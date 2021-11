Τελικά, θα άρεσε το τηλεοπτικό «Foundation» στον Ισαάκ Ασίμοφ;

Όνομα: Foundation

Πόσα βιβλία είναι, για να ξηγιόμαστε; Κατ' αρχάς είναι το διασημότερο βιβλίο του Ισαάκ Ασίμοφ, συγγραφέα επιστημονικής φαντασίας και καθηγητή βιοχημείας. Η ιδέα της πλοκής προέκυψε όταν ο Ασίμοφ διάβαζε την «Ιστορία της παρακμής και πτώσεως της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας» του Edward Gibbon. Ξεκίνησε ως μια σειρά διηγημάτων που έγραψε από το 1942 έως το 1950, η οποία εξελίχθηκε σε μια τριλογία από βιβλία: Foundation, Foundation and Empire και Second Foundation. Το 1966 η τριλογία κέρδισε το βραβείο Hugo – όπου Hugo η σημαντικότερη διάκριση για τη λογοτεχνία του φανταστικού, αν, βέβαια, εκείνη την εποχή την έπαιρνε κανείς στα σοβαρά. Για να μην τα πολυλογούμε, ξαφνικά το 1981 ο Ασίμοφ δαιμονίστηκε και κυκλοφόρησε δυο νέες συνέχειες, τα Foundation's Edge και Foundation and Earth, και δυο prequels, τα Prelude to Foundation και Forward the Foundation. Άρα ο ακριβής αριθμός των βιβλίων είναι επτά.

Είναι σκέτη τρέλα ότι η πρώτη σεζόν της σειράς (10 επεισόδια) καλύπτει μόνο 100 σελίδες του ενός από τα επτά βιβλία. «Εν ολίγοις, πλησιάζει σε παλαβομάρα αυτό που έκανε ο Peter Jackson, να γυρίσει το Hobbit σε τρεις ταινίες (sic)», έγραψαν κάποιοι «φίλοι» μου.

Χαμός δηλαδή! Χαμός δεν λες τίποτα. Τα είχα διαβάσει όλα παλιότερα – πολύ παλιότερα. Τότε είχα εντυπωσιαστεί αλλά για να σε προλάβω, σήμερα τα θυμάμαι μόνο αμυδρά. Μου έχει μείνει, όμως, ότι ήταν μη κινηματογραφίσημα. Ποιο Dune και αηδίες, που λένε κάποιοι, ότι δήθεν δεν μεταφέρεται στον κινηματογράφο. Μια χαρά τα κατάφεραν και το γύρισαν το Dune.

Καλά, και τώρα ποιος θα μου εξηγήσει, πάνω-κάτω, την υπόθεση της… επταλογίας; Χαλάλι, θα κάνω μια προσπάθεια. Η υπόθεση αφορά έναν μαθηματικό, τον Hari Seldon, ο οποίος αναπτύσσει τη θεωρία της λεγόμενης ψυχοϊστορίας, η οποία μπορεί να προβλέψει επιστημονικά το μέλλον της ανθρωπότητας. Στην εποχή που διαδραματίζεται η ιστορία κυρίαρχος του διαστήματος είναι μια γαλαξιακή αυτοκρατορία που μετράει 12.000 χρόνια εξουσίας (δεν είπαμε νωρίτερα κάτι για τον Gibbons και μια άλλη αυτοκρατορία;). Πίσω στον Seldon, φυσικά κανείς δεν τον χωνεύει μετά από αυτό.

Γιατί; Εσύ γιατί λες; Επειδή σαν άλλη Κασσάνδρα προβλέπει την καταστροφή εκείνης της κοινωνίας και τον ερχομό ενός νέου μεσαίωνα…

