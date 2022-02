«The Lord of the Rings»: Οι πρώτες φωτογραφίες από την τηλεοπτική σειρά

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το πρώτο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης σειράς «The Lord of the Rings: The Rings of Power» (Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Τα δαχτυλίδια της Εξουσίας).

Μπορεί ακόμη να μετράμε μήνες μέχρι την πρεμιέρα της σειράς στο Amazon Prime Video, ωστόσο, την Κυριακή 13 Φεβρουαρίου, κατά τη διάρκεια του Super Bowl, θα κυκλοφορήσει το πρώτο teaser trailer.

Οι πρώτες φωτογραφίες της σειράς

Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, καθώς κυκλοφόρησαν οι πρώτες επίσημες φωτογραφίες μέσα από το Vanity Fair.

Η σειρά της Amazon δεν βασίζεται σε ένα μυθιστόρημα του Τόλκιν αυτό καθαυτό, αλλά στην ιστορία της Δεύτερης Εποχής της Μέσης Γης, χιλιάδες χρόνια πριν τα γεγονότα των βιβλίων The Hobbit και The Lord of the Rings.

AMAZON STUDIOS

Πέντε σεζόν πιθανότατα θα κοστίσουν στο στούντιο πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Αυτός ο προϋπολογισμός μπορεί να αποδεκατίσει τα περισσότερα στούντιο, αλλά ο Τόλκιν, όπως και τα διαστημικά ταξίδια, είναι μια προσωπική εμμονή για τον ιδρυτή της Amazon, Τζεφ Μπέζος, ο οποίος συγκαταλέγεται στους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο.

Πρόκειται για ένα μεγάλο επιχειρηματικό εγχείρημα που θα του επιτρέψει να δημιουργήσει την πιο ακριβή, περίτεχνη τηλεοπτική σειρά που έγινε ποτέ.

Άλλωστε, φαίνεται ότι υπάρχει ένα τεράστιο κοινό που ανυπομονεί για ταινίες και σειρές φαντασίας. Βέβαια, πολλοί προσπάθησαν να αιχμαλωτίσουν το ίδιο κοινό, αλλά δεν τα έχουν καταφέρει.

