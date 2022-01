Η μεσογειακή διατροφή στην κορυφή της λίστας για το 2022

Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, η μεσογειακή διατροφή είναι στην κορυφή της λίστας με τις καλύτερες διατροφές, σύμφωνα με τη λίστα του U.S. News & World Report.⁠

Δεύτερη στη σειρά ακολουθεί η δίαιτα DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension), ένα πλάνο διατροφής βασισμένο έξυπνα στη μεσογειακή διατροφή, το οποίο δημιουργήθηκε για τη μείωση της αρτηριακής πίεσης χωρίς φάρμακα.

Δίνει έμφαση στην μείωση της πρόσληψης αλατιού, είναι ευέλικτη και έχει κερδίσει φανατικούς οπαδούς.

«Όλες οι δίαιτες που έχουν καλή απόδοση είναι ασφαλείς, λογικές και υποστηρίζονται από έγκυρες επιστημονικές έρευνες.

»Οι νικήτριες παρέχουν επίσης επαρκείς θερμίδες με έμφαση στα λαχανικά, τα φρούτα και τα δημητριακά ολικής άλεσης, μια μέτρια ποσότητα άπαχης πρωτεΐνης, γαλακτοκομικά και περιστασιακές λιχουδιές» σχολιάζει η Gretel Schueller, διευθύνουσα συντάκτρια υγείας για το US News & World Report.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Flexiterian, ένα πάντρεμα των λέξεων ευέλικτος και χορτοφαγικός. Ο όρος επινοήθηκε πριν από μια δεκαετία και πλέον, από την διαιτολόγο Dawn Jackson Blatner στο βιβλίο της του 2009 «The Flexitarian Diet: The Mostly Vegetarian Way to Lose Weight, Be Healthier, Prevent Disease and Add Years to Your Life».

Η διατροφή αυτή ουσιαστικά επισημαίνει ότι δεν χρειάζεται κάποιος να αφαιρέσει εντελώς το κρέας για να αποκομίσει τα οφέλη για την υγεία του, που συνδέονται με τη χορτοφαγία. Μπορεί δηλαδή κάποιος να είναι χορτοφάγος τις περισσότερες φορές, αλλά να απολαμβάνει ένα μπιφτέκι ή μια μπριζόλα όποτε το επιθυμεί.

Οι διατροφές MIND και της Mayo Clinic συμπληρώνουν την κορυφαία 5άδα. Η πρώτη είναι ένας συνδυασμός των DASH και μεσογειακής διατροφής, που «μηδενίζει» τις τροφές οι οποίες βελτιώνουν ειδικά την υγεία του εγκεφάλου.

Η δεύτερη, ακολουθεί μία διατροφική πυραμίδα, που αντικαθιστά στην ουσία τις κακές με τις καλές διατροφικές συνήθειες. Η απώλεια βάρους και ένας πιο υγιεινός τρόπος ζωής συμβαδίζουν στη συγκεκριμένη διατροφή.

Η μεσογειακή διατροφή τέλος, εκτός από την κορυφαία θέση στη λίστα με τις καλύτερες διατροφές, διακρίθηκε επίσης στις ακόλουθες κατηγορίες: πιο εύκολη διατροφή να ακολουθήσει κάποιος, καλύτερη δίαιτα για υγιεινή διατροφή, καλύτερη διατροφή για τον διαβήτη και καλύτερη φυτικές δίαιτες.

Με πληροφορίες του USNEWS