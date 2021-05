Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ έχει ακόμη τα Manolo Blahnik που «έφαγε» ο σκύλος του Έινταν

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ μοιράστηκε ένα ενθύμιο από το Sex & the City, λίγο πριν το πολυαναμενόμενο reboot «And just like that...», και οι φανς της σειράς ενθουσιάστηκαν.

Η 56χρονη ηθοποιός, που θα υποδυθεί ξανά τον ρόλο της Κάρι Μπράντσο στη νέα σειρά του HBO Max, δημοσίευσε στο Instagram δυο φωτογραφίες από τα χαρακτηριστικά πέδιλα Manolo Blahnik με την μπλε σόλα, που είχε φορέσει στο επεισόδιο «The Good Fight» της τέταρτης σεζόν του Sex & the City.

Στο επεισόδιο, ο Πιτ, σκύλος του τότε συντρόφου της Κάρι, Έινταν, είχε καταστρέψει το συγκεκριμένο ζευγάρι ενώ οι δυο τους προσπαθούσαν να συγκατοικήσουν, μετά την επανασύνδεσή τους. Ωστόσο η Κάρι ένιωθε ότι πνίγεται και καταπιέζεται με την συγκατοίκηση, καταλήγοντας τελικά να βγει εκτός ελέγχου όταν βρήκε τον Πιτ να μασάει τα αγαπημένα της Manolo.

Βλέποντας έκπληκτη πόσο γρήγορα οι φανς αναγνώρισαν τα παπούτσια, η ηθοποιός σχολίασε: «Δεν μπορώ να ξεπεράσω πόσα πολλά γνωρίζετε όλοι και θυμάστε. Είναι καταπληκτικό, με συγκινείτε βαθιά. Είστε τόσο καλοί! ΥΓ. Ήταν στο αρχείο όλα αυτά τα χρόνια».

Αρκετοί χρήστες βρήκαν την ευκαιρία να κάνουν και λίγη επίδειξη γνώσεων στα σχόλια, με κάποιον να θυμάται μέχρι και τι ακριβώς είπε η Κάρι όταν ανακάλυψε τον Πιτ. «Ο, Πιτ...μην τολμήσεις καν να μου το δείξεις!», έγραψε. «Αυτός ο σκύλος μού χρωστάει 425 δολάρια!», πρόσθεσε κάποιος άλλος, παραθέτοντας άλλη γνωστή ατάκα της από το επεισόδιο.

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο αν ο Τζον Κορμπέτ θα επιστρέψει στον ρόλο του Έινταν. Με την Σάρα Τζέσικα Πάρκερ είχαν προβεί σε κάποια αινιγματικά σχόλια αναφορικά με το κάστινγκ τον περασμένο Απρίλιο, αλλά έκτοτε δεν έχει επιβεβαιωθεί τίποτα επισήμως.

Την ίδια στιγμή, η Κριστίν Ντέιβις (Σάρλοτ Γιορκ) και η Σίνθια Νίξον (Μιράντα Χομπς) είναι σίγουρο ότι θα επιστρέψουν, αλλά όχι και η Κιμ Κατράλ, που υποδυόταν τη Σαμάνθα Τζόουνς.

Τον Ιανουάριο, το HBO Max ανακοίνωσε το reboot της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς, που προβαλόταν από το 1998 μέχρι το 2004 στο HBO και συνεχίστηκε με δυο κινηματογραφικές ταινίες.