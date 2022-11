Η JLo ανακοίνωσε το νέο της άλμπουμ- Το πρώτο teaser του «This Is Me... Now»

Η JLo στην 20η επέτειο από την κυκλοφορία του «This Is Me... Then» του 2002, ανακοίνωσε ότι κυκλοφορεί ένα νέο άλμπουμ με τίτλο «This Is Me... Now».

Στο teaser, η Τζένιφερ Λόπεζ χρησιμοποιεί το εξώφυλλο του παλιού της άλμπουμ για να μεταμορφωθεί ψηφιακά μέσα από την πάροδο των χρόνων στο σήμερα.

Το νέο της άλμπουμ κυκλοφορεί το 2023.

Το «This Is Me... Now» είναι το πρώτο άλμπουμ που γράφει και αναλαμβάνει την παραγωγή η ίδια, δύο δεκαετίες μετά το τρίτο της άλμπουμ «This Is Me...Then».

Αν και κυκλοφόρησε σινγκλ από το μνημειωδώς επιτυχημένο soundtrack για το Marry Me νωρίτερα μέσα στη χρονιά, το τελευταίο της άλμπουμ κυκλοφόρησε το 2014, το «A.K.A».

Η Λόπεζ είχε μιλήσει στη Vogue για το τι μπορούν να περιμένουν οι θαυμαστές της από το τελευταίο της εγχείρημα.

«Αυτό το άλμπουμ είναι το πιο ειλικρινές πράγμα που έχω κάνει, το αποκορύφωμα του ποια είμαι ως άνθρωπος και ως καλλιτέχνης», είχε πει.

«Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι ξέρουν πράγματα για το τι μου συνέβη αλλά πραγματικά δεν έχουν ιδέα, και πολλές φορές είναι τόσο λάθος. Υπάρχει ένα μέρος του εαυτού μου, που έκρυβε μια πλευρά μου από όλους». είχε πει.

Το νέο άλμπουμ υπόσχεται να καταγράψει «το συναισθηματικό, πνευματικό και ψυχολογικό ταξίδι που έχει κάνει τις δύο τελευταίες δεκαετίες».

Τα κομμάτια που θα υπάρχουν στο νέο άλμπουμ είναι εμπνευσμένα από εμπειρίες ζωής που η JLo ελπίζει ότι θα έχουν απήχηση στο παγκόσμιο κοινό της.

Με πληροφορίες του ETOnline