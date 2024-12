10 θεωρίες συνωμοσίας του RFK Jr. για την υγεία

Η τοποθέτηση του αντιεμβολιαστή Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ ως επικεφαλής του υπουργείου Υγείας των ΗΠΑ έχει θορυβήσει τους ειδικούς, οι οποίοι επισημαίνουν ότι ο Κένεντι εδώ και χρόνια διακινεί θεωρίες συνωμοσίας, πράγμα που τον καθιστά ακατάλληλο για την ηγεσία του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών.

Εάν η Γερουσία επικυρώσει την επιλογή του εκλεγμένου Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη θέση του υπουργού Υγείας, ο Κένεντι θα επιφορτιστεί με ένα τεράστιο χαρτοφυλάκιο που θα εποπτεύει την ασφάλιση των Αμερικανών, τα φάρμακα, τις ιατρικές προμήθειες και τα τρόφιμα. Όπως δήλωσε ο Πίτερ Χοτέζ, συνδιευθυντής του Κέντρου Ανάπτυξης Εμβολίων του Νοσοκομείου Παίδων του Τέξας και κοσμήτορας της Εθνικής Σχολής Τροπικής Ιατρικής στο Κολέγιο Ιατρικής Μπέιλορ: «Είναι ένας από τους σημαντικότερους ακτιβιστές κατά των εμβολίων στις Ηνωμένες Πολιτείες και παγκοσμίως, και ασχολείται με αυτό εδώ και 20 χρόνια».

Οι αντιεμβολιαστικές πεποιθήσεις του Κένεντι αλλά και το δικό του έργο που έχει να κάνει με τα εμβόλια ώθησαν τον Πίτερ Χοτέζ να γράψει ένα βιβλίο για την αυτιστική κόρη του με τίτλο «Τα εμβόλια δεν προκάλεσαν τον αυτισμό της Ρέιτσελ» και, όπως πρόσθεσε, έχει μιλήσει αρκετές φορές μαζί του στο παρελθόν για τις απόψεις του σχετικά με τα εμβόλια.

Όταν ζητήθηκε από την εκπρόσωπο του Κένεντι να κάνει δηλώσεις στην «Washington Post» σχετικά με το ιστορικό των ψευδών ισχυρισμών του για την υγεία, εκείνη είπε ότι δεν είναι «αντιεμβολιαστής» και παρέπεμψε στη δήλωση του Κένεντι στο X, όπου ευχαριστούσε τον Τραμπ που τον επέλεξε και υποσχόταν να «κάνει την Αμερική ξανά υγιή». Όπως έγραψε: «Θα παρέχω στους Αμερικανούς διαφάνεια και πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα, ώστε να μπορούν να κάνουν ενημερωμένες επιλογές για τον εαυτό τους και τις οικογένειές τους».

Ακολουθούν 10 ψευδείς ισχυρισμοί για την υγεία που έχει διατυπώσει δημοσίως ο Κένεντι όλα αυτά τα χρόνια

1.

Έχει συνδέσει ψευδώς τα εμβόλια με τον αυτισμό

Ίδρυσε μια ομάδα κατά των εμβολίων και έχει επανειλημμένα συνδέσει το πρόγραμμα παιδικών εμβολιασμών με τον αυτισμό − ισχυρισμός που έχει καταρριφθεί από τους επιστήμονες. Ο Κένεντι έχει ψευδώς κατηγορήσει για τον αυτισμό το thimerosal, μια ένωση που χρησιμοποιείται με ασφάλεια ως συντηρητικό στα εμβόλια, και έχει αποδοκιμάσει τον αριθμό των εμβολίων που υπάρχουν στο εθνικό πρόγραμμα παιδικού εμβολιασμού των ΗΠΑ.

Το περασμένο καλοκαίρι δήλωσε σε συνέντευξή του στο Fox News «Πιστεύω ότι ο αυτισμός προέρχεται από τα εμβόλια», ενώ το 2015 στην Καλιφόρνια, στην προβολή μιας ταινίας κατά των εμβολιασμών, παρομοίασε τον εμβολιασμό με το Ολοκαύτωμα: «Κάνουν το εμβόλιο, εκείνο το βράδυ έχουν πυρετό 39, πέφτουν για ύπνο και τρεις μήνες αργότερα ο εγκέφαλός τους έχει εξαφανιστεί. Αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας είναι ένα Ολοκαύτωμα».

