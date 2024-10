Νέο τραγούδι του Λίαμ Πέιν αναμένεται να κυκλοφορήσει την Παρασκευή

Το νέο τραγούδι του τραγουδιστή και τραγουδοποιού Sam Pounds από τη Βόρεια Καρολίνα, με τίτλο «Do No Wrong», κυκλοφορεί αυτήν την Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου, και θα περιλαμβάνει φωνητικά του Λίαμ Πέιν, που έφυγε τραγικά από τη ζωή στις 16 Οκτωβρίου σε ηλικία 31 ετών.

Ο Pounds ανακοίνωσε το νέο single μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, δημοσιεύοντας το εξώφυλλο του τραγουδιού με την απλή λεζάντα «1 Νοεμβρίου». Οι θαυμαστές του Λίαμ Πέιν εξέφρασαν άμεσα τη συγκίνησή τους και στήριξαν το νέο αυτό μουσικό εγχείρημα, γράφοντας σχόλια ευγνωμοσύνης στον Pounds για την απόφασή του να τιμήσει τη μνήμη του τραγουδιστή.

Ως φίλος του Πέιν, ο Pounds είχε δημοσιεύσει μια συναισθηματική ανάρτηση στο Instagram λίγο μετά τον θάνατο του καλλιτέχνη, αναφέροντας: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι γράφω αυτό το μήνυμα. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έφυγες έτσι. Θα σε θυμάμαι πάντα χαρούμενο, αστείο και ταλαντούχο, αδελφέ, πατέρα και φίλε. Δημιουργήσαμε όμορφη μουσική μαζί που θα ζει για πάντα».

Η είδηση του θανάτου του Πέιν κινητοποίησε και τους θαυμαστές των One Direction, οι οποίοι επανέφεραν το μουσικό τους κατάλογο στα charts. Το άλμπουμ Midnight Memories του 2013 σημείωσε αύξηση πωλήσεων κατά 517%, ανεβαίνοντας ξανά στο Top 40 του βρετανικού chart, για πρώτη φορά μετά από μια δεκαετία, ενώ τραγούδια όπως το Night Changes και το Story of My Life επανήλθαν στα charts, φτάνοντας στις θέσεις 6 και 9 αντίστοιχα.

Το Do No Wrong με τη φωνή του Λίαμ Πέιν θα κυκλοφορήσει επίσημα την 1η Νοεμβρίου, σε μία κυκλοφορία που αναμένεται να αγκαλιάσουν οι θαυμαστές, αποτίοντας φόρο τιμής στον αξέχαστο καλλιτέχνη.

Με πληροφορίες από Sky News