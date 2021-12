Στο «Station Eleven», η επιβίωση είναι ανεπαρκής

ADVERTORIAL

ΤΤο τελευταίο πράγμα που ήθελα να δω ή που περίμενα να μου αρέσει στην εδώ και δυο χρόνια κατάσταση που βιώνουμε (και ειδικά στην παρούσα, εκτροχιασμένη φάση) θα ήταν μια σειρά με θέμα μια πανδημία που εξολοθρεύει το 99,9% των κατοίκων του πλανήτη μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Το βραβευμένο μυθιστόρημα «Station Eleven» της Έμιλι Σεν Τζον Μαντέλ γράφτηκε το 2014 και η μίνι σειρά των 10 επεισοδίων εγκρίθηκε το καλοκαίρι του 2019, ξεκινώντας τα γυρίσματα τον Ιανουάριο του 2020 και ολοκληρώνοντάς τα ενάμιση χρόνο αργότερα. Ο δημιουργός Πάτρικ Σόμερβιλ («Τhe Leftovers») διατήρησε τη βασική πλοκή και τους κεντρικούς χαρακτήρες του βιβλίου, γύρω από τη βασική πρωταγωνίστρια, τη μικρή ηθοποιό Κίρστεν, η οποία παρακολουθεί από σκηνής τον θάνατο του μέντορά της, εγνωσμένης αξίας θέσπιδος, Άρθουρ Λεάντερ (Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ). Ένας άνεργος δημοσιογράφος, ο Τζίβαν (Χιμές Πατέλ), σπεύδει να τον βοηθήσει, αν και μάταια και στη συνέχεια συνοδεύει την Κίρστεν στο σπίτι του αδελφού του, καθώς η μικρή δεν βρίσκει τους γονείς της. Την ίδια στιγμή, τα μπερδεμένα κακά μαντάτα για μια άγνωστη, αστραπιαία μεταδιδόμενη γρίπη, προκαλούν βουβό πανικό, σε μια ενστικτώδη απόπειρα αυτοπροστασίας από το διαγραφόμενο τέλος.

Η σειρά περιστρέφεται γύρω από περιστατικά που προηγήθηκαν της «ώρας μηδέν», για να ενωθούν με αυτά που συμβαίνουν 20 χρόνια μετά το τέλος του κόσμου και να τα εξηγήσουν σταδιακά. Στο δεσπόζον παρόν μιας αφήγησης με πολλά flashbacks, ένας θίασος που αποκαλείται Travelling Symphony περιοδεύει παίζοντας έργα του Σαίξπηρ. Η Κίρστεν, που ανακαλεί συχνά τις στιγμές της εξόδου από το διαμέρισμα και τις ουσιαστικές συνομιλίες της με τον Τζίβαν, είναι βασικό μέλος της κομπανίας με τη hipster/grungy εμφάνιση και αποτελεί ψυχή και συνδετικό κρίκο μιας παρέας καλλιτεχνών με αυστηρά κριτήρια και χαλαρή διάθεση.

Νέα και όμορφη γυναίκα, η δυναμική και εκρηκτική Κίρστεν (Μακένζι Ντέιβις) κουβαλά συνεχώς μαζί της, εκτός από το τραύμα της σοκαριστικής ρήξης με το παρελθόν κι ένα μαχαίρι, που δε διστάζει να χρησιμοποιήσει εναντίον ενός φαινομενικά μειλίχιου ξένου, που από την αρχή υποπτεύεται. Δικαίως, μιας και αποκαλύπτεται πως είναι ο διαβόητος Προφήτης: ένας παρανοϊκός ηγέτης/αρνητής του παρελθόντος, που πιστεύει πως τα παιδιά που γεννήθηκαν μετά το μεγάλο κακό είναι τα μόνα πλάσματα απαλλαγμένα από το ακατανόμαστο τραύμα, και φροντίζει να τα στρέψει εναντίον των υπολοίπων.

Είναι σχεδόν ντανταϊστική η χειρονομία της τοποθέτησης στο προσκήνιο μιας κοινότητας ανθρώπων που αρνούνται να κοιτάζουν πίσω. Σπάνε τους δεσμούς με έναν κόσμο που απέτυχε παταγωδώς στην κοινωνική συνοχή και την προσωπική προστασία και για να πορευτούν στο μέλλον, εμπνέονται από μεγαλειώδη κείμενα, κρατώντας τα λόγια του μεγάλου βάρδου. «More than kin and less than kind», απαγγέλει βουρκωμένη και φοβισμένη η Κίρστεν, δηλωτικά επικαλούμενη τη ζωτική σημασία της οικογένειας και ταυτόχρονα, τη σκληρότητα μιας ζωής που επινοούν μέρα με τη μέρα, αλλά τουλάχιστον κάνουν τα πάντα για να μην ξεπέσουν στην πνευματική ένδεια της απλής επιβίωσης των αγροίκων και των ζώων -και ακόμα χειρότερα, στην αντιδραστική πικρία όσων δεν εννοούν να ξεπεράσουν την αναμφισβήτητη τραγωδία.

Ταλαντούχοι σκηνοθέτες των επεισοδίων, όπως ο Χίρο Μουράϊ του «Atlanta» και ο Καναδός Τζέρεμι Ποντέσουα του «Six Feet Under» και του «Game of Thrones» ενσωματώνουν τα πανώρια τοπία της βόρειας Αμερικής με την ακινησία μιας μετ-αποκαλυπτικής παγωνιάς, συνθέτοντας ένα σύμπαν ανοιχτών δραματικών ευκαιριών με σκόρπια ψήγματα της τεχνολογίας που διακόπηκε απότομα. Κυρίως καταφέρνουν να διασταυρώσουν χαρακτήρες που συγκρούονται όσο η πλοκή εξελίσσεται, με άλλους που έχουν χαθεί ήδη από την πανδημία, αλλά δικαιολογούν πράξεις και γεγονότα που παρακολουθούμε και με τον τρόπο τους, ακόμη ζουν και επηρεάζουν.

Οι ερμηνείες είναι όλες αξιοσημείωτες και εναρμονισμένες μεταξύ τους, με την εκφραστική Ματίλντα Λόλερ ως ανήλικη Κίρστεν και την Ντανιέλ Ντεντγουάϊλερ στο ρόλο της Μιράντα, αναλύτριας και περιστασιακής καλλιτέχνιδος που ερωτεύεται τον Άρθουρ, να ξεχωρίζουν με προοπτική βραβείων.

Το «Station Eleven», μια σειρά στοχασμού και ατμόσφαιρας, με ιδιαίτερο ρυθμό και δραματική ανησυχία, πέρα από τα τετριμμένα και τα ψευτοθεαματικά, αποφεύγει τη δωρεάν τρομολαγνεία και την επίκαιρη αναγωγή στον σύγχρονο ζόφο, και γίνεται instant classic μυθοπλασίας, βάζοντας ήδη πλώρη για τα μεγάλα τηλεοπτικά βραβεία στη σεζόν που έρχεται.

Η σειρά «Station Eleven» προβάλλεται κάθε Σάββατο στις 22:00 στην COSMOTE TV (COSMOTE SERIES HD). Αμέσως μετά την προβολή του στο κανάλι, κάθε νέο επεισόδιο της σειράς θα είναι διαθέσιμο στη δωρεάν, on demand υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.