Μέσα στις πιο πολυτελείς σουίτες κρουαζιερόπλοιων του κόσμου -Απίστευτη χλιδή στη θάλασσα

Η παραμονή σε ένα κρουαζιερόπλοιο γίνεται απόλυτη εμπειρία, όταν διαμένεις σε μία πολυτελή σουίτα.

Τα πιο εντυπωσιακά κρουαζιερόπλοια του κόσμου διαθέτουν σουίτες που συνδυάζουν ανέσεις, διαχρονική πολυτέλεια και φυσικά την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Μπορεί οι σουίτες από κρουαζιερόπλοιο σε κρουαζιερόπλοιο να έχουν διαφορές ωστόσο, φαίνεται να μοιράζονται ένα κοινό χαρακτηριστικό: την εκπληκτική θέα.

Celebrity Cruises: Iconic σουίτες

Πλοίο: Celebrity Beyond

Τιμή: Ταξίδι από 15.340 δολάρια ανά άτομο

Δύο σουίτες στο νέο πλοίο Celebrity Beyond περιμένουν τους πρώτους επισκέπτες στα τέλη Απριλίου 2022. Πάνω από τη γέφυρα του καπετάνιου, αυτές οι σουίτες αποτελούν στολίδια διαμονής, προσφέροντας ευρύχωρους εσωτερικούς χώρους με ενιαία διαρρύθμιση και παράθυρα για απεριόριστη θέα.

Πολυτελείς ανέσεις, όπως κλινοσκεπάσματα από κασμίρι, ιδιωτικό υδρομασάζ στη βεράντα και επώνυμα προϊόντα περιποίησης, προσφέρουν στον ταξιδιώτη μια μοναδική εμπειρία.

Αλλά στο πλοίο αυτό δεν είναι μόνο η σουίτα, καθώς ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει και ένα γαστρονομικό ταξίδι, καθώς τον περιμένουν εστιατόρια, συμπεριλαμβανομένου του νέου Le Voyage του Celebrity από τον παγκοσμίου φήμης σεφ Daniel Boulud.

Royal Caribbean: Η απόλυτη οικογενειακή σουίτα

Πλοία: Wonder of the Seas, Symphony of the Seas και Spectrum of the Seas

Τιμή: Ταξίδια από 19.000 δολάρια ανά επισκέπτη

Αυτή είναι, ίσως, η πιο διασκεδαστική σουίτα. Η οικογενειακή σουίτα του Wonder of the Seas κατασκευάστηκε για όλα τα παιδιά και για όσους αισθάνονται παιδιά.

Το διώροφο ρετιρέ είναι ένα όνειρο που ζωντανεύει, γεμάτο με ζωηρά χρώματα και ανέσεις, όπως τη δική σας τσουλήθρα στη σουίτα, ένα τραπέζι χόκεϊ με αέρα και μια τηλεόραση 4K 85 ιντσών που θυμίζει κινηματογράφο.

Η σουίτα μπορεί να φιλοξενήσει έως και 10 ατόμων, αν και το ιδιωτικό υδρομασάζ στο μπαλκόνι μπορεί να χωρέσει μόνο τους μισούς.

Virgin Voyages: Σουίτες για ροκ σταρς

Πλοία: Scarlet Lady και Valiant Lady

Τιμή: Ταξίδι από 4.360 δολάρια ανά άτομο

Ολόκληρη η ατμόσφαιρα στα πλοία της Virgin Voyages έχουν μια ροκ σταρ VIP αίγλη, οπότε όταν ο Richard Branson ξεκίνησε να δημιουργεί τις κορυφαίες σουίτες του πλοίου, στόχευσε σε κάτι επικό.

Οι δύο σουίτες βρίσκονται στην κορυφή του πλοίου. Δίπλα σας θα έχετε ομάδα μελών του πληρώματος για να σας βοηθήσει σε οτιδήποτε χρειαστείτε, από το ξεπακετάρισμα της βαλίτσας σας μέχρι την ανανέωση του μπαρ, ώστε το πάρτι να μην σταματήσει ποτέ.

Στην σουίτα υπάρχει αίθουσα που μπορείτε να εμπνευστείτε γύρω από τη μουσική ή απλά να ακούσετε μερικά κλασικά κομμάτια από τη συλλογή δίσκων της σουίτας στο πικάπ.

Disney Cruise Line: Wish Tower Suite

Πλοίο: Disney Wish

Τιμή: Ταξίδι από 21.000 δολάρια για δύο ενήλικες

Η Wish Tower Suite αποτελεί μια παραμυθένια εμπειρία εν πλω. Η νέα σουίτα θα κάνει το ντεμπούτο της στο Disney Wish αυτό το καλοκαίρι και θα βρίσκεται στη μπροστινή χοάνη του πλοίου.

Σε αντίθεση με την οικογενειακή Cinderella Castle Suite στο Disney World, αυτή η μοναδική σουίτα θα μπορεί να φιλοξενήσει έως και οκτώ επισκέπτες στα δύο υπνοδωμάτια και το παιδικό δωμάτιο.

