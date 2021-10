NASA: Το διαστημικό σκάφος «Lucy» ετοιμάζεται να επισκεφτεί 8 αστεροειδείς

Η NASA πρόκειται να εκτοξεύσει μια σειρά διαστημικών σκαφών για να επισκεφθεί μερικούς από τους πιο δελεαστικούς αστεροειδείς του ηλιακού συστήματος.

Το ρομποτικό σκάφος Lucy θα ξεκινήσει πρώτο αυτό το Σαββατοκύριακο σε μια 12χρονη πορεία προς τις συστάδες αστεροειδών κοντά στον Δία. Πρόκειται για ανεξερεύνητες χρονικές κάψουλες, που αιωρούνται από την αυγή του ηλιακού συστήματος, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το Associated Press.

Η NASA προγραμματίζει την απογείωση για τις πρωινές ώρες του Σαββάτου.

Μόλις ένα μήνα αργότερα, ένα σκάφος με το όνομα Dart θα κυνηγήσει έναν διπλό αστεροειδή. Ένα τεστ που θα μπορούσε κάποτε να σώσει τη Γη από έναν μετεωρίτη.

Το επόμενο καλοκαίρι, ένα διαστημόπλοιο θα εκτοξευτεί με προορισμό έναν σπάνιο μεταλλικό κόσμο, σε έναν αστεροειδή από νικέλιο και σίδηρο που μπορεί να είναι ο εκτεθειμένος πυρήνας ενός παλιού πλανήτη.

Ένα ζευγάρι μικρότερων σκαφών θα φτάσει σε ένα άλλο σετ διπλών αστεροειδών.

Και το 2023, μια διαστημική κάψουλα θα πέσει με αλεξίπτωτο στην έρημο της Γιούτα με τα πρώτα δείγματα αστεροειδών, που συλλέχθηκαν πέρυσι από το ρομπότ ανασκαφής Osiris-Rex.

Τα δείγματα προέρχονται από το Bennu, έναν αστεροειδή, που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη Γη σε δύο αιώνες από τώρα.

«Ο καθένας από αυτούς τους αστεροειδείς που επισκεπτόμαστε λέει την ιστορία μας, την ιστορία του ηλιακού συστήματος», δήλωσε ο επικεφαλής των επιστημονικών αποστολών της NASA, Thomas Zurbuchen.

Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο για να καταλάβουμε πώς σχηματίστηκε το ηλιακό μας σύστημα πριν από 4,6 δισεκατομμύρια χρόνια, δήλωσε ο βασικός επικεφαλής της Lucy, Hal Levison του Southwest Research Institute στο Boulder του Κολοράντο. «Είναι τα απολιθώματα του σχηματισμού των πλανητών».

Η Κίνα και η Ρωσία συνεργάζονται για μια αποστολή αστεροειδών μέσα στη δεκαετία ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σχεδιάζουν επίσης μία στάση στους αστεροειδείς τα επόμενα χρόνια.

Το διαστημικό σκάφος Dart που πρόκειται να εκτοξευτεί στις 24 Νοεμβρίου υπόσχεται να είναι μια δραματική άσκηση στην πλανητική άμυνα.

Η πολύ μεγαλύτερη αποστολή της Lucy, αξίας 981 εκατομμυρίων δολαρίων, στη λεγόμενη «Τρωική συνοδεία» του Δία, στοχεύει σε οκτώ αστεροειδείς.

Η Lucy στοχεύει να σαρώσει πρώτα το παρελθόν των επτά από τους αμέτρητους αστεροειδείς που προηγούνται και ακολουθούν τον Δία στην πορεία του γιγάντιου πλανήτη γύρω από τον ήλιο, πριν καταλήξει στον τελευταίο.

Χιλιάδες από αυτούς τους σκούρους κοκκινωπούς ή γκρίζους αστεροειδείς έχουν εντοπιστεί, με πολλές χιλιάδες ακόμα πιθανότατα να κρύβονται.

Αυτοί πιστεύεται ότι είναι τα κοσμικά υπολείμματα από τον σχηματισμό των εξωτερικών πλανητών.

«Αυτό είναι που κάνει τους Τρωϊκούς αστεροειδείς ξεχωριστούς. Εάν οι εικασίες μας είναι σωστές, σχηματίστηκαν σε όλο το εξωτερικό ηλιακό σύστημα και βρίσκονται τώρα σε μια τοποθεσία όπου μπορούμε να πάμε και να τους μελετήσουμε», είπε ο Levison.

Η Lucy σκοπεύει να περάσει σε απόσταση 965 χιλιομέτρων από κάθε στοχευμένο αστεροειδή.

Σε αντίθεση με τόσες πολλές αποστολές της NASA, συμπεριλαμβανομένου του επερχόμενου Dart, συντομογραφία του Double Asteroid Redirection Test, το όνομα Lucy δεν είναι ακρωνύμιο.

Το σκάφος πήρε το όνομά του από τα απολιθωμένα υπολείμματα ενός πρώιμου ανθρώπινου προγόνου που ανακαλύφθηκαν στην Αιθιοπία το 1974.

Ήταν μία γυναίκα ηλικίας 3,2 εκατομμυρίων ετών, η οποία πήρε το όνομά της από το τραγούδι των Beatles του 1967 «Lucy in the Sky with Diamonds».

Με πληροφορίες του AP