Επειδή τα συμπτώματα του αυτισμού μπορεί να εμφανιστούν περίπου την ίδια εποχή που τα παιδιά κάνουν το εμβόλιο MMR (ιλαρά, παρωτίτιδα, ερυθρά), ορισμένοι γονείς συνδέουν λανθασμένα τα δύο γεγονότα. Οι ειδικοί σε θέματα ασφάλειας των εμβολίων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) και της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής, συμφωνούν ότι το εμβόλιο MMR δεν ευθύνεται για την πρόσφατη αύξηση στον αριθμό παιδιών με αυτισμό.

Μια έκθεση του Ινστιτούτου Ιατρικής από το 2004 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει σχέση μεταξύ αυτισμού και εμβολιασμού. Δεκάδες μελέτες που έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα, επιστημονικά περιοδικά μετά από κριτική έρευνα έχουν επίσης καταρρίψει τον ισχυρισμό ότι το εμβόλιο MMR προκαλεί αυτισμό. Ο Χοτέζ και πολλοί άλλοι ειδικοί σε θέματα δημόσιας υγείας λένε πως ανησυχούν ότι ο Κένεντι, ως υπουργός Υγείας, θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά στην ήδη μειωμένη εμπιστοσύνη στα εμβόλια. Ο Χοτέζ επεσήμανε τον πενταπλασιασμό των κρουσμάτων κοκίτη κατά το περασμένο έτος, τα 16 κρούσματα ιλαράς που ανέφερε το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων μέχρι στιγμής φέτος, σε σύγκριση με 4 το 2023, και την ανίχνευση πολιομυελίτιδας στη Νέα Υόρκη το 2022.

2.

Αποκάλεσε το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού «το πιο θανατηφόρο εμβόλιο που έγινε ποτέ»

Σε ακρόαση της πολιτειακής Βουλής το 2021 σχετικά με την πρόταση του Τμήματος Υγείας της Πολιτείας της Λουιζιάνα να καταστεί υποχρεωτικός ο εμβολιασμός των μαθητών κατά του κορωνοϊού, ο Κένεντι διακήρυξε ότι το εμβόλιο είναι το «πιο θανατηφόρο εμβόλιο που έγινε ποτέ». Οι αξιωματούχοι υγείας λένε ότι τα εμβόλια κατά του κορωνοϊού είναι ασφαλή και αποτελεσματικά, και ότι έχουν σώσει εκατομμύρια ζωές.

Εκείνη την εποχή, ο υπεύθυνος Υγείας της Πολιτείας της Λουιζιάνα, Τζόζεφ Κάντερ, καταδίκασε τα σχόλια του Κένεντι ως «σκόπιμη διάδοση παραπληροφόρησης για την υγεία».

3.

Προωθεί την κατανάλωση νωπού γάλακτος, τα βλαστοκύτταρα και άλλες αμφιλεγόμενες ή διαψευσμένες ιατρικές θεραπείες

Υπάρχει λόγος που το γάλα παστεριώνεται. Το νωπό γάλα δεν είναι ασφαλές για κατανάλωση και ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) και το CDC έχουν συστήσει με τον πιο εμφατικό τρόπο να μην καταναλώνεται, επειδή μπορεί να περιέχει επικίνδυνα βακτήρια, όπως η σαλμονέλα, το E.coli και η λιστέρια. Μπορεί επίσης να περιέχει ιούς, συμπεριλαμβανομένου του ιού της γρίπης των πτηνών H5N1 που προκαλεί επιδημία σε γαλακτοπαραγωγά βοοειδή, ενώ τουλάχιστον 46 άτομα έχουν αρρωστήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το μη παστεριωμένο γάλα από μολυσμένες αγελάδες μπορεί να περιέχει υψηλά επίπεδα μολυσματικού ιού H5N1.

