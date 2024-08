Κάρλο Μαγκνταλένα: Ρισκάροντας τη ζωή του για να σώσει τα υπό εξαφάνιση φυτά του πλανήτη

Στην Αυστραλία, επιβιβάστηκε σε ελικόπτερο για να αναζητήσει φυτά και περπάτησε σε νερά γεμάτα κροκόδειλους για να παρακολουθήσει μια νυμφαία να ανθίζει. Στον Μαυρίκιο, σκαρφάλωσε σε έναν γκρεμό για να συλλέξει ένα δείγμα φυτού. Τον περασμένο μήνα, αναζητώντας νυμφαίες σε παραπόταμο του γεμάτου πιράνχας ποταμού Ορινόκο στην Κολομβία, πήδηξε από σανίδα σε σανίδα μέσα στο σκοτάδι στις 4 το πρωί για να φτάσει σε μια πλωτή πλατφόρμα.

«Δεν είναι ότι είμαι τόσο τολμηρός», λέει ο Κάρλος Μαγκνταλένα, ερευνητής κηπουρικής στους Βασιλικούς Βοτανικούς Κήπους του Κιου στο Λονδίνο, στους New York Times. «Αυτές οι καταστάσεις προκύπτουν και δεν είναι τόσο ακραίες όπως του Σούπερμαν. Μερικές φορές είναι πιο κοντά στον Πίτερ Σέλερς παρά στον Ιντιάνα Τζόουνς».

Ο κύριος ρόλος του Μαγκνταλένα στους Κήπους του Κιου είναι η φροντίδα των τροπικών φυτών. Ωστόσο, είναι επίσης γνωστός ως «ο μεσσίας των φυτών», τίτλο που του αποδόθηκε από ισπανική εφημερίδα το 2010, λόγω της δουλειάς του στη διάσωση πολλών ειδών φυτών από την εξαφάνιση. Αυτό του έχει προσδώσει τεράστιο σεβασμό στον χώρο της βοτανικής και τον έχει κάνει διάσημο στον κόσμο της κηπουρικής.

Η φήμη του μεγάλωσε ακόμα περισσότερο όταν ο Ντέιβιντ Ατένμπορο, ο κορυφαίος Βρετανός δημιουργός ντοκιμαντέρ για τη φύση, επανέλαβε τον τίτλο «μεσσίας των φυτών» στην πρεμιέρα μιας από τις ταινίες του το 2012, στην οποία ο Μαγκνταλένα προέβαλε την αναπαραγωγή της μικρότερης νυμφαίας στον κόσμο.

Η προσοχή, ειδικά από έναν τόσο σεβαστό παράγοντα όπως ο Ατένμπορο, αρχικά άφησε τον Μαγκνταλένα αμήχανο. «Φανταστείτε τι συμβαίνει όταν ο Θεός σε αποκαλεί μεσσία», λέει, στέκοντας έξω από ένα από τα κομψά θερμοκήπια των Κήπων του Κιου.

Το κατάλληλο είναι ότι η προβολή του Μαγκνταλένα στο ντοκιμαντέρ τον έδειξε να δουλεύει με νυμφαίες, το φυτό που βρίσκεται πιο κοντά στην καρδιά του και το πρώτο που καλλιέργησε όταν ήταν 8 ετών, στη φάρμα των γονιών του στην περιοχή της Αστούριας στη βόρεια Ισπανία.

Η μικροσκοπική νυμφαία, γνωστή ως Nymphaea thermarum, με άνθος περίπου στο μέγεθος ενός νυχιού, είναι ένα από τα πιο πολύτιμα φυτά των Κήπων του Κιου. Το 2014, εκλάπη από τους κήπους και, παρά τις έρευνες, ο δράστης δεν βρέθηκε ποτέ. Ο Μαγκνταλένα, που φρόντιζε το μικρό φυτό, έκανε τον γύρο των μέσων ενημέρωσης, εξηγώντας τη σπανιότητα του φυτού, το οποίο είναι ενδημικό της Ρουάντα.

Από τότε, έχει αγκαλιάσει τον ρόλο του ως «μεγάφωνο» του αθόρυβου βασιλείου των φυτών, με την ίδια ζωτικότητα και χρώμα όπως τα τροπικά λουλούδια που καλλιεργεί. «Τα φυτά δεν μιλούν, δεν κλαίνε, δεν αιμορραγούν», λέει. «Οπότε αποφάσισα να μιλήσω για αυτά».

Ο νεότερος από πέντε αδέρφια, ο Μαγκνταλένα δεν ήταν ενθουσιώδης μαθητής, αλλά είχε διαβάσει την εγκυκλοπαίδεια κηπουρικής των γονιών του 12 φορές μέχρι τα 8 του χρόνια. «Προτιμούσα να ζω με τα μυρμήγκια», λέει για την παιδική του ηλικία.

Η μητέρα του καλλιεργούσε λουλούδια και ο πατέρας του είχε χόμπι τη γεωργία. Η φύση έγινε το κεντρικό στοιχείο της κοσμοθεωρίας του. Ο παππούς του τον έπαιρνε μαζί του σε έναν γάιδαρο, δείχνοντάς του τα ονόματα των φυτών και των ζώων, μια συνήθεια που κληρονόμησε. «Δεν έχω ξεπεράσει το στάδιο που τα παιδιά δείχνουν τη φύση», λέει.

Όπως η μητέρα του που σταματούσε το αυτοκίνητο στη μέση του δρόμου για να δει ένα φυτό, ο Μαγκνταλένα κάνει το ίδιο, προκαλώντας μερικές φορές την ανυπομονησία των συναδέλφων του στους Κήπους του Κιου.

«Είναι αξιοθέατο να τον βλέπεις να πηδά σε ένα ρέμα ή μια χαράδρα για να ψάχνει φυτά, με το νερό να φτάνει μέχρι τον λαιμό του, ευτυχισμένος για ώρες», λέει ο Κρίστιαν Ζίγκλερ, φωτορεπόρτερ που έχει συνεργαστεί με τον Μαγκνταλένα σε μερικές από τις αποστολές του για την αναζήτηση απειλούμενων φυτών.

Φωτ.: Andrea DiCenzo for The New York Times