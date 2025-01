Το ChatGPT καταναλώνει δύο λίτρα νερό για κάθε 10-50 ερωτήσεις που απαντά

Τα τεράστια συμπλέγματα υπολογιστών που τροφοδοτούν την τεχνητή νοημοσύνη καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες ενέργειας και ειδικά νερού, για να απαντήσουν στα ερωτήματα του κόσμου.

Μπορεί να εσείς είστε πεινασμένοι για γνώση, αλλά το chatbot σας διψάει για τα αποθέματα νερού του πλανήτη, γράφουν οι Times, παρουσιάζοντας σε ένα εκτενές ρεπορτάζ το πώς η τεχνητή νοημοσύνη επιβαρύνει το περιβάλλον. Τα τεράστια συμπλέγματα υπολογιστών που τροφοδοτούν το ChatGPT χρειάζονται τέσσερις φορές περισσότερο νερό για να δώσουν τις απαντήσεις που τους ζητάμε, σε σχέση με ό,τι πιστεύαμε προηγουμένως.

Η χρήση του chatbot για από δέκα έως 50 ερωτήματα καταναλώνει περίπου δύο λίτρα νερού, σύμφωνα με ειδικούς από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Riverside.

Μια επιστημονική που κυκλοφόρησε πέρυσι, υπολόγισε ότι χρησιμοποιήθηκε ένα μπουκάλι των 500 ml για αυτόν τον όγκο ερωτημάτων, αλλά τώρα ανακάλυψαν ότι η έρευνα εκείνη υποτίμησε το πρόβλημα. Οι εταιρείες τεχνολογίας που αναπτύσσουν ισχυρή τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιούν νερό για ψύξη, παραγωγή ενέργειας και για την κατασκευή τσιπ.

Η μελέτη, με τίτλο Making AI Less Thirsty (Κάνοντας την Τεχνητή Νοημοσύνη λιγότερο "διψασμένη"), εξέτασε μια παλαιότερη έκδοση του ChatGPT (GPT-3) και θα δημοσιευθεί στο Communications of the ACM Magazine. Ο Shaolei Ren, καθηγητής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στο Riverside, είπε ότι ο αρχικός υπολογισμός του αποτυπώματος νερού βασίστηκε σε έναν αριθμό από το OpenAI, το οποίο ανέπτυξε το ChatGPT, το 2020. Νέα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν τον Σεπτέμβριο σε έγγραφο της Microsoft αναφέρουν: «Η κατανάλωση ενέργειας [του GPT-3] θα είναι τουλάχιστον τετραπλάσια από τον αριθμό που χρησιμοποιήσαμε. Αυτό σημαίνει επίσης ότι το αποτύπωμα νερού θα πρέπει να αυξηθεί τέσσερις φορές».

Τα κέντρα δεδομένων πάντα χρειάζονταν ψύξη γιατί οι υπολογιστές είναι ουσιαστικά σαν καλοριφέρ, με το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειάς τους να μετατρέπεται σε θερμότητα. Ωστόσο, οι διακομιστές που είναι κατασκευασμένοι για τεχνητή νοημοσύνη επεξεργάζονται τεράστιες ποσότητες δεδομένων και έχουν μεγαλύτερη πυκνότητα ισχύος και μεγαλύτερες απαιτήσεις ψύξης.

Τα τελευταία rack διακομιστών AI που παρουσιάστηκαν από την Nvidia παράγουν ισχύ 120 kW. «Είναι τρομερή ζέστη. Είναι πολύ ζεστά», δήλωσε ο David Craig, διευθύνων σύμβουλος της Iceotope, μιας βρετανικής εταιρείας που βοηθά στην ψύξη των κέντρων δεδομένων. Είπε ότι το 1kW ισοδυναμούσε με μια παλιά θερμάστρα τριών ράβδων. «Είναι 100 με 120 φορές όσο η φωτιά της γιαγιάς μας. Ανά τετραγωνικό μέτρο. Είναι δύο μέτρα ύψος, ένα τετραγωνικό μέτρο. Είναι τόσο ζεστό. Και υπάρχουν χιλιάδες από αυτούς τους διακομιστές σε κάθε κέντρο δεδομένων», πρόσθεσε ο Craig.

Πολλά κέντρα δεδομένων χρησιμοποιούν συστήματα που βασίζονται στο νερό για να ψύχουν το εργοστάσιο με πύργους που εξατμίζουν τη θερμότητα, όπως ένα τεράστιο σύστημα εφίδρωσης, που σημαίνει ότι το νερό χάνεται.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται περισσότερα από 5.000 κέντρα δεδομένων, ενώ περίπου 600 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Νέα κέντρα δεδομένων που θα κατασκευαστούν στη Βρετανία τα επόμενα πέντε χρόνια θα μπορούσαν να απαιτούν την ίδια ποσότητα νερού με μια πόλη στο μέγεθος του Λίβερπουλ, σύμφωνα με εκτιμήσεις της βιομηχανίας νερού.