Τα βλαστοκύτταρα, τα οποία είναι πολλά υποσχόμενα ως πιθανή θεραπεία για διάφορες ασθένειες, έχουν επίσης δημιουργήσει μια μικρή βιομηχανία κλινικών που εμπορεύονται ατεκμηρίωτες θεραπείες − μερικές από τις οποίες έχουν τυφλώσει ασθενείς.

Ο Paul Knoepfler, καθηγητής Κυτταρικής Βιολογίας και Ανατομίας του Ανθρώπου στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Ντέιβις, ο οποίος παρακολουθεί τις αμφισβητήσιμες θεραπείες βλαστοκυττάρων, δήλωσε στην «Washington Post» πως ανησυχεί ότι ο Κένεντι θα μπορούσε να γίνει σύμμαχος των κλινικών βλαστοκυττάρων που έχουν ξεπηδήσει σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, ασκώντας ενδεχομένως πίεση στον FDA να αποσύρει τα μέτρα επιβολής και να επιτρέψει θεραπείες που δεν είναι έτοιμες για κλινική δοκιμή.

4.

Υποστηρίζει ότι οι κυβερνητικοί υπάλληλοι έχουν συμφέρον να «δηλητηριάσουν μαζικά» τον αμερικανικό λαό

Σύμφωνα με δήλωσή του στο Fox News τον Αύγουστο, «το υπουργείο Γεωργίας και ο FDA έχουν αιχμαλωτιστεί από τις βιομηχανίες που υποτίθεται ότι ρυθμίζουν και όλοι τους έχουν συμφέρον από τις επιδοτήσεις και τη μαζική δηλητηρίαση του αμερικανικού λαού».

Ο Κένεντι έχει επανειλημμένα μιλήσει για την επιθυμία του να εξαλείψει τα συμφέροντα της βιομηχανίας από την κυβέρνηση, αλλά οι ειδικοί της δημόσιας υγείας λένε ότι αποτελεί συκοφαντία να υπονοείται ότι οι κυβερνητικοί υπάλληλοι βλάπτουν σκόπιμα τους Αμερικανούς.

Ο Χοτέζ είπε: «Αυτή είναι απλώς μια εμπρηστική δήλωση που δεν έχει καμία βάση στην πραγματικότητα. Έχω συνεργαστεί με τους επιστήμονες στις [υγειονομικές] υπηρεσίες, στο υπουργείο Γεωργίας και τον FDA, στο Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας, και είναι οι πιο αφοσιωμένοι δημόσιοι υπάλληλοι που έχει δει ποτέ το έθνος».

5.

Έχει συνδέσει ψευδώς τα αντικαταθλιπτικά με τις ένοπλες επιθέσεις

Ο Κένεντι έχει υποστηρίξει ότι οι ένοπλες επιθέσεις που διαπράττονται από νέους οφείλονται στα αντικαταθλιπτικά και τα βιντεοπαιχνίδια. Οι ομοσπονδιακοί επιστήμονες πρέπει να μελετήσουν τις επιθέσεις για να «δουν αν υπάρχει σύνδεση με κάποια από τα SSRI [αντικαταθλιπτικά] και τα ψυχιατρικά φάρμακα που παίρνουν οι άνθρωποι, κι αν υπάρχει σύνδεση με τα βιντεοπαιχνίδια», όπως δήλωσε στο τουρκικό κρατικό κανάλι TRT World τον Ιανουάριο.

Την υπόνοια ότι τα αντικαταθλιπτικά συνδέονται με τις ένοπλες επιθέσεις έχουν προωθήσει με δηλώσεις τους προσωπικότητες της δεξιάς όπως η Marjorie Taylor Greene και ο Tucker Carlson. Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι δεν υπάρχει καμία αξιόπιστη έρευνα που να συνδέει τα αντικαταθλιπτικά με ένοπλες επιθέσεις. Μελέτες δείχνουν ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό όσων προέβησαν σε μαζικές εκτελέσεις έπαιρνε φάρμακα ή έπασχε από σοβαρή ψυχική ασθένεια όταν διέπραξε τα εγκλήματα.