Αμάν κι άλλος καταστροφολόγος; Όχι ακριβώς! Ο Seldon προειδοποιεί την αυτοκρατορία με σκοπό να αποτρέψει το μαύρο και άραχνο μέλλον της – η οποία όμως είναι του στυλ «μη μου τους κύκλους τάραττε!», ζει μέσα στις βεβαιότητες της. Και αυτό δεν είναι ούτε το μισό από το πρώτο βιβλίο, το οποίο καλύπτει συνολικά μια περίοδο 150 ετών και στην ουσία διηγείται πώς τελικά το σχέδιο του Seldon να σώσει τον κόσμο πετυχαίνει μέσα από ατομικές προσπάθειες εκείνου και όσων τον πιστεύουν – μιλάμε για κάμποσους χαρακτήρες. Τα βιβλία δεν έχουν σημαντικές σκηνές δράσεις, κυρίως σου εξηγούν πώς προκύπτουν οι όποιες εξελίξεις. Όπως καταλαβαίνεις, το ξαναλέω, άντε να το γυρίσεις αυτό σε ταινία. Επίσης, προσωπικά θα το έβαζα στην κατηγορία της «σκληρής επιστημονικής φαντασίας», δηλαδή αυτής που δεν καταλαβαίνεις Χριστό – ίσως ούτε τα μισά από όσα διαβάζεις. Ευτυχώς, η γραφή του Ασίμοφ είναι απολαυστική οπότε δεν τα παρατά κανείς εύκολα.

H Lou Llobell στο «Foundation». Φωτ.: Apple TV+

Αρκετό μπλα-μπλα με τα βιβλία, να μπούμε και στο ψητό. Λέει η σειρά; Η σειρά δεν είναι κακή, ειδικά αν δεν έχεις διαβάσει τα βιβλία. Σε καμία περίπτωση όμως δεν είναι το Foundation του Ασίμοφ. Για παράδειγμα, ο Ασίμοφ σιχαινόταν να γράφει για σεξ στα μυθιστορήματα του – το ίδιο αισθανόταν και για τους εξωγήινους. Στα βιβλία το μόνο που κάνουν οι ήρωες είναι να μιλούν ασταμάτητα για την τύχη ολόκληρων πλανητών και των πληθυσμών τους. Φαντάσου, επομένως, ένα σύγχρονο σίριαλ να εξελίσσεται με αυτόν τον τρόπο. Δεν θα το έβλεπε κανείς. Αντίθετα στη σειρά γίνεται το έλα να δεις.

Το θάβεις με το γάντι ή μου φαίνεται; Ίσως και χωρίς το γάντι αλλά, εντάξει, να πούμε και τα καλά. Ο Jared Harris είναι ιδανικός Seldon. Σε αρκετούς χαρακτήρες το φύλο και η εθνικότητα έχει αλλαχτεί για να ταιριάζει καλύτερα στους μοντέρνους καιρούς (ο Ασίμοφ εκτός από εξωγήινους και σεξ, δεν είχε και γυναίκες ηρωίδες στα πρώτα βιβλία του). Τέλος, η ιδέα με τον κλωνοποιημένο κακό αυτοκράτορα (Lee Pace) είναι ευφυής. Για να πω την αλήθεια όμως, όταν βλέπει κανείς την υπογραφή του David S. Goyer, καλό είναι να κρατά μικρό καλάθι. Ο Goyer μπορεί να έχει κάνει καριέρα γράφοντας άπειρα σενάρια για σουπερήρωες της DC. Από την άλλη, στην τηλεόραση, η πλειοψηφία των πρότζεκτ που έχει αναλάβει είναι κοινώς πατάτες. Και όπως διάβασα κάπου, είναι σκέτη τρέλα ότι η πρώτη σεζόν της σειράς (10 επεισόδια) καλύπτει μόνο 100 σελίδες του ενός από τα επτά βιβλία. «Εν ολίγοις, πλησιάζει σε παλαβομάρα αυτό που έκανε ο Peter Jackson, να γυρίσει το Hobbit σε τρεις ταινίες (sic)» έγραψαν κάποιοι «φίλοι» μου. Μοιάζει σαν το Dune του Jodorowsky, θα πω εγώ. Τελικά ενδέχεται ο Goyer να έχει διαβάσει άλλο βιβλίο.

Τι να πεις: Foundation of Thrones

Τι να μην πεις: Οι αυτοκρατορίες μάς παρέχουν διαγαλαξιακή σταθερότητα

To Foundation προβάλλεται στο Apple+