Οι τελευταίες εκθέσεις βιωσιμότητας Big Tech δείχνουν διψήφια αύξηση στην κατανάλωση νερού από την Google (17%), τη Microsoft (22,5%) και τη Meta (17%).

«Η επέκταση των προϊόντων και υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης οδηγεί σε αύξηση του φόρτου εργασίας του κέντρου δεδομένων και του σχετικού αποτυπώματος νερού που απαιτείται για την αποτελεσματική ψύξη τους», δήλωσε η Google. Η Amazon δεν έχει δημοσιεύσει τα στοιχεία της συνολικής κατανάλωσης νερού, πιστεύοντας ότι είναι λάθος η μέτρηση των επιστημόνων. «H Amazon nομίζω ότι πιθανώς καταναλώνει περισσότερο νερό από τη Microsoft», είπε ο Ren, προσθέτοντας ότι η εταιρεία ήταν «πολύ μυστικοπαθής» σε σύγκριση με άλλες εταιρείες τεχνολογίας.

Όλες αυτές οι εταιρείες έχουν σχέδια για να επαναφέρουν το νερό στη φύση χρησιμοποιώντας έργα φιλικά στο περιβάλλον, ενώ έχουν δεσμευτεί να γίνουν «θετικές στο νερό» μέχρι το 2030: επιστρέφοντας περισσότερα από όσα καταναλώνουν.

Αλλά πού «επιστρέφουν» το νερό; Αρκετά συχνά όχι στο ίδιο σημείο από το οποίο το παίρνουν, δηλαδή περιοχές με «υδατικό στρες». Η Microsoft είπε ότι το 41% των 7.844 ML που κατανάλωσε - το ισοδύναμο με 3.100 πισίνες ολυμπιακών διαστάσεων - ήταν σε περιοχές με υδατικό στρες.

Καθώς οι αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας έχουν αρχίσει να επεκτείνουν τα κέντρα δεδομένων διεθνώς, υπήρξε μια αντίδραση. Το Σαντιάγο στη Χιλή έχει γίνει το επίκεντρο μιας σύγκρουσης μεταξύ της επιθυμίας της κυβέρνησης να χρησιμοποιήσει τα κέντρα για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και των ανησυχιών των ντόπιων για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Η περίπτωση της Χιλής και οι λιγότερο σπάταλες λύσεις

Τα τελευταία 12 χρόνια, 16 κέντρα δεδομένων έχουν εγκριθεί στην πόλη, καθιστώντας την έναν από τους μεγαλύτερους κόμβους στη Λατινική Αμερική. Ωστόσο, με τη χώρα να βιώνει μια ξηρασία που αναμένεται να διαρκέσει μέχρι το 2040, ακτιβιστές έχουν κινητοποιηθεί ενάντια στα σχέδια αυτά. Τον Σεπτέμβριο, ανάγκασαν την Google να καταργήσει το σχέδιό της για ένα κέντρο δεδομένων 200 εκατομμυρίων δολαρίων στην πρωτεύουσα και να ξεκινήσει ξανά, αυτή τη φορά χρησιμοποιώντας ένα σύστημα ψύξης με βάση τον αέρα. Η επιτυχία ενίσχυσε τα σχέδιά τους να εναντιωθούν στα κέντρα της Microsoft και της Amazon.

Η Google και η Oracle στην Ιρλανδία, κατανάλωσαν το 21% της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας πέρυσι, από 5% το 2015.

Το Water UK υπολόγισε ότι τα νέα κέντρα δεδομένων που θα κατασκευαστούν στη Βρετανία τα επόμενα πέντε χρόνια θα μπορούσαν να χρειαστούν την ίδια ποσότητα νερού με 500.000 άτομα. Ο κλάδος ανησυχεί ότι πολλές από τις νέες εγκαταστάσεις θα συγκεντρωθούν στη νοτιοανατολική Αγγλία, η οποία είναι πιο ξηρή από την Κωνσταντινούπολη και το Ντάλας και έχει μεγάλο πρόβλημα με το νερό.

Κέντρα δεδομένων κατασκευάζονται επίσης στις πιο ψυχρές χώρες της Βόρειας Ευρώπης, αλλά δεν είναι πρακτικό να γίνει αυτό σε κλίμακα με την τεχνητή νοημοσύνη λόγω των απαιτήσεων για την ταχύτητα απόκρισης.

Ένας εκπρόσωπος του OpenAI δήλωσε: «Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να είναι ενεργοβόρα και γι' αυτό εργαζόμαστε συνεχώς για τη βελτίωση της απόδοσης. Εξετάζουμε προσεκτικά την καλύτερη χρήση της υπολογιστικής μας ισχύος και υποστηρίζουμε τις προσπάθειες των συνεργατών μας για την επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας».



Με πληροφορίες από Times