6.

Ισχυρίζεται ότι το AIDS μπορεί να μην προκαλείται από τον HIV

Ο Κένεντι έχει επανειλημμένα −και λανθασμένα− δηλώσει ότι ο ιός της ανοσοανεπάρκειας δεν είναι η αιτία του συνδρόμου επίκτητης ανοσοανεπάρκειας. Η ανακάλυψη της σχέσης μεταξύ του HIV και του AIDS απέσπασε βραβείο Νόμπελ το 2008 και αποτελεί αποδεκτό επιστημονικό δεδομένο.

Ο Κένεντι δήλωσε σε συνέντευξή του το περασμένο καλοκαίρι στο «New York Magazine»: «Έκαναν ψεύτικες, ανέντιμες μελέτες για να αναπτύξουν μια θεραπεία που σκότωνε ανθρώπους, χωρίς να είναι σε θέση να κατανοήσουν πραγματικά τι είναι ο HIV, διογκώνοντας συνεχώς τον φόβο γι' αυτόν, χωρίς πραγματικά να καταλάβουν αν προκαλεί το AIDS».

Στο βιβλίο του «The real Anthony Fauci: Bill Gates, Big Pharma, and the Global War on Democracy and Public Health», ο Κένεντι έγραψε ότι δεν παίρνει «καμία θέση» για το αν ο HIV προκαλεί το AIDS και στη συνέχεια αφιέρωσε αμέτρητες σελίδες στην αμφισβήτηση της επιστήμης.

O Κένεντι διακήρυξε ότι το εμβόλιο είναι το «πιο θανατηφόρο εμβόλιο που έγινε ποτέ». Φωτ. Getty Images/ Ideal Image

7.

Υποστηρίζει ψευδώς ότι η ταυτότητα φύλου των παιδιών μπορεί να επηρεαστεί από το νερό

Ο Kένεντι έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι τα χημικά στο νερό αλλάζουν τη σεξουαλικότητα και την ταυτότητα φύλου των παιδιών. Το 2022, σύμφωνα με το CNN, δήλωσε σε podcast του: «Θέλω απλώς να διερευνήσω μια ερώτηση σχετικά με αυτούς, ξέρετε, τους άλλους ενδοκρινικούς διαταράκτες, επειδή τα παιδιά μας τώρα, ξέρετε, βλέπουμε αυτές τις επιπτώσεις που οι άνθρωποι υποψιάζονται ότι είναι πολύ διαφορετικές από ό,τι σε παλαιότερες εποχές σχετικά με τη σεξουαλική ταυτοποίηση των παιδιών και τη σεξουαλική σύγχυση, τη σύγχυση φύλου».

Οι ειδικοί λένε ότι δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που να υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς του Κένεντι, οι οποίοι έχουν επίσης διαδοθεί από τον συνωμοσιολόγο Άλεξ Τζόουνς.

Ο Ντέιβιντ Γκόρσκι, καθηγητής Χειρουργικής και Ογκολογίας στο Wayne State University και διευθυντής του «Science-Based Medicine», το οποίο καταρρίπτει την παραπληροφόρηση στην ιατρική, δήλωσε: «Αυτό απλά σχετίζεται με τον φόβο ότι οι ορμόνες θα κάνουν τα παιδιά μας γκέι ή τρανς. Πρόκειται για μια πολύ παλιά θεωρία συνωμοσίας. Δεν έχει καμία βάση».

8.

Προώθησε λανθασμένα την ιβερμεκτίνη και την υδροξυχλωροκίνη ως αποτελεσματικές θεραπείες κατά του Covid

Ο Kένεντι ισχυρίστηκε ψευδώς σε συνέντευξή του τον Ιούλιο του περασμένου έτους στο Fox News ότι εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν αναπτύξει την ιβερμεκτίνη και την υδροξυχλωροκίνη θα είχαν πεθάνει λιγότεροι άνθρωποι από Covid-19. Πολλαπλές μελέτες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι τα αντιπαρασιτικά και αντιελονοσιακά φάρμακα είναι αναποτελεσματικά κατά του Covid-19, παρά την προώθηση του φαρμάκου από τα δεξιά μέσα ενημέρωσης.

