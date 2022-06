Οι Ομπάμα υπέγραψαν πολυετές συμβόλαιο με το Audible της Amazon

Η εταιρεία παραγωγής Higher Ground του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα και της πρώην Πρώτης Κυρίας Μισέλ Ομπάμα έκλεισε πολυετή συμφωνία με την πλατφόρμα Audible της Amazon.

Μετά το τέλος μιας τριετούς συμφωνίας με το Spotify, οι Ομπάμα φέρεται να έχουν υπογράψει μια αποκλειστική πολυετή συμφωνία με την πλατφόρμα που ανήκει στην Amazon.

Οι λεπτομέρειες σχετικά με τη νέα συμφωνία των Ομπάμα με την Audible παραμένουν ασαφείς μέχρι στιγμής αλλά η Μισέλ Ομπάμα άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχει πιθανότητα το περιεχόμενό με το Audible να κυκλοφορήσει σε πολλαπλές πλατφόρμες ροής.

Η συμφωνία με το Audible θα κάνει τους Ομπάμα «να συνεχίσουν να προσπαθούν να πουν συναρπαστικές ιστορίες - ενώ θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βεβαιωθούμε ότι θα προσεγγίσουν τους ανθρώπους που πρέπει να τις ακούσουν», είπε η Μισέλ Ομπάμα στο The Hollywood Reporter.

Εκπρόσωπος του Higher Ground είπε επίσης στο Hollywood Reporter ότι οι δύο εταιρείες «σκοπεύουν να κάνουν τα Audible Originals διαθέσιμα στο ευρύτερο δυνατό κοινό».

Η πρόσφατα συμφωνία με το Audible ακολουθεί μετά την τριετή συμφωνία των Ομπάμα με τον κολοσσό του streaming Spotify που έληξε πριν από λίγο καιρό.

Η συμφωνία με το Spotify έδωσε το προνόμιο στους Ομπάμα «να αναπτύσσουν, να παράγουν και να εμφανίζονται» σε επιλεγμένα podcast μέσω της εταιρείας παραγωγής τους Higher Ground.

Το πρώην προεδρικό ζεύγος μέσω του Spotify παρήγαγε κυρίως τη σειρά podcast σε οκτώ μέρη Renegades: Born In The USA με τον Μπρους Σπρίνγκστιν.

Ενώ το συμβόλαιό τους με το Spotify έχει λήξει, η εταιρεία Higher Ground πρόκειται ακόμα να κυκλοφορήσει αρκετά projects με την πλατφόρμα, όπως το The Big Hit Show του Alex Pappademas, το Podcast The Sum of Us τον Ιούλιο και ένα άλλο podcast, αγνώστων λοιπών πληροφοριών, που έχει προγραμματιστεί για αργότερα φέτος.

Εκπρόσωπος του Spotify δήλωσε στο Hollywood Reporter ότι η πλατφόρμα ροής «δεν επέκτεινε τη συμφωνία» με τους Ομπάμα, αλλά το ζευγάρι «είναι ενθουσιασμένο για τις σειρές που φτιάξαμε μαζί και για αυτές που θα ακολουθήσουν τους επόμενους μήνες».

Με πληροφορίες του Hollywood Reporter/NME