν η 54χρονη Σάγιεκ μπει στο πλάνο, χορεύοντας μαζί του και καταλήγουν σε μια ζεστή αγκαλιά.

Ο Άντονι Χόπκινς έγινε ο μεγαλύτερος σε ηλικία εν ζωή ηθοποιός που βραβεύτηκε με Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου για την ταινία «The Father». Ωστόσο δεν παρευρέθηκε στην πρόσφατη τελετή απονομής, αλλά παρέμεινε στο σπίτι του στην Ουαλία.

Εκπρόσωπος του ηθοποιού αποκάλυψε λεπτομέρειες για το πώς ανακοίνωσε την νίκη στον Χόπκινς. «Έχω τη χαρά να επιβεβαιώσω ότι ο Τόνι κοιμόταν στην Ουαλία και πως τν πήρα τηλέφωνο στις 4 το πρωί για να τον ξυπνήσω και να του πω τα νέα ότι κέρδισε. Χάρηκε τόσο πολύ, εξεπλάγη και είναι γεμάτος ευγνωμοσύνη».