Η σουίτα είναι εμπνευσμένη από το «Moana» και θα προσφέρει ένα μαγευτικό καλωσόρισμα αλα Disney, καθώς ένα γλυπτό θα μεταφέρει τη χαρά της ταινίας και θα γεμίσει τη σουίτα με φώτα και ήχους.

Viking Cruises: Η σουίτα με την ξεχωριστή θέα

Πλοία: Viking Octantis και Viking Polaris

Τιμή: Ταξίδια από 10.995 δολάρια ανά άτομο σε δίκλινο

Ο στόλος της Viking αρχίζει να ταξιδεύει στις πιο απομακρυσμένες γωνιές της Γης και σε περίπτωση που ο ταξιδιώτης επιλέξει την σουίτα θα απολαύσει την καλύτερη θέα.

Από την βεράντα της σουίτας μπορείτε να απολαύσετε τα τοπία που εναλλάσσονται συνεχώς.

Το ιδιωτικό δείπνο μπορεί να είναι ώρα απόλαυσης με μουσική και εξαιρετικές γεύσεις, αλλά και λίστα κρασιών που επιμελείται ο ιδρυτής και πρόεδρος της εταιρείας, Τόρσταϊν Χάγκεν.

Norwegian Cruise Line

Πλοίο: Norwegian Prima

Τιμή: Ταξίδι από 21.904 δολάρια ανά άτομο

Κάνοντας το ντεμπούτο του αυτόν τον Αύγουστο του 2022, το νορβηγικό Prima αποτελεί μια μοναδική εμπειρία για τους ταξιδιώτες.

Η σουίτα του πλοίου διαθέτει ένα εκπληκτικό μπαλκόνι με τζακούζι, τραπεζαρία για τέσσερα άτομα και ξαπλώστρες.

Η σουίτα σχεδιασμένη από τον Piero Lissoni διαθέτει παράθυρα από το δάπεδο μέχρι την οροφή και στα τρία υπνοδωμάτια -το καθένα με κρεβάτι king size, αλλά και τρία μπάνια.

Oceania: Σουίτες με όλες τις ανέσεις

Πλοίο: Oceania Riviera

Τιμή: Ταξίδι από 15.599 δολάρια ανά άτομο

Κουβέρτες από κασμίρι, ανέσεις δια χειρός Bulgari και ένα μπαρ στη σουίτα εφοδιασμένο με έξι γεμάτα μπουκάλια ποτών ή κρασιού. Απολαύστε το ταξίδι σας στα καταστρώματα του Oceania Riviera και στις τρεις του σουίτες.

Αφεθείτε στη μαγεία του χώρου και απολαύστε τη θέα από τα τεράστια παράθυρα. Προετοιμαστείτε για μια περιμετρική ιδιωτική βεράντα που προσφέρει απίστευτη πανοραμική θέα και ιδιωτικότητα. Εξοπλισμένες με κομμάτια από τη συλλογή Ralph Lauren Home, οι σουίτες είναι εντυπωσιακές αλλά άνετες.

Regent Seven Seas Cruises



Πλοίο: Seven Seas Splendor

Τιμή: Ταξίδι από 54.999 δολάρια ανά άτομο

Είστε έτοιμοι για τον καλύτερο ύπνο της ζωής σας; Η σουίτα στο Seven Seas Splendor προσφέρει την πιο πολυτελή εμπειρία ύπνου που έγινε ποτέ στη θάλασσα χάρη σε ένα στρώμα Hästens αξίας 200.000 δολαρίων.

Όχι μόνο θα επιπλέετε στο νερό, αλλά θα «αιωρείστε» σε αυτό το μοναδικό στο είδος του χειροποίητο στρώμα από τη Σουηδία, κατασκευασμένο από στρώματα λιναριού, τρίχες αλογοουράς και βαμβάκι.

Αφού κοιμηθείτε και φορτίσετε μπαταρίες, κατεβείτε στο λιμάνι, που επιθυμείτε, με το προσωπικό σας αυτοκίνητο και οδηγό.

Cunard: Balmoral Suite

Πλοίο: Queen Mary 2

Τιμή: Ταξίδι από 25.000 δολάρια ανά άτομο

Οι διώροφες σουίτες του Queen Mary 2 είναι ο πιο πολυτελής τρόπος για να διασχίσετε τον Ατλαντικό. Κάθε επιθυμία καθ' όλη τη διάρκεια της διαμονής σας ικανοποιείται. Γευτείτε το αφρώδες κρασί σας και μερικά κομμάτια σοκολάτας στη βεράντα απολαμβάνοντας το ταξίδι σας.

Η μεγάλη σκάλα της Balmoral Suite είναι ιδανική για μια μεγάλη είσοδο στο δικό σας ιδιωτικό κοκτέιλ πάρτι, απολαμβάνοντας την πολυτελή ζωή στη μέση του ωκεανού.

Με πληροφορίες CNN