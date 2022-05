Από τον αφανισμό στην «ανάσταση»: Το κουφαηδόνι του Ντάρτφορντ επέστρεψε στη Βρετανία μετά από 60 χρόνια

Το ξεχωριστό κελάηδημα ενός κουφαηδονιού του Ντάρτφορντ σε ένα κλαδί σχίνου κάτω από τον μαγιάτικο ήλιο, ήχησε ανακουφιστικά στα αυτιά πολλών, αφού το πτηνό έκανε πανηγυρική επιστροφή μετά από μισό αιώνα σχεδόν πλήρους εξαφάνισης.

Τα κουφαηδόνια του Ντάρτφορντ μειώθηκαν τραγικά, σε σημείο αφανισμού τού είδους από το Ηνωμένο Βασίλειο τη δεκαετία του 1960, κυρίως λόγω της απώλειας των πεδινών χερσότοπων, των οικοτόπων δηλαδή όπου ενδημούσαν.

Ωστόσο, το RSPB (Royal Society for the Protection of Birds - Βασιλική Εταιρεία Προστασίας των Πτηνών) αναφέρει πως έχει καταγράψει 183 ζευγάρια, το μεγαλύτερο αριθμό κουφαηδονιών του Ντάρτφορντ, στα καταφύγια που παρακολουθεί.

Τα πτηνά αυτά χρειάζονται την απαραίτητη κάλυψη που τους προσφέρουν οι σχίνοι, ενώ είναι εξαιρετικά ευάλωτα στην κακοκαιρία. Οι πληθυσμοί τους σχεδόν αφανίστηκαν μετά το ψύχος του 1962-63, ωστόσο ο ήπιος καιρός των τελευταίων χρόνων τα έχει βοηθήσει να επανακάμψουν.

«Έχουμε καταγράψει μια σταθερή αύξηση στον αριθμό του κουφαηδονιού του Νάρτφορντ, αλλά και σε άλλα είδη που βασίζονται σε οικοσυστήματα θαμνότοπων όπως το γιδοβύζι. Όλη η σκληρή δουλειά για να αποκατασταθεί αυτό το οικοσύστημα, απέδωσε καρπούς» σημειώνει ο Μελ Κεμπ, δασοφύλακας στο Μινσμίρ, που επιβλέπει την αποκατάσταση χλωρίδας στην περιοχή.

Τα κουφαηδόνια του Ντάρτφορντ είναι πτηνά με μακριά ουρά. Τα αρσενικά τού είδους συχνά εντοπίζονται πάνω στα κλαδιά να κελαηδούν στην ανοιξιάτικη λιακάδα, με την ελπίδα να προσελκύσουν το θηλυκό τους.

Ο σχίνος, εκτός του ότι τους προσφέρει την τέλεια σκηνή ερωτικής επίδειξης, αποτελεί και σημείο ασφάλειας για τις φωλιές τους, αλλά και πεδίο κυνηγιού καθώς εκεί βρίσκουν αράχνες και κάμπιες.

Οι περιοχές με χαμηλή και θαμνώδη βλάστηση φιλοξενούν πληθώρα άγριας ζωής, από πουλιά και θηλαστικά έως έντομα, ερπετά και αμφίβια, ωστόσο παραμένουν από τα πιο απειλούμενα οικοσυστήματα της Γηραιάς Αλβιώνας, με το 80% να έχει χαθεί από τον 19ο αιώνα, λόγω της αλλαγής χρήσης της γης.

«Πρέπει να συνεχίζουμε να αποκαθιστούμε, να διαχειριζόμαστε και να προστατεύου με τους θαμνότοπους που έχουν απομείνει στο Ηνωμένο Βασίλειο για να διασφαλίσουμε όχι μόνο το μέλλον του κουφαηδονιού του Ντάρτφορντ, αλλά και πολλών άλλων ειδών» αναφέρει ο Κεμπ.

Η επιστροφή του κουφαηδονιού αυτού είναι η δεύτερη καλή είδηση σε μία εβδομάδα, καθώς προ ημερών αποκαλύφθηκε πως ένα ζευγάρι ψαραετών στο Ντόρσετ έκανε ένα αυγό. Που αποτελεί την πρώτη αναπαραγωγική προσπάθεια τού είδους στη νότια Αγγλία μετά από σχεδόν 200 χρόνια!

