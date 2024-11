Πέθανε η Τζουν Σπένσερ: Η σταρ του The Archers έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 105 ετών

Η Τζουν Σπένσερ, μακροχρόνια πρωταγωνίστρια του δημοφιλούς ραδιοφωνικού δράματος του BBC, The Archers, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 105 ετών.

Η οικογένειά της ανακοίνωσε ότι η Σπένσερ πέθανε ήρεμα στον ύπνο της, τα ξημερώματα της Παρασκευής, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της στο προσωπικό του Liberham Lodge για τη φροντίδα που της παρείχαν τα τελευταία δύο χρόνια της ζωής της.

Η Σπένσερ ήταν μέλος του αρχικού καστ του The Archers, συμμετέχοντας από την πιλοτική του σεζόν το 1950. Υποδύθηκε αρχικά διάφορους χαρακτήρες, όπως την Ιρλανδή Ρίτα Φλιν, μια Σκωτσέζα καμαριέρα και τελικά την Πέγκι Γούλεϊ, έναν ρόλο που έμελλε να την καθιερώσει ως αγαπητό πρόσωπο στο κοινό. Το ραδιοφωνικό δράμα έγινε τόσο επιτυχημένο, που σύντομα η Σπένσερ έγινε γνωστή σε κάθε γωνιά του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η πορεία της στην εκπομπή ήταν γεμάτη ανατροπές: η Πέγκι, το alter ego της Σπένσερ, υπήρξε ιδιοκτήτρια παμπ, ενώ συμμετείχε σε μερικές από τις πιο εμβληματικές στιγμές του The Archers, όπως η αντιμετώπιση του Αλτσχάιμερ του τηλεοπτικού της συζύγου, Τζακ Γούλεϊ, εμπειρία που η Σπένσερ μετέφερε και από τη δική της ζωή, καθώς ο πραγματικός της σύζυγος, Ρότζερ, έπασχε από την ίδια ασθένεια. Η Σπένσερ, που αποσύρθηκε από την εκπομπή το 2022, έλαβε διακρίσεις για την προσφορά της, όπως το OBE το 1991, το CBE το 2017, και το freedom of the City of London το 2010.

Με πληροφορίες από The Independent