Όπως είπε στον Watters, τον παρουσιαστή του Fox: «Καταγράψαμε τον υψηλότερο αριθμό θανάτων στον κόσμο. Αποτελούμε μόνο το 4,2% του παγκόσμιου πληθυσμού, αλλά είχαμε το 16% των θανάτων από Covid σε αυτήν τη χώρα, και αυτό είναι... αυτό οφείλεται σε κακή πολιτική. Υπάρχουν... χώρες που έκαναν το αντίθετο από αυτό που κάναμε εμείς −που παρείχαν ιβερμεκτίνη, υδροξυχλωροκίνη, άλλες πρώιμες θεραπείες στον πληθυσμό τους− και είχαν το 1/200 του δικού μας ποσοστού θανάτων».

Ο FDA έχει εγκρίνει την ιβερμεκτίνη για τη θεραπεία ορισμένων παρασιτικών λοιμώξεων, των ψειρών της κεφαλής και δερματικών παθήσεων όπως η ροδόχρους ακμή, αλλά όχι για τον κορωνοϊό.

Την άνοιξη του 2020, ο FDA ενέκρινε την επείγουσα χρήση της υδροξυχλωροκίνης, ενός αντιελονοσιακού φαρμάκου, για τη θεραπεία του κορωνοϊού. Αλλά λιγότερο από τρεις μήνες αργότερα απέσυρε την έγκριση επειδή τα φάρμακα «ήταν απίθανο να είναι αποτελεσματικά».

Ο FDA έχει εγκρίνει την ιβερμεκτίνη για τη θεραπεία ορισμένων παρασιτικών λοιμώξεων, των ψειρών της κεφαλής και δερματικών παθήσεων όπως η ροδόχρους ακμή, αλλά όχι για τον κορωνοϊό. Φωτ. Getty Images/ Ideal Image

9.

Υποστήριξε ότι ο Covid-19 ήταν «εθνοτικά στοχευμένος» για να μην προσβάλει τους Εβραίους Ασκενάζι και τους Κινέζους

Σε βίντεο που κατέγραψε η «New York Post» τον περασμένο Ιούλιο, δήλωνε: «Covid-19. Υπάρχει το επιχείρημα ότι είναι εθνοτικά στοχευμένος. Ο Covid-19 επιτίθεται δυσανάλογα σε ορισμένες φυλές. Είναι στοχευμένος να επιτίθεται στους Καυκάσιους και τους μαύρους. Οι άνθρωποι που έχουν μεγαλύτερη ανοσία είναι οι Εβραίοι Ασκενάζι και οι Κινέζοι».

Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έχουν καμία επιστημονική βάση. Επιστήμονες και πολιτικοί έχουν καταγγείλει τα σχόλια του Κένεντι ως ρατσιστικά και αντισημιτικά.

10.

Ισχυρίζεται ότι το ασύρματο δίκτυο υψηλής ταχύτητας 5G χρησιμοποιείται για τον «έλεγχο της συμπεριφοράς μας»

Ο Κένεντι έχει ισχυριστεί ότι η υπηρεσία ασύρματου δικτύου υψηλής ταχύτητας 5G χρησιμοποιείται για να «συλλέγει τα δεδομένα μας και να ελέγχει τη συμπεριφορά μας». Οι ισχυρισμοί του απηχούν μακροχρόνιες θεωρίες συνωμοσίας ότι η τεχνολογία 5G έχει βλαβερές συνέπειες στην υγεία.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι κυβερνήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών εξέδωσαν διαβεβαιώσεις ότι η τεχνολογία «δεν έτρεφε» τον κορωνοϊό. Οι ειδικοί διέψευσαν τους φόβους για βλαβερές επιπτώσεις στην υγεία, επισημαίνοντας ότι η τεχνολογία δεν διαφέρει από εκείνη των υπαρχόντων δικτύων.

Με στοιχεία από The Washington Post.