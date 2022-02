Έκανε come out 6 χρόνια μετά τον γάμο της και παραμένουν παντρεμένοι: «Είναι η αδελφή ψυχή μου» Πριν δυο χρόνια έκανε come out ως λεσβία και πλέον με τον σύζυγό της βγαίνουν μαζί για να γνωρίσουν γυναίκες

The LiFO team Έκανε come out 6 χρόνια μετά τον γάμο της και παραμένουν παντρεμένοι: «Είναι η αδελφή ψυχή μου»