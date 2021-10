Στο «Grey’s Anatomy» για πρώτη φορά non binary γιατρός

Το Grey’s Anatomy συνεχίζει να καταρρίπτει τα τηλεοπτικά κατεστημένα εισάγοντας τον πρώτο χαρακτήρα non binary γιατρού στη σειρά.

Στο τελευταίο επεισόδιο του πολυετούς τηλεοπτικού ιατρικού δράματος, ο χαρακτήρας δρ. Kai Bartley, ερμηνεύεται από non binary ηθοποιό και το ABC ανακοίνωσε επισήμως το τακτικό μέλος του καστ E.R. Fightmaster, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που non binary ηθοποιός θα υποδυθεί non binary χαρακτήρα στη σειρά.

Το «Grey's» δεν θα προβληθεί τις επόμενες δύο Πέμπτες, αλλά ο χαρακτήρας θα εμφανιστεί στο επεισόδιο της 11ης Νοεμβρίου όταν επιστρέψει η σειρά, καθώς και μερικά ακόμη επεισόδια πριν από το φινάλε της ενδιάμεσης σεζόν τον Δεκέμβριο.

Κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στη Μινεσότα, υπάρχει συνάντηση μεταξύ των Μέρεντιθ, Αμέλια και δρ.Kai Bartley,σε ένα καλά χρηματοδοτούμενο νοσοκομείο που ερευνά μια θεραπεία για τη νόσο του Πάρκινσον.

Σε μια επίσημη παρουσίαση χαρακτήρων από το ABC, ο ρόλος του χαρακτήρα Kai περιγράφεται ως άτομο «αφοσιωμένο στην τέχνη του και εξαιρετικά ταλαντούχος σε αυτό που κάνει».

Η περιγραφή δίνει επίσης μια κλεφτή ματιά στη σχέση με την Αμέλια Σέπαρντ. «Με αυτοπεποίθηση και ικανοί να κάνουν ακόμα και την πιο λεπτομερή και κοσμική επιστήμη να φαίνεται συναρπαστική και δροσερή, οι Kai και Αμέλια δημιουργούν μία ιδιαίτερη σχέση με αφορμή την κοινή τους αγάπη για την ιατρική και τον ανθρώπινο εγκέφαλο», αναφέρει το τηλεοπτικό δίκτυο.

Μετά την κυκλοφορία του επεισοδίου, οι θαυμαστές της σειράς έκαναν αναρτήσεις στο Twitter για να επισημάνουν την αδιαμφισβήτητη χημεία μεταξύ των δύο χαρακτήρων.

Με πληροφορίες του Variety