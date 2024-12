Μια από τις πιο επικίνδυνες σεξουαλικές πράξεις είναι μια από τις πιο δημοφιλείς στη Gen Z

Έρευνα δείχνει ότι ο σεξουαλικός πνιγμός, γνωστός και ως ερωτική ασφυξία, χρησιμοποιείται μεταξύ εφήβων και νεαρών ενηλίκων, με αποτέλεσμα να ανησυχούν οι ειδικοί για την ασφάλεια των σεξουαλικά άπειρων της Gen Z.

«Αν και οι θάνατοι από συναινετικό πνιγμό είναι σπάνιοι, συμβαίνουν. Δεν υπάρχει κανένας τρόπος μηδενικού κινδύνου για να εμπλακείτε σε πνιγμό», προειδοποίησε η Δρ Ντέμπι Χέρμπενικ, καθηγήτρια δημόσιας υγείας στο Πανεπιστήμιο της Ιντιάνα και συγγραφέας του «Yes Your Kid: What Parents Need to Know About Teens and Sex of Today», σε πρόσφατη δήλωση.

Ο σεξουαλικός πνιγμός έχει να κάνει με την κυρίαρχη θέση του ενός και την υποχωρητική του άλλου κατά τη διάρκεια της ερωτικής επαφής, ασκώντας πίεση στον λαιμό του παρτενέρ, τόση όση ώστε να εμποδίζεται η αναπνοή, χωρίς να την χάνει. Όσοι απολαμβάνουν να στερούνται αέρα κατά τη διάρκεια του σεξ, αναφέρουν ότι αισθάνονται αυξημένη διέγερση και πιο έντονους οργασμούς.

Ωστόσο, το ερωτικό παιχνίδι μεταξύ των παρτενέρ δεν γίνεται χωρίς πραγματικούς κινδύνους. Υπολογίζεται ότι 250 έως 1.000 Αμερικανοί πεθαίνουν ετησίως μετά από ασφυξία που προκαλούν οι ίδιοι στον εαυτό τους κατά τη διάρκεια του αυνανισμού. Παράλληλα, ο μη ασφαλής σεξουαλικός πνιγμός με έναν σύντροφο μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια συνείδησης, σοβαρό τραυματισμό, εγκεφαλική βλάβη και, σε σπάνιες περιπτώσεις, θάνατο. «Πρέπει να μιλήσουμε για αυτό με τους νέους», είπε η Χέρμπενικ σε μια συνέντευξη στο SexandPsychology.com, σημειώνοντας πως ο σεξουαλικός πνιγμός έχει αυξηθεί τα τελευταία 15 χρόνια.

«Ο σεξουαλικός πνιγμός ήταν εξαιρετικά σπάνιος και τώρα πολλοί νεαροί ενήλικες έχουν εμπλακεί σε αυτό», είπε, επικαλούμενη μελέτες φοιτητών πανεπιστημίου. «Αντίθετα, ελάχιστοι ενήλικες άνω των 50 ετών έχουν υποστεί ερωτική ασφυξία κατά τη διάρκεια του σεξ». Μια έρευνα του 2020 σε περισσότερους από 4.000 προπτυχιακούς φοιτητές διαπίστωσε ότι σχεδόν μία στις τρεις γυναίκες και ένα στα τέσσερα τρανς άτομα είχαν συναινέσει για ερωτική ασφυξία, σε αντίθεση με το 7% του ανδρικού πληθυσμού στην πανεπιστημιούπολη.

Τα ευρήματα, που συγκεντρώθηκαν από το Κέντρο Προαγωγής της Σεξουαλικής Υγείας του Πανεπιστημίου της Ιντιάνα, υποδηλώνουν ότι η δυναμική του BDSM ομαλοποιείται ολοένα και περισσότερο, προτρέποντας ειδικούς και γονείς να σιγουρευτούν ότι «οι σεξουαλικά ριψοκίνδυνοι νέοι λαμβάνουν την απαιτούμενη ενημέρωση για ασφαλές σεξ. «Οι γονείς πρέπει να μπουν σε αυτές τις συζητήσεις γιατί είναι απίθανο να αντιμετωπιστεί ο πνιγμός στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στο Γυμνάσιο, παρόλο που πολλοί έφηβοι ασχολούνται ήδη με αυτό ή μπορεί σύντομα», δήλωσε η Χέρμπενικ.

«Το πάτημα στην πλευρά του λαιμού όπου βρίσκεται η καρωτίδα μπορεί να οδηγήσει σε ρήξη στις αρτηρίες που μπορεί να οδηγήσει σε εγκεφαλικό, ημέρες ή εβδομάδες ή και μήνες αργότερα. Αυτός ο κίνδυνος μπορεί να αυξηθεί με την ηλικία ή για άτομα με καρδιαγγειακά προβλήματα υγείας», εξήγησε η Χέρμπενικ. «Με την πάροδο του χρόνου, μερικοί άνθρωποι μπορεί να εμφανίσουν αθροιστική εγκεφαλική βλάβη, η οποία είναι καλά τεκμηριωμένη με άλλες μορφές στραγγαλισμού».

Πάντως, για όσους επιμένουν να εμπλακούν στην επικίνδυνη πράξη, η Χέρμπενικ συνιστά να το κάνουν σπάνια, με ελαφριές πιέσεις και να χρησιμοποιούν μόνο το ένα χέρι στον λαιμό, χωρίς πόδια ή λουριά. «Ακόμα και τότε, εξακολουθούν να υπάρχουν κίνδυνοι, αλλά αυτές είναι στρατηγικές για μείωση της βλάβης την ώρα που μερικοί άνθρωποι θέλουν να εξερευνήσουν», επισημαίνοντας πως όσοι επιδίδονται σε ερωτική ασφυξία, έχουν την ευθύνη να το κάνουν έχοντας λάβει τη συγκατάθεση του ερωτικού τους παρτενέρ.

Με πληροφορίες από New York Post